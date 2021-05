Schulen Grenchen Fünfmal grün, einmal gelb – die grösste Volksschule im Kanton erhält gute Noten bei Evaluation Der Schlussbericht zur externen Schulevaluation ESE liegt vor und stellt den Schulen Grenchen ein gutes Zeugnis aus – wenn auch nicht in allen Bereichen. Oliver Menge 27.05.2021, 05.00 Uhr

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter der Schulen Grenchen. Oliver Menge

Alle sechs Jahre werden die Schulen des Kantons im Auftrag desselben durch ein externes Evaluationsteam der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz einer Standortbestimmung unterzogen. Der umfassende Bericht zur letztjährigen Untersuchung der Schulen Grenchen wurde dem Gemeinderat vorgelegt, der als lokale Aufsichtsbehörde fungiert.

Im Grossen und Ganzen schneiden die Schulen Grenchen, bestehend aus vier Schulkreisen mit insgesamt 1661 Schülerinnen und Schülern, die von über 200 Lehr- und Fachpersonen unterrichtet werden, gut bis sehr gut ab. Der Bericht zur Evaluation, die letztes Jahr nach dem Lockdown durchgeführt wurde, fasst die einzelnen Untersuchungsgebiete in einem Ampelsystem zusammen. Fünf der sechs Ampeln – Schul- und Unterrichtsklima, Elternkontakte, Erfüllung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, Schulführung, Qualitätsmanagement – stehen auf Grün, eine, die das Arbeitsklima für Lehrpersonen betrifft, steht auf Gelb. Dort besteht laut Bericht Handlungsbedarf. Im Gemeinderat, wie auch hier, wird schwergewichtig die gelbe Ampel thematisiert.

Verbesserungen sind in verschiedenen Bereichen möglich

Zusammengefasst weist der Bericht in diesem Bereich verschiedene Dimensionen aus, in denen Verbesserungen möglich sind: Beim Führungsverhalten sei die Planung von Projekten der Schulen Grenchen nicht vorausschauend und transparent. Sie wirke nicht fertig durchdacht und zu wenig koordiniert. Der Umgang mit Informationen durch die Schulleitung und die Lehrpersonen sowie der mangelnde Einbezug bei Entscheidungen sorgten partiell für Unverständnis und Unzufriedenheit. Im Bereich Kollegiale Beziehungen sei – trotz eines Gefühls der Zusammengehörigkeit innerhalb der Schulkreise – ein Klima des Vertrauens zwischen den Lehrpersonen sowie zwischen Lehrpersonen und Schulleitung verbesserungswürdig.

Gesamtschulleiter Hubert Bläsi, der dieses Amt seit 2015 innehat, bezog im Gemeinderat Stellung zum Bericht und erläuterte einzelne Handlungsfelder und die geplanten oder bereits umgesetzten Massnahmen zur Verbesserung. Im Gespräch mit dieser Zeitung vertiefte er einzelne Punkte. Der Bericht kritisiert unter anderem das Führungsverhalten innerhalb der Schulorganisation, ein Punkt, bei dem er selber eingeschlossen sei, was er auch sehr ernst nehme, so Bläsi. Aber es sei auch nicht ganz untypisch, dass man in einer Rolle, wie er sie innehabe, vermehrt Vorwürfen ausgesetzt sei.

Ein vielseitiger, umfassender und fordernder Job

Er habe manchmal den Eindruck, dass manchen Lehrpersonen gar nicht klar sei, welche Funktion er als Gesamtschulleiter habe.

«Sie fragen sich vielleicht, ‹was macht der eigentlich den ganzen Tag?›.»

Sie seien sich vielleicht nicht bewusst, dass beispielsweise Rechnungen und viele weitere Dokumente über seinen Schreibtisch gehen, kontrolliert und visiert werden müssen, er täglich unzählige E-Mails von Anspruchsgruppen bearbeite und beantworte, er auch verantwortlich sei für die Schulsozialarbeit, die Stadtbibliothek, die Musikschule und gleichzeitig auch das Bindeglied zur Verwaltung sei. Dies als Mitglied der Amtsvorsteherkonferenz wie auch der städtischen Geschäftsleitung.

Die Reorganisation der Führungsstruktur sei vor Jahren nicht ganz geräuschlos über die Bühne gegangen, sagt Bläsi (siehe dazu separaten Kasten). Zudem habe es Wechsel bei den Schulleitungen gegeben, was zur Folge hatte, dass auch Know-how verloren gegangen sei.

So ist die Führungsstruktur aufgebaut Die Führung der Schulen Grenchen ist dreistufig gegliedert: Die erste Stufe bilden die Schulleitungen in den vier Schulkreisen. Als nächsthöhere Stufe fungiert die Geschäftsleitung der Schulen Grenchen, die aus den Schulleitungen, dem Leiter Dienste und dem Gesamtschulleiter zusammengesetzt ist, und die übergeordnete Führungsfunktion hat dabei der Gesamtschulleiter inne. Der übergeordnete Gemeinderat ist das oberste Entscheidungsgremium und erfüllt die behördliche Aufsicht gemäss kantonalem Volksschulgesetz. Diese Funktion wurde auf Bestreben der bürgerlichen Parteien vor fünf Jahren geschaffen. Vorher hatten die Schulleitungen selber die übergeordnete Führungsstufe inne, eine der Schulleitungspersonen war als «Primus inter Pares» Vorsitzender mit beschränkter Weisungsbefugnis seinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber.

Im Bericht heisst es in der Begründung zur Ampelsetzung auf Gelb, dass die Unzufriedenheit der Lehrpersonen nicht bei allen Themen und in allen Schulkreisen gleich stark ausgeprägt sei. Durch die Wechsel in den Schulleitungen und den zum Teil unklaren Zuständigkeiten seien Lehrpersonen aber teilweise verunsichert. «Es scheint, dass sie die Zuständigkeiten nicht exakt verorten können, weshalb sich die Unzufriedenheit bei manchen Themen auf den Gesamtschulleiter oder die Stadt fokussiert.»

Rahmenbedingungen für die Schulen haben sich verändert

Zudem hätten sich die Rahmenbedingungen innert der letzten fünf Jahre markant verändert: Bei den Finanzen beispielsweise habe die Flexibilität abgenommen. «Das neue Rechnungslegungsmodell definiert die Dinge spezifischer und der Handlungsspielraum ist eingeschränkt. Der neue Lehrplan 21 trat in Kraft und musste umgesetzt werden und die spezielle Förderung stellt ebenfalls grosse Anforderungen in diversen Bereichen. So zum Beispiel in der städtischen Schulraumplanung.» Die Schulraumproblematik sei erkannt, sagt Bläsi, aber es sei logischerweise schwierig, allen Begehren gerecht zu werden. «Wir sind von der Politik abhängig, die in Grenchen aber zum Glück mehrheitlich hinter den Schulen steht.»

Kommunikation muss adressatengerecht erfolgen

Lehrpersonen haben sich in der Befragung letztes Jahr auch über mangelnde Informationen beklagt, ausserdem waren offenbar ungesicherte Informationen, sprich Gerüchte, im Umlauf. Was bei der Ampelsetzung auf Gelb ebenfalls eine Rolle gespielt habe. Hier sei man bereits aktiv geworden, sagt Bläsi.

«Kommunikation ist extrem wichtig, aber, einfach ausgedrückt: Man kann es trotz bester Absichten nie allen recht machen.»

Er sei mit seinem Team aber bestrebt, Informationen adressatengerecht zu formulieren und zu vermitteln.

Die im Bericht angesprochenen Punkte – auch weitere in Themenfeldern, deren Ampel eigentlich auf Grün stehe – seien erkannt und man habe Massnahmen in die Wege geleitet. «Diese sind aber nur ein Teil des Wegs. Vertiefungen und weitere Schritte werden folgen.»

«Es darf in Erinnerung gerufen werden, dass gesamtheitlich ein mit fünf grünen Ampeln belegtes positives Ergebnis vorliegt», sagt Bläsi. Dies, obwohl die Befragungen letzten Herbst unter dem Eindruck der Mehrbelastung aufgrund der Covid-Pandemie durchgeführt wurden. Während Wochen waren die Schulen geschlossen und mussten innert kürzester Zeit auf Homeschooling umgestellt werden. Diese Mehrbelastung sei ein nicht zu unterschätzender Faktor. Der Gesamtschulleiter zollt allen an den Schulen Beteiligten ein grosses Dankeschön. «Sie sind mit hohem Engagement – und teilweise am Limit – in ihrem Beruf unterwegs. So setzen sie sich auf allen Ebenen für das Funktionieren einer guten Schule ein.»