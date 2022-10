Grenchen hat Mühe, Schulleiter zu finden. Liegt es am Lohn?

Schule Grenchen Zu tiefe Löhne im Kanton Solothurn? Die Stadt Grenchen findet jedenfalls kaum Schulleiter – jetzt springt ein Politiker ein Peter Brotschi, Gemeinderat der Mitte Grenchens und ehemaliger Lehrer in Bettlach, übernimmt im Kastelsschulhaus, bis man eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Ruth Bieri gefunden hat. Oliver Menge Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Kastels erhält einen neuen Schulleiter ad interim. Oliver Menge

Es war nur ein Nebensatz, der aufhorchen liess: Er sei im Moment ziemlich beschäftigt, weil er kurzfristig eine Schulleitung in Grenchen übernehmen müsse, schrieb der Autor und Journalist Peter Brotschi auf eine Anfrage dieser Zeitung hin. Brotschi, der ehemalige Kantonsrat und ehemalige Lehrer in Bettlach, wird für die Übergangszeit, bis die reguläre Nachfolge übernimmt, Leiter des Schulhauses Kastels.

Peter Brotschi. Thomas Ulrich

«Ja, das ist richtig», bestätigt Brotschi auf Anfrage. Aber er habe das keineswegs gesucht. «Ich bin zufrieden, als Autor und Journalist bin ich eigentlich ausgelastet. Aber als mich Nicole Hirt angefragt hat, ob ich den Schulen Grenchen helfen könne, sagte ich zu.» Brotschi bekräftigt:

«Als gewählter Gemeinderat der Stadt habe ich mich auch verpflichtet gefühlt zu helfen, wenn Not am Mann ist.»

Vakanzen konnten nicht besetzt werden

Aber wie kam es überhaupt dazu? Gesamtschulleiterin Nicole Hirt erklärt: «Wir hatten zwei Vakanzen. Einerseits Ruth Bieri, Schulleiterin im Kastels, die per Ende September gekündigt hat. Und andererseits Matthias Maibach, der auf Ende Oktober seine Kündigung eingereicht hat.»

Die Stellen wurden ausgeschrieben und es hätten auch einige Bewerbungsgespräche stattgefunden. Eine Stelle konnte besetzt werden: Für den Schulkreis Halden wurde ein Schulleiter gefunden. Er tritt seine Stelle am 1. November an.

Nicht so fürs Kastels: Entweder seien die Bewerberinnen und Bewerber nicht in Frage gekommen, oder dann seien sie wieder abgesprungen, zwei sehr valable Kandidatinnen in letzter Sekunde.

Sie habe Peter Brotschi angefragt, ob dieser wenigstens für die Übergangszeit, bis man jemanden findet, einspringen könnte.

Der Lohn ist oft der springende Punkt, ob es klappt oder nicht

Auf die Frage, wo denn das Problem liege, weshalb es so schwierig sei, gute Leute zu finden, sagt Hirt: «Es ist ja nicht so, dass es Schulleiterinnen und Schulleiter en masse gibt und diese auf der Suche nach einer neuen Stelle sind.» Das liege nicht zuletzt an den Löhnen, die in Grenchen für Schulleitungen bezahlt würden. «Es gab eine Handvoll valable Kandidatinnen und Kandidaten», sagt Hirt.

Nicole Hirt, Gesamtschulleiterin Schulen Grenchen. Oliver Menge

Die Schulleitungspersonen in Grenchen seien von der Stadt angestellt und diese lege auch den Lohn fest, sagt die Gesamtschulleiterin. Ganz im Gegensatz zu den Lehrerlöhnen, die vom Kanton vorgeschrieben seien. Und der sei nicht besonders hoch, jedenfalls nicht hoch genug für Bewerberinnen oder Bewerber, die dann eben ihre Bewerbung zurückziehen würden.

Hirt sagt: «Dass eine Schulleitung gleich viel verdient, wie eine Sek.-I-Lehrperson oder eine Schulische Heilpädagogin oder ein schulischer Heilpädagoge, ist stossend.»

Quereinsteiger haben es schwer, egal wie qualifiziert sie sind

Auch erschwere das jetzige System, bei dem oft nur massgebend sei, über welche Diplome die Bewerberinnen und Bewerber verfügten, die Anstellung von Quereinsteigern, sagt Nicole Hirt. Damit meine sie natürlich fachlich geeignete Leute, die Erfahrung in Management und Führung hätten. «Quereinsteiger haben in Grenchen keine Chance», sagt die Gesamtschulleiterin.

Beispielsweise habe eine Frau ihre Bewerbung zurückgezogen, die im landwirtschaftlichen Sektor während Jahren eine Kaderstelle innegehabt, im tertiären Sektor unterrichtet habe und fachlich durchaus geeignet gewesen wäre. «Sie war sogar bereit dazu, die Schulleitungsausbildung nachzuholen», sagt Hirt. Doch ihr sei nicht ersichtlich gewesen, wie der

– offensichtlich zu tiefe – Lohn zustande gekommen sei. Die Transparenz habe gefehlt.

Ihre Aufgabe sei es, die Qualifikation zu bestätigen, sagt Hirt. Alles andere sei Aufgabe des Personalamtes, welches auch den Lohn nach der Gehaltsordnung der Stadt Grenchen festlege.

Übrigens: Auch Brotschi hat seinen Vertrag für den stundenweisen Einsatz im Kastels noch nicht unterschrieben. Allerdings nicht etwa, weil er zu wenig Lohn erhalte, wie er sagt: «Der Lohn ist für mich in dem Fall Nebensache, auch wenn ich als Schulleiter so ziemlich genau gleich viel verdiene, wie ich in Bettlach als Primarlehrer erhielt.»

Nein, schlicht nur deshalb, weil die Chefin des Personalamtes, Esther Müller, noch in den Ferien sei, habe er noch nicht unterschrieben. «Ich bin schon diesen Freitag im Schulhaus!»

Der Nachbarkanton bezahlt die Lehrerschaft schlechter, ist aber besser organisiert Im Kanton Bern – der sonst generell bei den Lehrerlöhnen schlechter dasteht als der Kanton Solothurn – legt der Kanton die Löhne der Schulleitungen fest, auch wenn sie bei den jeweiligen Gemeinden angestellt sind. Oft werden sie für weitere Aufgaben von den jeweiligen Gemeinden zusätzlich bezahlt. Quereinsteiger ohne Ausbildung zum Schulleiter sind dort gerne gesehen, insbesondere wenn es innerhalb von Schulleitungen um Abteilungsleitungsposten geht. Diese erhalten dann ganz einfach geregelt 10 Prozent weniger Lohn als eine Schulleiterin, ein Schulleiter mit Diplom.

