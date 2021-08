Grenchen: Wie das war, am ersten Schultag ...

Schulbeginn Wie das war, am ersten Schultag...? – die Mitglieder der Gesamtleitung Schulen Grenchen erinnern sich Die Mitglieder der Gesamtleitung Schulen Grenchen erinnern sich anlässlich des Schulbeginns an ihre Primarschulzeit. Andreas Toggweiler 14.08.2021, 05.00 Uhr

Für Nostalgie muss man nicht weit zurückdenken: ein Schulbeginn zur Vorcoronazeit auf der Freitreppe des Schulhauses Kastels (2015). zvg

Agnes Fuchs, Leiterin Schulkreis Eichholz.

«Mein erster Schultag liegt weit zurück und meine Erinnerungen daran sind schon ziemlich verblasst», erklärt Agnes Fuchs, Leiterin des Schulkreises Eichholz. «Im Nachbarhaus wohnten zwei Lehrerinnen, bei denen ich oft zu Besuch war. Sie bastelten mit mir und lasen mir Geschichten vor.»

«Dieser erste Kontakt mit Lehrpersonen hat in mir die Vorfreude auf die 1. Klasse geweckt, darum freute ich mich auch auf die Schule. Im Dorf, in dem ich aufgewachsen war, hatte es keinen Kindergarten. Es gab nur eine zweistufige Schule. In der 1. bis 4. Klasse unterrichtete eine Lehrerin und in der 5. bis 9. ein Lehrer. Ich kam also direkt in die 1. Klasse mit sechs weiteren Kindern.

In der 4. Klasse hatte ich einen tollen Lehrer. Alle Kinder gingen gerne zu ihm in den Unterricht. Er hatte einen grossen Anteil an meinem Berufswunsch, Lehrerin zu werden.»

Hubert Bläsi im Vorschulalter.

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter.

Er ging in Grenchen zur Schule – heute leitet er sie. Gesamtschulleiter Hubert Bläsi erinnert sich: «Seit ich zurückdenken kann, wurde mir die Schule und das damit verbundene Lernen als absolut zentral definiert. So trat ich 1964 als gewillter ABC-Schütze im Kastels in die 1. Klasse ein.

Mit Stolz machte ich mich mit meinem mit Kuhfell dekorierten Tornister auf den Weg.

Am ersten Halbtag durften die Eltern auch dabei sein. In Erinnerung geblieben ist mir die Frage der Lehrerin: ‹Was ist schwerer: 1 kg Blei oder 1 kg Federn?› Ich wusste es sofort: Das Metall hat mehr Gewicht. Die Lacher im Publikum waren auf meiner Seite. Nach erfolgter Erklärung durch die Lehrerin wurde mir dann aber umso bewusster, wie wichtig Bildung eben ist. Obwohl: Würden Sie sich aus einer gewissen Höhe lieber Blei oder Federn auf den Kopf fallen lassen?»

Der Traum vom Fussballreporter

Matthias Maibach als «ABC-Schütze». zvg

Matthias Maibach, Schulleiter Kreis Halden. zvg

«Was mir als Erstes in den Sinn kommt, waren meine Berufswünsche», schreibt Matthias Maibach, Schulleiter im Kreis Halden. «Einerseits stand in der Primarschule Radiofussballreporter hoch im Kurs. Wenn ich damals im Fernsehen oder im Radio einen Match mitverfolgte, war ich jeweils der zweite Reporter!! Im Anschluss an das Spiel ging ich jeweils schnurstracks nach draussen und spielte den Match nach. An einem nicht so schönen Sonntag zog ich mein GC-Fanleibchen sowie die weissen Stulpen an und kam ganz verdreckt wieder herein.»

Die Kontakte mit den anderen Kindern seien immer sehr wichtig gewesen, meint Maibach. «Die Pausen, vor allem die Fussballspiele auf dem Hartplatz mit den Tennisbällen, sind mir immer noch präsent. Leider waren danach oft die Hosen feucht, weil unser voller Einsatz gefordert war und Regenhosen und -jacken beim Spiel störend waren. Oft schlotterte ich danach im Unterricht, bis die Hosen wieder trocken waren.»

«Eine Erinnerung an die Kindergartenzeit war, dass der Gemeinderat keinen neuen Spielplatz unterstützte. Unsere Väter nahmen sich dem an und bauten für uns in Eigenregie den Sandkasten um. Stolz ging ich von der Schule nach Hause und erkannte einen bekannten Mann vom Dorf und erzählte ihm das. Ich wusste leider nicht, dass dies der Gemeindepräsident war und er schnurstracks mit dem Fahrrad in den Kindergarten fuhr und dort das Werk anschaute. Heute ist der Sandkasten immer noch in Betrieb und wird von den Kindern geschätzt. Die Grosseltern wohnten direkt neben dem Schulhaus. So konnte ich nach Lust und Laune etwas Znüni holen, falls mir das mitgenommene weniger schmeckte. Vom Grossvater erhielt ich oft einen frisch vom Baum geholten Apfel. Diese schmeckten immer am besten.»

Stramm stehen und warten

Ruth Bieri, Leiterin Schulkreis Kastels. zvg

«Ich bin in den 70er-Jahren eingeschult worden. Damals war es noch nicht üblich, dass die Eltern uns begleiteten. Im Gegenteil. Als Erstklässlerin war ich bemüht, meine Mutter zu Hause zu verabschieden und alleine in die Schule zu gehen. Der Vater war sowieso an der Arbeit», erinnert sich Ruth Bieri, Leiterin des Schulkreises Kastels. «Ich hatte sicher den Vorteil, dass zwei ältere Schwestern an denselben Ort gingen, und so stolzierte ich mit meinem dunkelblauen Lederschulranzen neben meinen beiden Schwestern zur Schule. Meine Lehrerin war sehr freundlich und trug eine riesige Brille, hinter welcher ihre Augen etwas gross schienen.

Mit uns Neuen machte sie am ersten Tag nicht viel mehr, als Hefte und Bücher zu verteilen und Bleistifte und Farbstifte abzugeben.

Als es zur Pause läutete, mussten wir alle stramm stehen und warten, bis auch der letzte Schüler oder die letzte Schülerin dies geschafft hatte. Erst danach durften wir hinaus. Das Klassenzimmer war sehr schön und hell, im Gegensatz zum vorher besuchten Kindergarten, der in einem alten Gebäude mit vielen Bäumen darum herum einquartiert war. Die Lehrerin trug erstaunlicherweise keine Ordenstracht, sondern gewöhnliche Kleider. Das gefiel mir. Die Schule war für mich ein Ort zum Spielen und Pausemachen. Der Unterricht war also etwas nebensächlich.

Mein Hauptziel war, dass die Eltern nie einen Anruf der Lehrerin erhielten. Denn dies bedeutete immer, dass es Probleme gibt. Meine Eltern hatten die Haltung, wenn es Probleme gibt, bist du garantiert mitschuldig. Wenn die Lehrerin dich bestraft, dann wird sie sicher recht haben. Also vermied ich es, solche Situationen zu provozieren, und kümmerte mich auf dem Nachausweg um die spannenden oder übermütigen Spiele. Dieser Heimweg dauerte entsprechend manchmal sehr lange. Berufswünsche hatte ich lange keine, da ich mich nicht für die ferne Zukunft interessierte.»

Zur Kur – und zur Messe

Eugen Blümli. Leiter Dienste. zvg

«An meinen Schulbeginn erinnere ich mich kaum noch. Einzig von der Lehrerin habe ich noch ein vages Bild. Im Gegensatz dazu blieb mir aber lebhaft im Gedächtnis, dass ich im Herbst und Winter des ersten Schuljahres nach Davos zur Kur musste», erzählt Eugen Blümli, Leiter Dienste in der Gesamtleitung Schulen Grenchen.

«Vom anfänglich heftigen Heimweh über Spielkameraden und einzelne Ordensschwestern, die uns Kinder betreut hatten, blieb aus dieser Zeit relativ viel haften. Wir mussten z. B. dreimal im Tag zur Messe, sodass ich nach Ende der Kur beim ersten Kirchenbesuch zu Hause erstaunt feststellte, dass ich genau wusste, was der Pfarrer als Nächstes sagen wird, dies jedoch ohne auch nur ein Wort vom dem zu verstehen, was er von sich gab: Das Kirchenlatein der Liturgie hatte sich durch den regelmässigen Messebesuch in meinem Kopf festgesetzt wie die Kirchenlieder, die wir damals gesungen hatten. Ich fand es dann aber völlig unerklärlich, dass der Pfarrer hier die gleichen unverständlichen Wendungen gebrauchte wie der andere in Davos. Einen wesentlichen Vorteil konnte ich aber daraus gewinnen: Ich wusste zu jedem Zeitpunkt der Messe, wie lange sie noch dauern wird.»