Grenchen: Nicole Hirt fordert Reformen bei Lehrerausbildung

Schulbeginn «Da muss man doch über die Bücher!»: Grenchens neue Gesamtschulleiterin kritisiert die heutige Lehrerausbildung Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Im Interview nimmt Gesamtschulleiterin Nicole Hirt Stellung zu aktuellen Fragen und Problemen der Schule. Sie übt Kritik an der heutigen Ausbildung der Lehrkräfte. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicole Hirt ist Gesamtschulleiterin der Schulen Grenchen. Oliver Menge

Haben alle Schülerinnen und Schüler auf Schulbeginn einen Lehrer oder eine Lehrerin?

Ja.

Wie steht es mit der Ausbildung dieser Lehrpersonen? Da gab es letztes Jahr Kritik. Haben alle die erforderlichen Diplome?

Ich gebe die Frage zurück: Haben Sie lieber eine Lehrperson ohne Diplom vor der Klasse oder gar keine Lehrperson? Ich bin überzeugt, dass es auch Menschen gibt, die das Flair für diesen Beruf haben, auch wenn die Ausbildung fehlt. Für diese Aufgabe, die immer anspruchsvoller wird, braucht es nicht nur die Ausbildung, die ich übrigens persönlich sehr stark kritisiere, sondern es muss jemand berufen sein, wie man das früher ausdrückte.

Und wie würden sie das heute formulieren?

Er oder sie muss gern mit Kindern zusammenarbeiten, belastbar sein, gute Menschenkenntnis besitzen. Und Lebenserfahrung haben ist sicher kein Nachteil. Unterrichten ohne Diplom kann somit eine Notlösung darstellen, aber besser eine solche Lösung als gar keine. Und die Schulleitungen stellen ja nicht irgendeine Person an. Wenn sie keine Ausbildung hat, hat sie allenfalls doch genügend Kompetenzen, um die Not zu überbrücken. Da vertraue ich den Schulleitungen.

Also: Wie viele haben kein Lehrerdiplom?

Aktuell haben wir eine Damenschneiderin, die im Werken (Gestalten) eingesetzt wird, vier Studierende der Pädagogischen Hochschule (PH) sowie eine Operettensängerin in der Musikschule.

Wie schwer war es, diese Stellen zu besetzen?

Es mangelt an Logopädinnen und Logopäden, ebenso an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP).

Zurück zu Ihrer Kritik an der Ausbildung der Lehrkräfte. Wo sehen Sie das Problem?

Darf ich etwas ausholen? –

Bitte ...

Aktuell ist die Bildungslandschaft eine ziemliche Baustelle. Und das liegt nicht an den Lehrpersonen! Die Reformen der letzten zehn Jahre (Sek.-I-Reform, Frühfremdsprachen, Spezielle Förderung und Lehrplan 21) hinterlassen Spuren. Die Schulen kommen nicht zur Ruhe. Der neueste Coup: Die Beurteilung in der 1. und 2. Klasse. Da wünschte ich mir von Dagmar Rösler (Zentralpräsidentin des Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverbands LCH, Anm. d. Red.) ein wenig mehr Selbstkritik.

Dazu kommt: Schulische Heilpädagoginnen (SHP) finden in der Sonderpädagogik bessere Rahmenbedingungen, in den Klassenzimmern herrscht ein Kommen und Gehen, wo sich niemand wirklich konzentrieren kann. Natürlich werden nun die Babyboomer pensioniert, aber das allein ist nicht der Grund für den Mangel.

Sondern?

Zu viel wird an der PH in die Unterrichtsvor- und -nachbereitung investiert. Natürlich ist eine Wochen-, Quartals- und Jahresplanung erforderlich, keine Frage. Aber wer mal eine Weile unterrichtet hat, wird merken, dass er bei einem Vollpensum nicht jede einzelne Lektion auf 45 Minuten timen kann. Wie man mit auffälligen, renitenten Schülerinnen und Schülern, schwierigen Eltern umgeht, wird zudem in der Ausbildung nur am Rande gestreift. Dies jedenfalls höre ich immer wieder von Abgängerinnen und Abgängern sowohl an der PH der FHNW wie an der PH Bern.

Und dass empfohlen wird, ja kein Vollpensum anzunehmen nach der Ausbildung, weil es nicht zu leisten wäre, wo gibt es das denn? Da muss man doch über die Bücher!

Was würden Sie denn empfehlen?

Wenn schon eine Reform, dann die der Ausbildung an der PH. Dass so viele Diplomierte kurze Zeit nach dem Studium den Bettel hinschmeissen, sollte doch Warnzeichen genug sein. Obwohl die Politik immer wieder darauf hinweist, ist der Praxisbezug immer noch an einem kleinen Ort. Es wurde zwar nachgebessert, aber wem nützen ellenlange und zeitintensive Leistungsnachweise, die da zuhauf eingefordert werden? Wohl eher der PH selber, ganz sicher nicht den angehenden Lehrpersonen und somit später auch nicht den Schülerinnen und Schülern. Allenfalls müsste man in Erwägung ziehen, dass der Lehrerberuf ein Zweitberuf für lebenserfahrene Menschen werden sollte.

Rolf Glaus leitete die Grenchner Sek während 16 Jahren. Hansjörg Sahli

Sek-I-Leiter Rolf Glaus in Pension Nach 16 Jahren als Schulleiter der Grenchner Sek I hat sich Ende des vergangenen Schuljahres Rolf Glaus pensionieren lassen. «Die letzten zwei Jahre haben mir meine Belastungsgrenzen aufgezeigt und ich habe mich daher entschieden, auf Ende des Schuljahres 2021/22 vorzeitig in Pension zu gehen.» Das schreibt Rolf Glaus in der letzten Ausgabe der «Grenchner Schulnachrichten». Die neue Funktion des Schulleiters (geleitete Schulen wurden damals eingeführt) erforderte zunächst noch eine berufsbegleitenden Ausbildung. Während seiner ganzen Zeit als Schulleiter habe er sich nicht primär als Vorgesetzter der Lehrpersonen verstanden, schreibt Glaus weiter. «ch versuchte, ihnen den Rücken freizuhalten, damit sie sich ihrem Kerngeschäft widmen konnten.» Wichtig sei ihm stets gewesen, Positives hervorzuheben und sichtbar zu machen. Der Nachfolger von Rolf Glaus heisst Jürg Klossner. Der 58-jährige Solothurner hat einen Master of Science der Universität Bern (Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechtswissenschaften und Politologie), ergänzte dieses durch Führungsausbildungen, Nachdiplomstudien im Bereich Recht und eine Ausbildung zum Fachlehrer für Wirtschaft und Recht an der PH Bern, wo er zurzeit auch die Ausbildung zum Schulleiter absolviert. Klossner arbeitete zuvor als Regionalstellenleiter Seeland des Schweizerischen Roten Kreuzes, von 2018-2020 als Gymnasiallehrer, und seit 2020 als Primarschullehrer Mittelstufe.

Wie auch immer, es sollte bald etwas geschehen, sonst habe ich Angst, dass es mit der einzigen Ressource in diesem Land, der Bildung, bachab geht. Und nochmals: Die Schulen leisten Gewaltiges, setzen nach bestem Wissen und Gewissen um, was «von oben» gefordert wird. Wir müssen Sorge tragen, dass sie nicht kollabieren.

Jetzt müssen Sie auch noch einen Schulleiter und eine Schulleiterin suchen. Wie ist hier der Arbeitsmarkt?

Wir haben für die erste ausgeschriebene Stelle sechs Bewerbungen erhalten und sind nun daran, diese zu sichten.

Das ist ja kein schlechtes Zeichen, wenn Leute trotz ausgetrocknetem Arbeitsmarkt an den an den Grenchner Schulen arbeiten möchten ...

Ihre Aussage irritiert mich zwar ein wenig, aber ja, das finde ich auch. Die Grenchner Schulen funktionieren vergleichsweise gut, trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie dem hohen Fremdsprachigenanteil (vgl. Kasten). Dies dank dem Engagement der Lehrpersonen, der Schulleitungen sowie der Schulverwaltung. Zu beachten ist dabei natürlich auch, dass die Lehrerlöhne im Kanton Solothurn zu den besten der Schweiz zählen.

Ist es eigentlich Zufall, dass nun kurz hintereinander jene Schulleiter gekündigt haben, aus deren Schulkreis der grösste Widerstand gegen die Tour de Suisse kam?

Das ist wohl eher Zufall, aber fragen Sie doch die entsprechenden Schulleitenden. Mir gegenüber wurden in ihren Demissionsschreiben und auch im Gespräch nichts Derartiges erwähnt. Reisende soll man nicht aufhalten, das war mein erster Gedanke, als ich zuerst die eine und kurze Zeit später die andere Kündigung erhalten habe. Personalabgänge bedeuten aber immer auch Chancen.

Grenchen wächst, die Schule wird gross und grösser. Was ist nebst der Erweiterung des Kastels-Schulhauses noch nötig?

In der Schweiz gibt es erstmals über eine Million Schülerinnen und Schüler, die Bevölkerung wächst. Damit die Wirtschaft brummt, braucht es Wachstum. Natürlich braucht dies mehr Raum. Mit dem Ausbau und der Sanierung des Schulhauses Kastels wird dem nun Rechnung getragen. Es ist aber nicht möglich, länger als fünf Jahre im Voraus zu planen, da ja die Kinder der Zukunft gar noch nicht geboren sind. Für diese Zeit sind wir aber nun räumlich gerüstet.

Und sonst noch?

Was es braucht, ist mehr Unterstützung für die Klassenlehrpersonen in den Schulzimmern. Es ist einfach nicht mehr so, dass die Lehrperson vor der Klasse steht und alle stramm sitzen und zuhören. Die Gesellschaft hat sich verändert, Werte wie Anstand, Respekt für viele ein Fremdwort, übrigens nicht nur für die Kinder, da verkommt Unterrichten, eigentlich das Kerngeschäft, manchmal zur Nebensache. Um auf die Wirtschaft zurückzukommen: Das Steuersubstrat der juristischen Personen wird immer kleiner. Da könnten diese Firmen doch wenigstens einen Beitrag in den Ausbau der Schulinfrastrukturen leisten, so wie dies in Oensingen die Firma Bell tut.

Wann bekommt die Spezielle Förderung ihren Schulleiter oder ihre Schulleiterin?

Wir mussten erkennen, dass die Besetzung dieser Stelle äusserst schwierig ist. Die schulischen Heilpädagogen respektive Heilpädagoginnen treffen wie erwähnt in den Sonderschulen die besseren Rahmenbedingungen an. Wir haben uns nun einen Plan B zurerchtgelegt und suchen intern nach SHP, die pro Schulkreis diese Aufgabe übernehmen könnten. Ich bin überzeugt, dass dies zielführender ist. Nebenbei: der Kanton Basel-Landschaft, immerhin mit Solothurn im selben Bildungsraum, ist gerade daran, die Spezielle Förderung wieder abzuschaffen.

Wenn es im Winterhalbjahr wieder mit Corona losgeht, ist die Schule gewappnet?

Die Schulen haben bereits die Situation im März 2020 gemeistert und das wird wieder so sein, sollten die Massnahmen wieder verschärft werden.

Regierung sieht keinen Missstand Nicole Hirt hatte als GLP-Politikerin bereits im Frühjahr in einer Interpellation im Kantonsrat kritisiert, bei der Ressourcenverteilung für die Spezielle Förderung werde dem Umstand zu wenig Rechnung getragen, dass es Gemeinden gibt, welche aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur (viele bis fast ausschliesslich fremdsprachige Kinder) mehr Mittel (Förderlektionen) benötigen. «Für Grenchen stelle ich ganz klar fest, dass die Anzahl der Förderlektionen nicht genügt», meint Hirt. Damit werde die Chancengleichheit tangiert. Der Regierungsrat habe sich aber bisher der Problematik verschlossen. «Wir erkennen keinen Missstand, sondern erachten die Festlegung einer Grundausstattung mit einer normierten Obergrenze und der Möglichkeit, diese in begründeten Fällen zu überschreiten, für passend», hatte die Regierung Ende April geschrieben. Verwiesen wird auch auf die laufende Evaluation der Speziellen Förderung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen