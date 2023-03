Premiere der Schopfbühne Grenchen mit "Gute Geister"

Schopfbühne Grenchen Witz, Romantik, Besinnliches und viel Spannung bis zum Schluss Das Team der Schopfbühne in Grenchen überzeugt an der Premiere von «Gute Geister» mit Genauigkeit und grosser Präsenz. André Weyermann Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Links: Simon Willis (Darryl Esposito) mit seiner schwangeren Frau Flic (Lisa Schädeli). Rechts: Die guten Geister Jack Cameron (Benj Obrecht) und Gattin Susie (Pia Schild). Bild: Tom Ulrich

Es ist ein anspruchsvolles Stück, welches sich das Ensemble der Schopfbühne diese Spielsaison vorgenommen hat. «Gute Geister» der englischen Schriftstellerin Pam Valentine kommt vordergründig als romantische Komödie daher, besitzt aber auch Tiefgang. Witzige Dialoge und Anspielungen erheitern das Publikum, ruhigere Sequenzen schlagen in turbulente Momente mit viel Situationskomik um.

Eine Mischung, die von den sieben Schauspielenden stetige Präsenz erfordert. Nun, diese Herausforderung meisterten sie an der Premiere mit Bravour.

Auch Walter Stutz, ein erfahrener Regisseur und Schauspieler, der an diversen Schweizer Bühnen einen guten Ruf besitzt und der bereits 2018 an gleicher Stätte «Siin letsche Wunsch» inszeniert hatte, zeigte sich zufrieden: «Ich bin stolz auf die Truppe. Die harte Arbeit in der letzten Zeit hat sich ausbezahlt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben das Stück mit viel Energie umgesetzt, die Rhythmuswechsel angenommen. Es war für sie auch nicht ganz einfach, die ganze Komplexität des Stückes erstmals vor Publikum zu präsentieren.»

Zufrieden zeigte er sich auch mit dem Einsatz von Licht und Technik, die haargenau zur entsprechenden Szene passen müssen. Natürlich gebe es immer Verbesserungspotenzial. Es seien aber nur Nuancen, die es noch anzusprechen gelte.

Die beiden guten Geister. Bild: Tom Ulrich

Wie um Himmels Willen wird man zum Geist?

Zur Sache: Der erfolgreiche Schriftsteller Jack Cameron (Benj Obrecht) und seine Gattin Susie (Pia Schild) sind bei einem Bootsunfall ertrunken. Da Jack die «Klappe» nicht halten konnte und sich als Atheist outete, wurden sie an der Himmelspforte erst einmal abgewiesen. Seither vertrödeln sie sich die Zeit in ihrem Landhaus als Geister.

Scheint beschaulich zu sein, aber auch dröge. Denn «Untote» können weder essen, noch trinken, noch schlafen, geschweige denn sich zärtlich berühren. So vertreiben sie sich die Zeit mit gewitzten Sticheleien, philosophischen Betrachtungen, vor allem aber treiben sie Schabernack und lassen es eben geistern. Sie vergraulen damit nicht nur potenzielle neue Mieter, sondern lassen auch den Makler Mark Webster (Frank Platta) schier verzweifeln.

Makler Mark Webster (Frank Platta) versucht dem jungen Paar das Haus zu einem überhöhten Preis zu vermieten. Bild: Tom Ulrich

Mit dem Einzug des erfolglosen Autors Simon Willis (Darryl Esposito) und seiner schwangeren Frau Flic (Lisa Schädeli) samt Besuch von deren Mutter Marcia Bradshaw (Lilian Jeannerat), die sich für ihre Tochter eine bessere Partie gewünscht hätte, ändert sich einiges. Nun kommt noch mehr Schwung in die Bude.

Unsere Geister werden ob der tiefen und unbedarften Liebe des jungen Paares schwach, sehen eine Aufgabe für sich und machen sich sogleich mit Hilfe eines handybewehrten, im Dauerstress stehenden Schutzengels (Jeanette Läderach) daran, helfend einzugreifen.

Genauigkeit und Präsenz sind gefragt

Besonders die nun folgenden Dialoge und Geschehnisse erfordern von den Spielenden viel Aufmerksamkeit, Präsenz und Genauigkeit. Denn die einen verstehen sich untereinander, den anderen bleiben naturgemäss die Einwürfe der jetzt vollends aufblühenden Geister unverständlich. Die Akteurinnen und Akteure führen das Stück souverän einem turbulenten, ergreifenden Finale entgegen.

Die «Guten Geister», zu welchem Benj Obrecht die Mundartübersetzung erarbeitet hatte, werden von einem kompakt spielenden Ensemble auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gebracht. Das Team der Schopfbühne zeigt einmal mehr, was Amateurschauspieler zusammen mit dem «richtigen» Regisseur zu leisten vermögen.

Jack Cameron (Benj Obrecht) und seine Gattin Susie (Pia Schild), die guten Geister. Bild: Tom Ulrich

Tolle schauspielerische Leistungen

Der 75-jährige Benj Obrecht gefällt mit seinem teilweise schon lakonischen Spiel, dreht aber dann auf, wenn dies angesagt ist. Pia Schilds Bühnenpräsenz ist schlicht eine Wucht. Sie interpretiert ihr Geisterwesen nuancenreich, meistert souverän und wie für sie bestimmt all die Facetten, die das Stück ihr vorgibt.

Darryl Esposito wirkt glaubwürdig in seiner Zerrissenheit als zum Erfolg verdammten, mit Schreibblockade versehenen Autor – und der mit gewissen Pflichten versehenen Liebe zu seiner Frau. Lisa Schädeli geht ganz in ihrer Rolle als werdende Mutter auf. Auch an ihren Gefühlen und ihrem Glauben an die Fähigkeiten ihres Ehemannes lässt sie spürbar keine Zweifel aufkommen.

Lilian Jeannerat gibt die Schwiegermutter genauso, wie sie sich keiner wünscht, und dies bisweilen mit vollem Körpereinsatz. Frank Platta nimmt man den ehrgeizigen Makler, der ob der Geschehnisse ganz schön durcheinandergerät, jederzeit ab. Jeanette Läderach schliesslich überzeugt als hinreissend moderner Schutzengel.

