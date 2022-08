Poststelle Bettlach ab 29. August geschlossen – VOI übernimmt

Schliessung Das Aus für die Poststelle Bettlach kommt definitiv Ende August Ab 29. August müssen Bettlacherinnen und Bettlacher ihre Postgeschäfte im VOI Migros-Partner erledigen – Geschäftskunden müssen künftig nach Grenchen fahren. Oliver Menge 09.08.2022, 14.45 Uhr

In den letzten Tagen verschickte die Post Flyer an die Medien, in denen bekräftigt wird, was schon seit Monaten beschlossene Sache ist: Ab 29. August 2022 gibt es die Poststelle Bettlach nicht mehr. Postgeschäfte werden für Bettlacherinnen und Bettlacher ab diesem Datum im VOI Migros-Partner in Bettlach möglich sein.