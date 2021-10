Scheuren: Die schönsten Kühe umschwärmten Jungmuni "Daddy"

Scheuren Eine Viehschau mit Emotionen Die Viehschau der Viehzuchtgenossenschaft Büren a/A und des Viehzuchtvereins Gottstatt fand auf dem Hof der Familie Jenni in der Au statt. Margrit Renfer 21.10.2021, 10.08 Uhr

Andreas Jenny mit Muni «Daddy». Margrit Renfer

Bei strahlendem Sonnenschein bot sich in der Au in Scheuren ein spezieller Anblick. 48 Kühe der VZG Büren a/A und des VZV Gottstatt und ein Stier standen zur traditionellen Viehschau in Reih und Glied. Alle frisch herausgeputzt, der Klassierung durch die Richter harrend. Die Landwirte genossen neben der Arbeit des Vorführens die paar Stunden mit Gleichgesinnten, den Austausch in der Festwirtschaft und im zweiten Jahr das Gastrecht für die Viehschau.