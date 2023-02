Saubere Stadt Grenchen erhält das «No-Littering-Label» und setzt ein weiteres Zeichen gegen Littering Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt vergibt besonders aktiven Schweizer Gemeinden und Schulen das «No-Littering-Label». Grenchen ist eine davon. Oliver Menge Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Thema Littering im Kanton: Pro Work räumt am «Bettlerank» zwischen Grenchen und Altreu südlich von Bettlach auf. Bruno Kissling

Die Energiestadt Grenchen engagiert sich, gemeinsam mit der Unterstützung von Personen aus der Bevölkerung, den Schulen und den Mitarbeitern des Werkhofes, gegen Littering. Nun wurde sie von der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt mit dem «No-Littering-Label» ausgezeichnet, wie einer Medienmitteilung der Stadt zu entnehmen ist.

Voraussetzung für den Erhalt des Labels sind ein jährliches Leistungsversprechen und das Bekenntnis zum Anforderungskatalog der Interessengemeinschaft.

Labelträger – so das Credo der Interessengemeinschaft – sprechen sich gegen Littering aus, motivieren die Bevölkerung, Schüler und Schülerinnen, ihren Abfall immer korrekt zu entsorgen und sich aktiv gegen Littering zu äussern und einzusetzen. Im Weiteren thematisieren sie Littering regelmässig, beobachten die Situation und ergreifen bei Litteringproblemen Massnahmen.

So hat alles begonnen

In der Energiestadt Grenchen laufen seit drei Jahren einige Projekte gegen das Littering. Der englische Begriff hat sich eingebürgert für die Umweltverschmutzung durch Abfall. Angefangen hat die Geschichte im September 2020 mit der Teilnahme am nationalen Clean-up Day.

2020 waren 23 Schulklassen mit über 400 Kindern und Jugendlichen sowie zwei Gruppen des Netzwerks und einige Vertreter der Grenchner Stadtverwaltung am Clean-up Day Grenchen in den Quartieren unterwegs und haben Abfall gesammelt. Oliver Menge

An den zwei Tagen haben sich damals knapp 90 Teilnehmer intensiv an der Sammelaktion gegen Littering beteiligt. Seither ist die Teilnahme im Jahresprogramm fest verankert und man konnte bereits im zweiten Durchführungsjahr auf eine Rekordteilnahme von über 600 Sammlerinnen und Sammlern zurückblicken.

Das Raumpaten-Projekt erweist sich als besonders effektiv

Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Es gab einige Rückmeldungen, in denen vorgeschlagen wurde, solche Sammelaktionen mehrmals jährlich durchzuführen und damit ein Zeichen für eine schönere und sauberere Stadt Grenchen zu setzen. Daraufhin wurde das Folgeprojekt Littering-Raumpatenschaften lanciert. Dabei handelt es sich um Personen, welche sich freiwillig gemeldet haben, um ein Gebiet oder einen Ort im öffentlichen Raum regelmässig von Littering zu befreien.

Seit Betreuung dieser Gebiete ist eine deutliche Verbesserung der Littering-Situation sichtbar, dies bestätigen auch die Mitarbeitenden des Werkhofs.

Die genannten zwei Projekte haben sich bewährt und bilden nun einen festen Bestandteil der fünf Massnahmen, welche für den Erhalt des Labels erbracht werden müssen. Zu den weiteren Massnahmen zählen das Pilotprojekt «Kippenfass an Bushaltestellen», über das diese Zeitung bereits berichtet hat, das Projekt «Schulen sorgen für die Sauberkeit auf ihren Pausenplätzen» und der Umweltunterricht für Schulen.

Das Kippenfass wurde an 10 Bushaltestellen in der Stadt Grenchen aufgestellt. Oliver Menge

Saubere Orte schrecken Abfallsünder ab

In Grenchen wird regelmässig gereinigt. Ob durch die Werkhof-Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler oder die Raumpaten. Die Gemeinde hat gute Erfahrungen damit gemacht, problematische Gebiete sauberzuhalten. Denn verschmutzte Orte ziehen weiteres Littering an, während in sauberer Umgebung die Hemmschwelle steigt, Abfall liegen zu lassen.

Freiwillige Helferinnen und Helfer seien stets willkommen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung abschliessend.

