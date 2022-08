Grenchen: Waldrodung zur Sanierung des Schiessstandes nötig

In Grenchen befanden sich an verschiedenen Orten Schiessanlagen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte eine im Kastels. 1861 kam es zum Bau einer Schiesshütte oberhalb der Schönegg, aber nicht an der gleichen Stelle wie der spätere Schiessstand. 1870 wurde die Schiessanlage an die Schützengasse verlegt, deshalb trägt diese Strasse, die von der Kirchstrasse zum Friedhof führt, diesen Namen. Von dort aus wurde an die Anhöhe des Krähenbergs geschossen, also an den Hang über der heutigen Weinbergstrasse. Der Schiessstand in der Schönegg, der jetzt saniert wird, kam 1906 in Betrieb. Das blieb so bis 1969. In der ehemaligen Schusslinie befinden sich heute Einfamilienhäuser. Deren Erschliessungsstrasse heisst Standweg, womit auch in diesem Quartier an die ehemalige «Schützenzeit» erinnert wird. Seit der Schliessung des Standes in der Schönegg schiessen die Grenchner Schützinnen und Schützen zusammen mit jenen von Bettlach im gemeinsamen Schiessstand Lauacher. Quelle: Werner Strub, Heimatbuch Grenchen, 1949