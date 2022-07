Das höchste Gebäude Grenchens wird saniert

Spektakuläre Sanierung Die Baustelle vor der Baustelle: Grenchens höchstes Wohnhaus ist für die Gerüstbauer eine Herausforderung Damit die Balkone am Ruffini-Hochhaus renoviert werden können, müssen zuerst rund 6000 Quadratmeter Fassade eingerüstet werden. Eineinhalb Monate dauert der Aufbau durch die Spezialfirma. Daniela Deck Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.00 Uhr

Das Ruffini-Hochhaus wird saniert und zu diesem Zweck eingerüstet. Der Aufbau des Gerüsts alleine dauert sechs Wochen, jetzt ist man in der Hälfte. Oliver Menge

Das Ruffini-Hochhaus ist mit 15 Stockwerken das höchste Wohngebäude in Grenchen und in Europa das höchste seiner Bauart (Betonkern verkleidet mit Sichtbackstein, mit Wohnungen in alle Himmelsrichtungen).

Nun werden an dem markanten roten Bau im Westen der Stadt die Balkone renoviert. Doch wie kommen die Malerinnen und Maurer überhaupt zu ihrem Arbeitsplatz? Dazu braucht es eine monatelange Vorbereitung. Allein zum Aufstellen des Gerüsts braucht es eine eigene Baustellenorganisation mit zwei Liften.

Renovation der Balkone Die geschützte Fassade des 57-jährigen Ruffini-Hochhauses braucht eine Auffrischung, besonders, was die Balkone angeht. Spröde Stellen im Mörtel müssen ebenso ausgebessert werden wie undichte Fensterfugen und Storenkästen. Nach zweijähriger Planung beginnen die Arbeiten an der Fassade, sobald das Gerüst steht, ungefähr Mitte Juli. Abgeschlossen werden soll die Sanierung im Herbst.



Das Hochhaus soll mit den drei Wohnblöcken an der Ruffinistrasse 2-4 besser harmonieren. Deren Fassaden wurden bereits saniert. Das erklärt die zuständige Immobilienbewirtschafterin, Olivia Sollberger, von der Hausverwaltung Peter Kunz Bau und Finanz AG: «Die Untersichten der Balkone bleiben weiss, die Balkonbrüstungen werden in einem Grauton gestrichen.» Am Balkonboden würden anstelle der bisherigen Matten neu Platten verlegt.



«Die Mieter freuen sich auf den Komfortgewinn», sagt Sollberger. Geprüft werde, ob man die Sonnenstoren ersetzen soll. Weiter stehe eine Reinigung der gesamten Fassade zur Debatte. Die Verwalterin sagt: «Bei einem Hochhaus sind Arbeiten an der Fassade eine anspruchsvolle Sache. Das braucht eine solide Planung, damit nichts vergessen geht.»

6000 Quadratmeter werden eingerüstet

Bei einem Einfamilienhaus muss eine Fassade von 200 bis 300 Quadratmetern eingerüstet werden. Beim Ruffini-Hochhaus sind es 20-mal so viel, ungefähr 6000 Quadratmeter. Das erklärt Adrian Grütter, Geschäftsführer der Firma Flury Gerüstbau-Rohrer Suisse AG. Seine Firma ist auf grosse Gerüste spezialisiert. So habe man zum Beispiel vor kurzem den Zytgloggeturm in Solothurn eingerüstet, sagt der Geschäftsführer.

Die grösste Herausforderung ist die Höhe. Die ganze Last des Gerüsts ruht auf dem Boden und wird nicht etwa von der Hausfassade getragen. Über die Anker an der Fassade würden lediglich die Schwingungen abgeleitet, die durch den Wind und die Bewegungen der Arbeiter entstehen. «Das Gerüst wird aus Stahl gebaut. Die Aluminiumrohre, die bei kleinen Häusern meistens verwendet werden, sind für Gebäude über 15 Meter Höhe zu weich und nicht zugelassen», erklärt Grütter.

Der Seilaufzug ist nur in Betrieb, wenn der Spielplatz leer ist

Ein Statiker überwacht die Arbeit. Besonders interessiert er sich für das, was unter dem Boden liegt, zum Beispiel Luftschächte und eine Tiefgarage. Erstere werden nach Aussage des Gerüstbauers überbrückt. Letztere müsste allenfalls mit Stützen gesichert werden.

Doch dieses Problem besteht auf der Ruffini-Baustelle nicht, es gibt keine Tiefgarage. Einige der oberirdischen Parkplätze sind allerdings nun vom Gerüst belegt. Die betroffenen Mieter haben gemäss Aussage der Hausverwaltung für die Bauzeit Ausweichmöglichkeiten bekommen.

Auch ohne Tiefgarage bietet der Bauplatz einige Herausforderungen, etwa die Zufahrt. Im Norden grenzt der Wohnblock an die Hauptstrasse, zudem liegt hier der Haupteingang, dessen Sicherheit oberste Priorität hat. Im Westen befindet sich neben dem Block ein Spielplatz. «All diese Punkte müssen wir beim Bau des Gerüsts berücksichtigen», sagt Grütter. Zwei Teams von Gerüstbaumonteuren, gesamthaft fünf Mann, stellen das Gerüst auf.

An der Südfassade, Seite Ruffinistrasse, wurde für Material und Arbeiter ein Lift installiert, der mit dem Gerüst emporwächst. «Bis zu 1000 Kilo kann der Lift transportieren, und zwar in zwei Geschwindigkeitsstufen. Per Fernbedienung, für den reinen Materialtransport, fährt er schneller, als wenn sich Leute darin befinden und dort die Knöpfe drücken», erklärt Grütter.

An der Nordfassade werde das Material per elektrischen Seilaufzug hochtransportiert, ohne eine Kabine rundherum. Grundsätzlich gehe das schneller als mit dem Materiallift. Benutzt werden könne der Seilaufzug allerdings nur, wenn sich keine Kinder auf dem Spielplatz befinden.

Gerüstbauer müssen wetterfühlig sein

Anderthalb Monate Zeit sind für den Gerüstbau vorgesehen. Je höher das Gerüst wird, desto wichtiger wird das Wetter. Grütter erklärt: «Bei starkem Wind muss die Arbeit unterbrochen werden, sonst wird es für die Monteure gefährlich. Denn schliesslich sind sie mit Lasten auf den Schultern unterwegs. Tabu ist das Gerüst auch bei Gewitter.»

Adrian Grütter schaut jeden Tag auf der Baustelle vorbei. «Das ist für mich eine Frage der Wertschätzung gegenüber den Monteuren», sagt der Chef. Zudem diene der Besuch der Kontrolle des Baugerüsts.

Sind die Sanierungsarbeiten an der Fassade abgeschlossen, was in vier bis fünf Monaten der Fall sein dürfte, dauert der Abbau des Gerüsts praktisch gleich lang wie der Aufbau. «Schliesslich geht der Transport der Rahmen, Verstrebungen und Beläge abwärts nicht schneller als aufwärts», gibt Grütter zu bedenken.

Nach dem Wasserrohrbruch Kurz nach Beginn des Gerüstbaus, am Morgen des 2. Juni, platzte beim Ruffini-Hochhaus eine Wasserleitung und flutete den Liftschacht und Teile des Kellers. Glücklicherweise befand sich das Leck zwischen zwei Pfeilern des Gerüsts, sodass diese nicht abgebaut werden mussten. Hausverwalterin Olivia Sollberger sagt, dass das Wasser rasch abgepumpt werden konnte. Nach einer Kontrolle durch die Liftservicefirma habe man die Lifte bereits am Mittag wieder in Betrieb nehmen können. Eine provisorische Leitung habe dafür gesorgt, dass die Mieterinnen und Mieter ab 16 Uhr wieder Wasser hatten.

