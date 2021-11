Samstagabend Explosion beschädigt Mehrfamilienhaus in Grenchen Schreck in Grenchen: Am Samstagabend kommt es in einem Einfamilienhaus zu einer Explosion. Die Polizei ist vor Ort. 20.11.2021, 23.44 Uhr

Die Einsatzkräfte sind in Grenchen vor Ort. TeleM1

Die Scheinwerfer der angerückten Einsatzkräfte beleuchten eine zerfetzte Fassade, davor liegen Fensterscheiben und -Rahmen am Boden. Eine Explosion beschädigte am Samstagabend ein Mehrfamilienhaus an der Schöneggstrasse in Grenchen.