Serie zum Kunstschaulager Grenchen: Eine Frau malt sich als Mann

Sammlung Rentsch Selbstporträt in männlicher Variation: Wenn eine Frau sich als Mann malt Im Hinblick auf den Bau ihres Kunst-Schaulagers stellen die Sammler Hanspeter und Christine Rentsch einige Bilder aus ihrem Besitz vor. Aktuell: «Le vaticinateur» von Valerie Favre. Andreas Toggweiler 27.07.2021, 05.00 Uhr

Valerie Favre: «Le vaticinateur», 2016. Nora Jeker

Das Kunstsammler-Ehepaar aus Bettlach hat sich auf Schweizer Kunst des 20. Jahrhunderts spezialisiert und stellt im Rahmen einer kleinen Serie für unsere Leserinnen und Leser exklusiv einige Werke ihrer Sammlung vor. Inzwischen ist auch klar, dass ihr Projekt eines öffentlichen Schaulagers ab kommenden August realisiert werden kann.

Für die heutige Ausgabe haben Hanspeter und Christine Rentsch ein Werk einer zeitgenössischen Schweizer Malerin ausgewählt:

Frau porträtiert sich als Mann

«Das Bild von Valerie Favre zeigt ein Selbstporträt der Künstlerin, in dem sie sich in ein wichtiges Werk des bekannten italienischen Surrealisten Giorgio De Chirico («Der Seher», frz. le vaticinateur) hineininterpretiert hat. Wie auf der Vorlage sitzt die Hauptfigur auf einem Holzblock, vor ihr befindet sich eine Staffelei. Die Maske der Vorlage ist aufgebrochen und an der Stelle des magischen Auges von De Chirico befindet sich das Auge der Künstlerin.

Valerie Favre hat das Selbstporträt in verschiedenen Versionen geschaffen. Die Versionen unterscheiden sich insbesondere durch die Hintergründe. Im vorliegenden Werk sieht man im Hintergrund ein Karussell mit kleinen Pferden, die teilweise verkehrt aufgehängt sind. Interessant ist beim Werk aus unserer Sammlung, dass sich die Künstlerin hier als Mann porträtiert hat. Das Bild wurde ziemlich genau 100 Jahre nach der Vorlage De Chiricos geschaffen (2016). Es wurde anlässlich der grossen Surrealismusausstellung im Aargauer Kunsthaus in Aarau gezeigt (2018/19).

Aus Evilard bei Biel, jetzt in Berlin

Valerie Favre stammt ursprünglich aus unserer Gegend. Sie wurde in Evilard geboren. Seit 1998 lebt und arbeitet sie in Berlin. Seit 2006 ist sie Professorin für Malerei an der Universität der Künste in Berlin. Valerie Favre bearbeitet in ihrem Werk Themen, die sie teilweise über längere Zeit begleiten (Ghost, Selbstmord, Foret, Am Tisch, etc.). Eine Serie abstrakter Werke (Balls and Tunnels) ist sogar mit ihrer eigenen Lebenszeit verbunden, indem sie plant, jedes Jahr bis zu ihrem Tod ein Werk hinzuzufügen.

Die Sujets ihrer Gemälde schöpft Valerie Favre aus ihrer Imagination und Innenwelt sowie aus dem breiten Fundus der Kunst, der Literatur, der Philosophie und der Kunstgeschichte. Die Arbeiten von Valerie Favre umfassen kleine Formate bis zu monumentalen raumfüllenden Werken.

Variation als Hugo Ball

«Wir sind seit der ersten besuchten Ausstellung von Valerie Favre und deren Werk fasziniert. In unserer Sammlung befindet sich ein weiteres Selbstporträt, welches die Künstlerin als den Dadaisten Hugo Ball zeigt.»