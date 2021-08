Badi Büren: "Schlechteste Saison seit 29 Jahren"

Saisonhälfte Der Badmeister im Schwimmbad Büren a. A. war diesen Sommer vor allem als Gärtner tätig Im Schwimmbad Büren a. A. hofft das Team auf die zweite Saisonhälfte.

Daniela Deck 14.08.2021, 05.00 Uhr

Badi-Eingang in Büren a. A. Daniela Deck

«Die bisher schlechteste Saison seit meinem Beginn vor 29 Jahren.» Das konstatiert Alois Schori, Schwimmbadleiter in Büren, zum Ende der Sommerferien. Dennoch war das vierköpfige Badmeisterteam durchgehend beschäftigt – hauptsächlich mit Rasenmähen. Der Vorteil für die Badigäste: Sie haben auf der Liegewiese und im Becken viel Platz.

«Bei mir ist das Glas jeweils halb voll, ich habe wirklich keinen Grund zum Jammern. Das Wichtigste sind nämlich nicht Menschenmassen, sondern dass die Badigäste gesund und vor Unfällen verschont bleiben», sagt Schori.

Dieser Wunsch sei bisher in Erfüllung gegangen. Abgesehen von einem Wespenstich mit Komplikationen, habe es heuer nur vereinzelt Bagatellunfälle gegeben. Die Ausnahme sei ein Mann gewesen, der viele Jahre nach einer erfolgreichen Desensibilisierungstherapie erstmals wieder allergisch auf einen Insektenstich reagierte. «Das Ambulanzteam konnte ihm mit einer Spritze rasch helfen und Schlimmeres verhindern», sagt der Chefbadmeister.

Vom Hochwasser verschont geblieben

Vom Hochwasser blieb die Badi verschont. Nicht einmal der Parkplatz, tiefer gelegen als das Schwimmbad, sei überschwemmt worden. «So konnte ich zum Glück die Situation entlang der Aare relativ entspannt beobachten», sagt Schori. «Das ganze Areal, übrigens auch die Landwirtschaftsflächen in Büren, liegen 60 bis 70 Zentimeter höher als das Umland und standen deshalb nicht unter Wasser.»

Durch zusätzliche Gäste, besonders aufgrund der Schliessung in Nidau, habe die Badi von der Misere am Bielersee sogar profitiert. Dennoch ist die Besucherzahl mit 23'500 (bis Montag, 9. August) bescheiden. In guten Jahren sind es um diese Zeit doppelt so viele. Im erfolgreichsten Jahr von Schoris Karriere, 2003, besuchten 87’952 Frauen, Männer und Kinder das Schwimmbad. Letztes Jahr war mit 25’000 Personen der Tiefpunkt erreicht. Doch weil da die Badi mit zwei Monaten Verspätung aufging, mag der Chef das Coronajahr nicht mit den übrigen vergleichen.

«Alles steht und fällt mit dem Wetter», sagt Schori. Seit der Eröffnung am 8. Mai hatten wir eine schöne Woche im Juni und eine im Juli. Damit kommen wir natürlich nicht weit.» Gegen den Dauerregen waren auch die besten Wetter-Apps machtlos. Bevor es diese nützlichen Internetdienste gab, habe man vor wichtigen Anlässen jeweils die Wetterprognose des Flughafens Grenchen abgefragt, erinnert sich Schori. «Das hat uns bei der Planung von Festen jeweils Sicherheit gegeben.»

Mückenschwärme von der Alten Aare

Am 9. August, dem ersten warmen Sommertag nach der Schlechtwetterperiode, besuchten nur 500 Besucherinnen und Besucher das Schwimmbad. «Immerhin kehren die Familien jetzt aus den Sommerferien zurück. Das macht sich erfreulich bemerkbar», hat Schori beobachtet. Nun hofft er, dass das gute Wetter bis im September anhält, zumindest, bis das Schwimmbad am 12. September schliesst. Mit der vom Gemeinderat festgelegten Obergrenze von 1500 Personen pro Tag wäre nämlich nahezu Normalbetrieb möglich. Lediglich auf die Vermietung von Spielsachen, die letztes Jahr ausgesetzt wurde, müsse aus Hygienegründen weiterhin verzichtet werden.

Wer vom verregneten Sommer und der geringen Beanspruchung profitiert, ist die Liegewiese. «Seit Ende Mai mussten wir den Rasen zweimal pro Woche schneiden», sagt Schori. «Normalerweise tun wir das im Juni einmal pro Woche und im Juli alle zwei bis drei Wochen.» Besonders am Abend müsse das Team in langen Hosen und Ärmeln arbeiten wegen der Mücken. «Bei diesem Wetter und so nahe an der Alten Aare würden wir beim ‹Ghüdere› sonst völlig zerstochen.»

Eingangsbereich der Badi Büren.

Trotz der schwierigen Ausgangslage würde Alois Schori mit niemandem tauschen. Der gelernte Maurerpolier und gebürtige Bürer schätzt sein Amt als Badmeister ebenso wie zu Beginn vor 29 Jahren: «Wo gibt es sonst eine solche Vielfalt im Job? Wir sind abwechslungsweise Techniker, Doktoren, Gärtner und Putzkräfte.» Auch mit wenig Gästen geht ihnen die Arbeit nicht aus. Auf dem 16'500 Quadratmeter grossen Areal, davon 9000 m2 Liegewiese, gibt es für die vier Badmeister mit 360 Stellenprozenten immer etwas zu tun: reinigen, flicken, überprüfen, für die Revision im Winter vormerken.

