Aufatmen in der SAC Hütte Grenchenberg

SAC-Hütte Wenn die Fahne weht, ist offen: In der SAC-Hütte auf dem Grenchenberg sind Wanderer willkommen – ein Besuch Sofern das Wetter will, kommt auch der Schnee auf dem Grenchenberg irgendwann zurück. Ein Besuch in der eingeschneiten SAC-Hütte hebt die Stimmung. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 03.01.2023, 18.00 Uhr

Besuch in der SAC-Hütte im Dezember: Hüttenchefin Vreni Schär und Präsident Matthias Kunz. Nadine Schmid

Vor der Hütte sind die Jugendlichen Joshua und Kim dabei, Schnee zu schaufeln. Ging es am Morgen noch darum, die Tische draussen vom Schnee zu befreien, sind sie nun dabei, eine Anlauframpe zu bauen. Diese verläuft beim Besuch Mitte Dezember über die Steintreppe der Hütte und den Platz bis zur Mauer, die dahinter steil abfällt.

«Wir springen dann mit dem Snowboard darüber», erklärt Joshua. Um den doch etwas happigen Höhenunterschied bis zum Boden etwas auszugleichen, wollen die beiden direkt unter der Mauer Schnee für die Landung auftürmen. Bereits im letzten Winter hätten sie die gleiche Schanze gebaut. Die beiden sind an diesem Wochenende wegen des Winterlagers bei der SAC-Hütte – ein Anlass für die Jungen im Verein.

Auf dass der Winter zurückkommt

Es herrscht Winterstimmung im vergangenen Dezember, als der Grenchenberg für einige Tage eingeschneit ist. Und hoffentlich nicht zum letzten Mal in dieser Saison. Drinnen spendet ein Feuer im Kamin Wärme, gesellige Gespräche liegen in der Luft. An einem Tisch wird gerade ein Topf mit Suppe serviert. Immer wieder geht die Tür auf und jemand Neues gesellt sich dazu, andere brechen wieder auf.

Vereinsmitglieder sitzen gemütlich zusammen. Nadine Schmid

Philip Renfer ist Teil des Hüttenwart-Teams an diesem Wochenende. «Wir haben die Aufgaben etwas verteilt. Fabian und Nina waren für das Samstagsprogramm mit den Jungen zuständig. Es ging zu Fuss von der Holzerhütte zum Chalet, mit Posten unterwegs zum Lösen. Am Schluss gab es dann noch eine Schatzsuche mit dem Lawinensuchgerät.»

Renfer ist für das Kulinarische verantwortlich. Für die Besucher der SAC-Hütte gibt es an diesen Sonntag, wie es Tradition ist, eine Suppe. «Es ist eine Süsskartoffel-Suppe mit Chili, dazu kann jeder nach seinem Geschmack frische Petersilie und Sauerrahm mit Limette hinzufügen.»

Da wird jedem Wanderer warm ums Herz. Nadine Schmid

Brot in Pfanne wegen Stromausfall

Am Samstag gibt es in der SAC-Hütte Getränke, am Sonntag wird für fünf Franken Suppe serviert. «Vereinsmitglieder können sich eintragen, wann sie Hüttenwart und damit zuständig für die Hütte sein wollen. Das heisst, sie kümmern sich um die Gäste, die tagsüber kommen, und kochen eine Suppe», sagt Renfer. Dafür gehöre dem Hüttenwart am Wochenende die Hütte. «Er oder sie bestimmt das Abendprogramm und kann auch Freunde mitbringen.»

Ein Wegweiser zeigt, wo es langgeht zur Hütte. Nadine Schmid

An diesem Sonntag ist speziell, dass es bis zum Mittag keinen Strom mehr gab. «Das habe ich noch nie erlebt. Etwas hat mit der Leitung nicht gestimmt, auch das Restaurant Untergrenchenberg war betroffen», so Renfer. Es sei dann jemand von der SWG gekommen, um die Leitung zu flicken. «Wir konnten die Suppe aber dennoch kochen», sagt Renfer mit einem Grinsen. Das sei der Vorteil an einem Herd, den man mit Holz anfeuert. «Nur der Backofen ging nicht, deshalb mussten wir das Brot in der Pfanne backen.» Das feine Resultat zeigte, dass sich Brot tatsächlich auch in der Pfanne «kochen» lässt.

Mit etwas Glück trifft man auf eine verschneite Landschaft. Nadine Schmid

Die Hütte ist in erster Linie für Vereinsmitglieder

Die Hütte gehört nicht zu den offiziellen SAC-Hütten. Das erklärt Präsident Matthias Kunz aus Bettlach. «Es ist eigentlich unser Vereinschalet. Das Angebot, sich hier verpflegen zu können, richtet sich in erster Linie an unsere Vereinsmitglieder.» Die SAC-Hütte gilt nämlich nicht als Restaurant. «Aber natürlich ist jeder Wanderer willkommen und wird auch verpflegt.»

Die Hütte ist das ganze Jahr über an Wochenenden offen, insofern sich jemand als Hüttenwart einträgt. Insgesamt hat der Verein der Sektion Grenchen 400 Mitglieder. Dennoch findet sich nicht für jedes Wochenende ein Hüttenwart. «Wie jeder Verein suchen wir übrigens auch Junge. Viele unserer Mitglieder sind pensioniert», so Kunz.

Leckeres in der SAC-Hütte Grenchenberg. zvg

Doch man sei immerhin in der guten Lage, ein ansprechendes Angebot für die Jungen zu haben, sodass sie sich tendenziell interessiert zeigten, auch mitzumachen: «So wird jede Woche geklettert in der Halle oder am Berg. Ebenso gibt es Lawinenkurse, Skitouren und neben dem Winterlager auch ein Osterlager.»

Hauptsaison ist im Winter

Der Skilift wartet immer noch auf den Ersteinsatz. Nadine Schmid

Am meisten zu tun gebe es im Winter, denn dann seien mehr Leute in den Bergen unterwegs als im Sommer. Kunz ist seit 15 Jahren dabei. Ihm gefallen an der Hütte die Aussicht und die Natur. «Man sieht sogar den Creux du Van und den Mont-Blanc, und es ist auch eine perfekte Abwechslung für den Berufsalltag», sagt Kunz – und macht sich langsam bereit, wieder aufzubrechen. Er ist mit dem Bus nach oben gefahren und trifft sich später noch mit seinem Chor. Dass der Bus aber bereits hinuntergefahren ist, stört ihn nicht. «Dann gehe ich eben rasch zu Fuss.»

Es gibt zwei Schlafräume. Nadine Schmid

Auch anwesend ist Hüttenchefin Vreni Schär. Sie führt zu den Schlafräumen hoch, wo es 17 Schlafplätze gibt, und zeigt auch die Luke mit der Leiter, die man im Notfall benutzen kann. «Vor dem Umbau hatten wir nur eine Strickleiter, die mussten wir zum Glück nie benutzen.» Als Hüttenchefin ist sie zuständig, hier nach dem Rechten zu sehen. Dafür, dass zum Beispiel alles sauber und alles Nötige vorhanden ist. Auch die Abrechnungen laufen über sie.

Morgenrot Mitte Dezember. zvg / Grenchner Tagblatt

Problem mit Abwasser im Winter

Und dann erzählt sie davon, wie schwierig es mit dem Abwasser im Winter ist. «Im Sommer kommt die Firma Bolliger oder ein Landwirt.» Der «Schmutz» wird hinunter zur ARA transportiert. Im Winter ist das aber nicht möglich, weil man nicht herfahren kann. Schär: «Eigentlich planen wir, eine Abwasserleitung zu bauen.» Die Stadt sei offen dafür und das Projekt liesse sich gut gleichzeitig mit den Windrädern realisieren, hiess es. Doch solange das Windpark-Projekt blockiert werde, müssten sie mit der Leitung zuwarten – und entsprechend jeden Winter darauf achten, so wenig Wasser wie möglich zu brauchen.

