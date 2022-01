Rüti: Ist ein 1 km längerer Schulweg zu verantworten?

Rüti bei Büren Vor- und Nachteile des Schulwechsels von Arch nach Büren diskutiert Rütiger Schülerinnen und Schüler sollen künftig in Büren in die Oberstufe. Ein Anlass der Gemeinde lieferte Hintergründe und eine Plattform für Fragen. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.00 Uhr

Infoanlass in der Mehrzweckhalle Rüti. Margrit Renfer

Der Gemeinderat und die Mitglieder der Schulkommission des Oberstufenzentrums aus Rüti zeigten ihre Beweggründe für den geplanten Wechsel der Oberstufe von Arch nach Büren an der Aare an einer Infoveranstaltung auf. Im Plenum konnten nur konkrete Fragen gestellt werden. Diskussion fand keine statt. Die Bedenken, Sorgen und Chancen des Wechsels wurden in Arbeitsgruppen mit den rund 40 Teilnehmenden erarbeitet.

Mit «uns sind die Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler in Rüti wichtig» eröffnete Gemeindepräsident Theo Bösiger die Veranstaltung, an der auch Vertreter der Gemeinden Arch, Büren a/A, Leuzigen und der Pädagogischen Hochschule teilnahmen.

OZ Arch muss saniert werden

Rüti möchte aus dem Oberstufenzentrum Arch austreten. Oliver Menge / Nikon Z6

Das Oberstufenzentrum Arch, im Gemeindeverband mit Leuzigen und Rüti wurde vor 50 Jahren bezogen und muss saniert werden. Arbeitsgruppen suchten seit 2017/2018 nach Lösungen unter Einbezug der neuen Schulsysteme und der zum Teil geringen Schülerzahlen. Dies machten die Teilung in Real- und Sekundarschule mit der geforderten Durchlässigkeit nicht einfach.

Dazu kam die Problematik, Meinungen aus drei Gemeinden im umständilichen Verfahren auf einen Nenner zu bringen. Der Gemeinderat Rüti setzte sich 2019 das Legislaturziel, für die pro Jahr fünf Rütiger Kinder eine Lösung zu finden. Die Bildungschancen sollten ohne Rücksicht auf die Finanzen gewichtet werden. Das hiesse, dass für die Oberstufe mindestens sechs Klassen, also drei Real- und drei Sekundarklassen mit gewährter Durchlässigkeit in den Hauptfächern geführt werden müssten.

Dies ist in Schule in Büren möglich. Dazu verfügt die grössere Schule über ein grösseres Angebot. Etwa mit externer Schulsozialarbeit oder einer Tagesschule mit Mittagstisch. Im Berner Jura erreiche man mit einem grossen Schulzentrum fast eine städtische Quote fürs Gymnasium, sagt Bösiger weiter und wies dann doch noch auf die Finanzen hin, die wegen der Grundkosten und der Teilung auf die grössere Anzahl Schüler in Arch natürlich höher als in Büren seien.

Dazu käme noch die Erhöhung durch die Sanierung des Schulhauses. Mit Büren wurde bereits eine Lösung für die Unterstufe in Rüti für die Schulleitung und das Schulsekretariat gefunden. Ein Vorvertrag für die Oberstufe ist unterzeichnet und sichert Rüti ein Mitglied in der Schulkommission zu.

Gemeindeversammlung entscheidet am 17. März

Wird dem Wechsel an der Gemeindeversammlung vom 17. März 2022 zugestimmt, werden die ersten 7. Klässler ab August 2024 nach Büren an der Aare in die Schule fahren.

Stimmen im Workshop Den Eltern an der Infoveranstaltung bereitet dieser um einen Kilometer längere und risikoreichere Schulweg Sorgen. Für den Schulbetrieb wünschte man sich, dass auf die Klassenzusammenstellung und damit auf die Kollegenschaft der Schüler Rücksicht genommen würde. Der gestaffelte Wechsel wird in einer Familie organisatorisch schwierig, wenn der Schulort der Kinder verschieden ist: Stichworte Ferien, Skilager, Lehrerkonferenzen. «Mich überrascht, dass sich die Qualitätsfrage gar nicht stellt. Der Entscheid fiel eher politisch über die Struktur», sagt ein Vater in einer Arbeitsgruppe. Die Durchlässigkeit Real- und Sekundarschule sei in Arch ebenso gewährleistet. Eine Tagesschule gebe es auch. Die Schulsozialarbeit sei extern aufgegleist. Der Schulweg bliebe kurz.

Dafür fehlt noch ein durchgehender Veloweg nach Büren. Dieser ist zum Teil auf dem Trasse der Bahnlinie, mit der möglichst sicheren Querung der Hauptstrasse vom Kanton geplant. Der Veloweg wird vom Kanton gebaut, das Baugesuch läuft.

Keine Notsituation für Arch

«Wir finden auch mit dem etwaigen Austritt von Rüti aus dem Gemeindeverband eine Lösung für die Oberstufe» sagen Barbara Eggimann, Gemeindepräsidentin von Arch und der Vizepräsident des Oberstufenzentrums Benj Affolter, Leuzigen.

