Rüti bei Büren «Töfflibuebe» gehen dem Rütiger Gemeindepräsidenten auf die Nerven Finanzprobleme hat die Gemeinde Rüti zurzeit nicht. Aber die «Töfflibuebe» machen Probleme. Andreas Toggweiler 2 Kommentare 04.06.2022, 05.00 Uhr

Die Mofas sind zurück auf der Strasse- und sie sind zu schnell. Symbolbild

Geht des den Finanzen dank prosperierenden Firmen gut, machen dem Gemeindepräsidenten Theodor Bösiger zurzeit die «Töfflibuebe» Probleme. Die Mofas sind auf dem Land nie ganz verschwunden und erleben zurzeit eine gewaltige Renaissance - inklusive der Kultur des «frisierens«.

Das heisst, jugendliche Schrauber tunen ihre Zweitakter derart, dass sie abgehen wie eine Rakete. «60 km/h werden da durchaus erreicht und das ist auf dem Schulweg brandgefährlich», meint Bösiger. Ein Mofa dürfte höchstens 30 km/h schnell sein.

Bereits habe es Polizeikontrollen gegeben. Bösiger ruft die Rütiger Eltern auf, ein Auge darauf zu haben, was ihre Jugend in der Garage mit ihren Töffli so anstelle. Es sei Zeit, dass man den jugendlichen Rasern ins Gewissen rede.

Desinteresse an Gemeindeversammlung

«Das nächste Mal kann ich die Gemeindeversammlung bei mir in der Stube abhalten», scherzt zudem Theodor Bösiger. Denn nur zwei Personen waren am Donnerstag nebst dem Gemeinderat in die Mehrzweckhalle gekommen, um von einem guten Rechnungsabschluss und zwei Bauabrechnungen Kenntnis zu nehmen.

Der Überschuss im Gesamthaushalt 2021 von 525'000 Franken ist laut Bösiger einerseits guten Steuererträgen der Firmen (vorab Thommen Furler) zu verdanken, aber auch dem für die Gemeinde günstig verlaufenen Lastenausgleich Soziales (der Bund übernahm Coronakosten).

Der sanierte Rütibach im Mai 2022. zvg

Rütibach-Sanierung schon getestet

Die Sanierung des Rütibachs kostete die Gemeinde bei Bruttokosten von 850'000 Franken dank Subventionen nur 55'303 Franken. Die Investition hat sich laut Bösiger mehr als nur gelohnt, wie das Hochwasser vom letzten Sommer zeigte, das nur geringe Schäden anrichtete.

Die Gemeinde prüfe deshalb auch die Renaturierung des Wüschbachs, was ebenfalls dank Subventionen für Rüti interessant wäre. Dies insbesondere im Rahmen eines grossen Biodiversitätsprojekts zusammen mit den SBB am Bahndamm.

Am kommenden 20. Oktober soll in Rüti ferner ein Infoanlass stattfinden für eine neue Kommission, welche zum Ziel hat, das Dorfleben in verschiedener Hinsicht zu aktivieren.

2 Kommentare Hans Peter Riess vor etwa 5 Stunden Es wird Zeit, Mofas als Fahrzeugkategorie ganz zu streichen. Mit einem E-Bike kann man heutzutage ausser Lärm und Gestank genau so viel machen und genauso weit kommen wie früher mit einem Mofa.