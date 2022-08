Roderick Gentinetta Die Kinder sollen an der Heilpädagogischen Sonderschule in Grenchen im Mittelpunkt stehen – aber auch die Begegnung Seit einem Jahr leitet Roderick Gentinetta die Heilpädagogische Sonderschule HPSZ in Grenchen. Wir trafen ihn anlässlich des HPSZ-Sommerfestes, das sein Comeback feiern konnte. André Weyermann Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Sommerfest der HPSZ Grenchen: Jürg »Tschügge» Müller, Schulbusfahrer und Hauswart der HPSZ, kann die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen. André Weyermann

Das Team des Heilpädagogischen Schulzentrums Grenchen (HPSZ) an der Breitengasse, im Volksmund oft einfach Sonderschule genannt, hat ganze Arbeit geleistet. Die 30 Helfenden waren dafür zuständig, dass nach zwei «Coronajahren» wieder ein zauberhaftes Sommerfest (früher Sonbre-Fest) in der Schule und vor allem im grosszügigen Garten gefeiert werden konnte.

Es war das erste Sommerfest, welches von Schulleiter Roderick Gentinetta verantwortet wurde. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der erfahrene Heilpädagoge (und Schulleiter) als Nachfolger von Urs Wirth, der selbstredend auch zugegen war und vor allem am Zapfhahnen zusammen mit dem Stadtpräsidenten wertvolle Dienste verrichtete, ins Amt gewählt.

Er sei als «Springer» am Fest eingeteilt. Für die Ausrichtung der Veranstaltung habe er sich voll auf den reichen Erfahrungsschatz von Jürg «Tschügge» Müller und seinem Team verlassen können.

Der Werdegang als (Heil-)Pädagoge

Roderick Gentinetta, neuer Leiter der HPSZ Grenchen. igu

Der 49-Jährige gebürtige Zürcher absolvierte die Schulen in der Stadt an der Limmat und das Lehrerseminar in Schwyz. Danach reizte ihn das Jusstudium. Dies brach er aber, um sich in einem Kinderheim für «Verhaltensauffällige» zu engagieren.

Es folgten die Ausbildung zum Heilpädagogen und Schuleiter in Freienbach und Zürich, eine Anstellung als Leiter in der integrativen Schule Freienbach, ein Ausflug in die Regelschule, um seinen Horizont zu erweitern, und danach wurde er in die Geschäftsleitung des «Heilpädagogischen Zentrums Hagendorf» (bei Cham) gewählt.

Ein persönlicher Schicksalsschlag liess ihn innehalten und nach einer neuen Herausforderung suchen. Diese fand der in Grenchen, einer Region, die ihm aus Wanderungen und Ausflügen bereits gekannt hat. «Nach einer tadellosen Amtsübergabe habe ich mich umgeschaut und gewusst, das wird funktionieren. Ich stiess auf ein motiviertes Team mit hoher Selbstorganisation», betont Roderick Gentinetta.

Alle Stellen konnten mit Fachleuten besetzt werden

Im Schulbetrieb werde es darum gehen, den Lehrplan 21 für die Sonderschulung umzusetzen. Erfreulicherweise habe man für die HPSZ (Tagesschule mit Hort) auch in diesem Jahr alle Stellen mit Fachleuten besetzen können. Die Schule in Grenchen betreut an die 40 Schülerinnen und Schüler, vorwiegend aus dem oberen Leberberg und dem Bucheggberg vom Kindergarten bis zum Schulaustritt.

Es sind dies Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten einer Sonderschulung bedürfen. «Dass die Schule in Grenchen so zentral gelegen ist, ermöglicht auch Erfahrungen im nicht geschützten Rahmen», freut sich der in Luterbach wohnende Schulleiter. Er nennt begleitetes Einkaufen, Erfahrungen im öffentlichen Verkehr oder auch Ausflüge zum Beispiel in die Badi.

«Das Zusammenspiel zwischen geschütztem Rahmen und grösstmöglicher Autonomie soll zu Lebensqualität führen, zu Selbstständigkeit und damit zur Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen», erklärt Roderick Gentinetta.

Erfolgreicher Relaunch des Sommerfestes Die Öffnungszeiten am Relaunch des Sommerfestes wurden zwar etwas beschnitten, dies tat aber der guten Stimmung und dem ganz eigenen Flair der Veranstaltung keinen Abbruch. Noch immer ist die Veranstaltung auch Begegnungsort der Bevölkerung mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Traditionell startet die Veranstaltung mit dem Treffen der «Ehemaligen». Ebenso stehen am frühen Nachmittag die Kinder im Mittelpunkt, die einen abwechslungsreichen, spielerischen Parcours absolvieren können und danach mit einem erfrischenden Eis belohnt werden. Von Autorennen über Schminken und einem Discobesuch, von Büchsenwerfen über Seifenblasen einer Schatzsuche, Zielwerfen, Sackhüpfen, Dart-Wurf- und Fischlispiel führte die Reise, welche Geschicklichkeit und ein bisschen Ausdauer verlangte. Vor allem aber schien es den Jüngsten und Jungen Spass zu machen. Wie gewohnt kamen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten. Risotto aus der «Wandfluh-Chuchi», Crèpes der Luna-Combo «Cocoloris», Hotdogs, Kaffee und Kuchen, gar ein Märetstand mit selbst gefertigten Produkten sowie Granicum-Bier und eine Bar für Gross und Klein luden zum Geniessen, Verweilen und Sich-Austauschen. Ein mehr als nur gut besetzter Schulgarten am Nachmittag und gegen Abend war Lohn für die diversen Anstrengungen.

