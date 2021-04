Patrick Marti Abtretender Rodania-Leiter: «Finanzielle Mittel sollen an die Bewohner gehen, nicht in die Verwaltung» Patrick Marti verabschiedet sich nach knapp 20 Jahren als Gesamtleiter der rodania. Er hat in der Institution innovativ gewirkt und ihren Platz in Grenchen gefestigt. André Weyermann 16.04.2021, 05.00 Uhr

Patrick Marti vor dem rodania Hauptgebäude – benannt nach der einst dort beheimateten Uhrenfabrik. André Weyermann

Nach beinahe zwei Jahrzehnten als Gesamtleiter der rodania, die für erwachsene Menschen mit besonderem Begleitungsbedarf Zuhause und Arbeitsstätte gleichzeitig darstellt, orientiert sich Patrick Marti beruflich neu. Er wird in seiner Wohngemeinde Zuchwil Ende April höchstwahrscheinlich zum Gemeindepräsidenten gewählt.

Als der studierte klinische Heilpädagoge und Sozialpädagoge sowie eidgenössisch diplomierte Erwachsenenbildner 2001 die Führung der Institution übernahm, zählte sie 18 Klientinnen und Klienten. Tagesstätte und Wohnheim waren damals noch dezentralisiert, der Platz war knapp. So sollte an der Riedernstrasse ein Neubau Abhilfe schaffen. «Unter der Leitung von Stadtbaumeister Claude Barbey organisierten wir einen Projektwettbewerb, an welchem an die neunzig Interessierte teilnahmen», erinnert sich Patrick Marti.

Neubauprojekt beim Südbahnhof

Schliesslich entscheid man sich für die Lösung der jungen Bieler Architekten «Arge Biel 97», welche neben den Neubauten auch die in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts erbaute ehemalige Uhrenfabrik miteinbezog. Seither wohnen und arbeiten Erwachsene mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung gleich südlich des Bahnhofs. Sie frönen ihren Hobbys, manche gehen gar zur Schule, einige verbringen ihr ganzes Erwachsenenleben in der rodania. Dafür sorgen verschiedene Arbeitsmöglichkeiten, Freizeitateliers, natürlich die Wohngruppen und für den letzten Lebensabschnitt ist bei Bedarf die Möglichkeit der Palliativpflege gegeben.

Die Angebote der rodania wandeln sich dabei gelegentlich. «Immer aus einem Bedürfnis von innen heraus», wie Patrick Marti betont. So wurden zum Beispiel zwei neue Aussengruppen installiert. 2010 das Haus Chiron an der Bielstrasse, welches heute neun Menschen mit einer geistigen Behinderung mit stark abweichendem Verhalten und mit Verhaltensauffälligkeiten, die einen besonders hohen Betreuungsbedarf aufweisen, ein Zuhause bietet. Zudem beherbergt die Wohngruppe Delphin im 1. OG des ehemaligen Restaurant Bahnhof sowie in einer Wohnung des Südbahnhofes Bewohnerinnen und Bewohner mit einem höheren Grad an Selbstständigkeit. Dieses ehemalige Pilotprojekt zügelt im nächsten Jahr in einen Neubau an die Güterstrasse 11 und stellt einen wichtigen Schritt Richtung Inklusion dar.

Pensionäre im Mittelpunkt

Zwei Grundsätze bei der Leitung der Institution sind Patrick Marti besonders wichtig. Die Ausgaben sollen – neben den Mitarbeitenden (Löhne) – vor allem den Bewohnerinnen und Bewohnern zugutekommen. «Das schönste Kompliment ist für mich stets, wenn unsere Verwaltung als sehr schlank bezeichnet wird.» Die Institution schaffe keine reinen Bürojobs. Selbst Mitarbeitende in Führungspositionen seien mit Basisangelegenheiten beschäftigt, arbeiten für und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Herausfordernd sei die Situation während der momentanen Pandemie, in welcher ein striktes Besuchsverbot herrsche, die Angehörigen nicht gesehen werden können und auch einige Ateliers schliessen mussten, was zu einer merklichen Einschränkung der sozialen Kontakte führte. Patrick Marti machte dabei eine interessante Beobachtung:

«Unsere Klienten haben das Ganze als neue Lebenssituation ziemlich gut aufgenommen. Mir scheint, das Personal hat sich damit etwas schwerer getan.»

Etwas Abwechslung brachten die Balkonkonzerte, etwa mit Lina Bardill und einigen anderen. Ganz von Covid-19 ist man dennoch nicht verschont geblieben. Ausnahmebewilligungen für Besuche bei den Angehörigen hätten zur einen oder anderen Quarantäne-Massnahme geführt. Die Klienten seien in der Zwischenzeit alle geimpft.

Gefestigte Position in der Stadt Grenchen

Die rodania verfügt über eine hervorragende Reputation, sie und verschiedene ihrer Bewohnerinnen und Bewohner kennt man in der Stadt bestens, die Anzahl der Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt an der Riedernstrasse oder in den Aussenstationen haben ist in der «Ära Marti» auf 80 angewachsen, jene der Mitarbeitenden auf 170 (105 Vollzeitstellen).

Und dennoch der Wechsel?

«Es war für mich einfach an der Zeit, noch etwas anderes zu machen», erklärt der 49-Jährige. Er habe übrigens den Stiftungsrat schon vor 2,5 Jahren darüber informiert. Eine der Optionen sei schon damals gewesen, in Zuchwil das Gemeindepräsidium anzustreben. Dies habe sich konkretisiert, nachdem er sich intern in der SP gegen valable Mitbewerber durchsetzen konnte. Leider habe sich von der politischen Gegenseite niemand zu einer Kandidatur entschliessen können:

«Zuchwil ist ein grosses Dorf (9000 Einwohner) mit beträchtlichem Potenzial. Besondere Aufmerksamkeit möchte ich dem Kampf gegen die Politverdrossenheit schenken, indem ich die Bevölkerung vermehrt in die Entscheidungsprozesse einbinde.»

»Seid etwas selbstbewusster»

Er sei dankbar für die Unterstützung, die die rodania in Grenchen erfahren habe. «Ich war sehr gerne in Grenchen», erklärt er zum Abschluss, um auch noch beizufügen: «Ihr habt eine wunderbare Stadt, die sich ab und zu immer noch unter Wert verkauft. Seid etwas selbstbewusster.»

Noch bis zum ersten Mai wird Patrick Marti bsiweilen in der rodania anzutreffen sein und eine reibungslose Übergabe an die neue Führung garantieren. Und danach? Man wird sehen. Es ist aber davon auszugehen, dass bei der nächsten Ausgabe des in der Stadt beliebten «Herbstfestes rodania» der allfällige Gemeindepräsident von Zuchwil mehr als nur präsent sein wird.

