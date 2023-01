Grenchner Band "DeLuxe": In den 80er-Jahren schweizweit bekannt

Rockmusik Vor 40 Jahren sorgte die Grenchner Rockband DeLuxe mit ihrem ersten Album «American Roulette» für Aufsehen Wie eine Grenchner Rockband mit ihrem Debütalbum 1982 die Schweizer Rockszene aufmischte. Doch der Shootingstar am Rock-Himmel verglühte bald wieder. Mike Brotschi* Jetzt kommentieren 08.01.2023, 05.00 Uhr

Die Grenchner Band aus den 80er-Jahren: DeLuxe. zvg

Nach einer krisengebeutelten Zeit in der Industriestadt widerspiegelte auch eine Rockband die Aufbruchstimmung zu Beginn der 1980er-Jahre, welche die Swatch hervorbrachten, den FC Grenchen in die Nationalliga A katapultierten und in der in Grenchen mit verschiedenen Discos und Pubs eine überregionale Ausgangsmeile entstand.

1980 wurde der Grundstein für die Rockband DeLuxe gelegt. Eine verschworene Gemeinschaft um die Musiker Roger Schneeberger (Bass), Michel Müller (Drums), Roger Schuhmacher (Gitarre), Adrian Brotschi (Leadsänger) und Dominik Grabherr (Keyboards), die sich ein Konzept zurechtlegte, das sie unbeirrt verfolgte.

Playback-Auftritt am Schweizer Fernsehen. zvg

Von früheren Plattenproduktionen kannten die fünf Musiker den international renommierten Produzenten Martin Pearson, einen gebürtigen Engländer, welcher in dieser Zeit speziell mit dem Krokus-Album «Metal rendez-vous» von sich reden machte. Mit Pearson spielten DeLuxe während drei Wochen in New Sound Studio in Pfäffikon das erste Album «American Roulette» ein, welches von Ariola-Records Ende Oktober 1982 veröffentlicht wurde.

Der Sonntagsblick widmete der Band eine ganze Seite. zvg

MusicScene wählte DeLuxe zur Newcomerband des Jahres 1982. zvg

Die Songs auf dem Album zeugen von solidem Rock-Handwerk. Unüberhörbar das kommerzielle Potenzial, ohne ins Banale abzudriften. Nicht zuletzt deshalb wurden DeLuxe damals von der renommierten Musikzeitschrift «Musicscene» von 60 Bands zur Nummer 1 bei den Newcomern des Jahres gewählt. Am 12. Dezember 1982 berichtete sogar der «Sonntags-Blick» in einem Porträt von einem «Luxus-Start».

Klotzen, nicht kleckern – nur das Beste war gut genug

Im Winter 1982/83 begab sich DeLuxe auf eine erste Schweizer-Tour, die hauptsächlich den Erfahrungsschatz bereichern sollte. Getreu dem Motto, dass nur das Beste gut genug ist, hatte sich die Band eine Licht- und Soundanlage auf den Leib schneidern lassen, die in der Schweiz damals wohl ihresgleichen gesucht hatte.

Die Roadcrew der Band. Mike Brotschi

Fünf Tonnen Material, ein Sattelschlepper und eine neunköpfige Roadcrew bildeten die Live-Infrastruktur von DeLuxe. Für den Live-Sound war der Autor dieser Zeilen zuständig, die Lichtshow wurde von Martin Rieder gestaltet. Als Manager amtete damals der heutige Präsident des FC Biel, Dietmar Faes.

Die Lichtshow war für damalige Verhältnisse beachtlich. Mike Brotschi

700 Fans im Zwinglihaus Grenchen

Die Plattentaufe vor heimischem Publikum fand am 20. November 1982 im Zwinglihaus Grenchen statt. Gemäss Konzertabrechnung wurden damals 505 Tickets verkauft, in der Presse sprach man von über 700 Fans, was wohl noch heute als Rekordmarke für den Saalbau gilt.

Die Plattentaufe im Zwinglihaus: Der Saal war proppenvoll. Mike Brotschi

Am 11. Februar 1983 titelte das «Grenchner Tagblatt»: «Werbung für Grenchen – DeLuxe mit dabei auf dem Promotions-Album – ‹Die Schweiz rockt näher›». Das Album wurde damals in Deutschland vertrieben. Auf dieser LP waren unter anderem auch Grössen wie Yello, Krokus, Vera Kaa und Span zu finden.

DeLuxe wurde wie folgt vorgestellt: «Das Quintett stammt aus Grenchen, einer Gegend, die auch für schweizerische Begriffe zur Provinz zu rechnen ist. Dafür liefern die Jungs eine Rockmischung, die sich ausgerechnet am Bauchnabel des Geschehens orientiert, nämlich an der amerikanischen Westcoast.»

DeLuxe war eine echte 80er-Jahre Rockband mit allen Accessoires. zvg

1983 absolvierte die Band rund 100 Auftritte in Clubs, Hallen und an Festivals, wobei das Konzert am 8. Januar 1984 als Vorgruppe der französischen Hardrockband Trust im Genfer Pavillon des Sports vor 3000 Fans gleichzeitig den Abschluss der Tournee – und wie sich später herausstellte – auch das Ende der Band bedeutete. Die Wege der Musiker trennten sich in Folge beruflicher Neuorientierung.

*Mike Brotschi, der Autor dieser Zeilen, war in den 1980er-Jahren als Techniker mit der Band unterwegs. Er arbeitet heute für die Stadt Grenchen. Seit kurzem ist das Album «DeLuxe – American Roulette» auf Spotify, Apple-Music und Youtube abrufbar.

