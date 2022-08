Rock am Märetplatz Grenchen mit rund 1200 Leuten im Publikum

«Rock am Märetplatz» Die neuste Ausgabe des Grenchner Openair zeigte weniger nietenbesetzte Lederjacken und Tattoos als auch schon Die elfte Ausgabe des «Rock am Märetplatz» kam weniger «rockig» daher, als Grenchen sich das gewohnt ist, vermochte aber zu gefallen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Die Band «Halunke» sorgte für gute Stimmung am Grenchner Openair. Oliver Menge

Nach zwei Jahren Pandemie mit abgespeckten Ausgaben des Rock am Märetplatz und einer zugegeben schwierigen Ausgangslage in der Planungsphase für die diesjährige Ausgabe, war es für die Organisatoren nicht leicht, ein Line-Up auf die Beine zu stellen, das durchs Band weg gefallen würde.

Das Grenchner Publikum war in der Vergangenheit verwöhnt worden, mit regionalen Rockbands, die Garant waren für eine ausgelassene Stimmung und einen grossen Publikumsaufmarsch.

Sei es noch zu Zeiten von «Rock am Märetplatz»-Gründer Kurt Gilomen, der mit seiner Band «Light Food» die Massen begeistern konnte, sei es mit Bands, die sich auf AC/DC, Deep Purple, Eagles oder eine eigene, schillernde Rock n’Roll-Vergangenheit bezogen. Oder Musikgrössen, wie Krokus-Urgestein Fernando von Arb, der mit «Bad Ass Romance» das Grenchner Publikum krachend ins Schwitzen brachte.

Das fehlte ein wenig bei der diesjährigen, elften Ausgabe des Grenchner Openairs. Sei es, dass sich das neue Team auf die Fahne geschrieben hat, etwas weg vom Image des «Rock am Märetplatz» hin zu neuen Ufern aufzubrechen, sei es, dass sowohl Zeit als auch Ressourcen angesichts der kurzen Planungsphase fehlten, um Headliner aus der Sparte «Rock» zu organisieren.

Damit soll aber keineswegs gesagt sein, sie sei schlecht gewesen, die 11. Ausgabe des sympathischen Grenchner Openairs. Sie war einfach anders, als sich dies das Publikum offenbar gewohnt war.

Cooler Blues und gut arrangierte Songs

Den Start des Konzertabends machte Blues-Shootingstar Lucky Wüthrich. Der von Philipp Fankhauser entdeckte und geförderte junge Musiker aus Thun überzeugte mit einer für sein Alter (26) eindrucksvollen Stimme und virtuosem Gitarrenspiel. Auch seine Mitmusiker, insbesondere der Mann an der Hammondorgel intonierten die einfühlsamen Songs und coolen Bluesriffs auf eindrückliche Art und Weise.

Harter und schneller Funk von «The Next Movement»

Schlagzeuger und Sänger JJ Flück kam mit einer seiner fünf Formationen nach Grenchen. «The Next Movement» sei die Band, mit der er das eigene Zeugs bringe, meinte Flück. «Zeugs», das es wahrlich in sich hatte: Funk vom Feinsten, angetrieben von Flücks gnadenlos hartem Schlagzeugspiel, klar und präsise. Dazu ein treibender Bass und eine Funk-Gitarre, an der sogar Prince Freude gehabt hätte.

Man hörte bei diesem Trio aber nicht nur die Perfektion, sondern spürte auch die Spielfreude – diesen Jungs macht die Musik einfach Spass. Der Auftritt in Grenchen war der letzte von sieben innerhalb von acht Tagen. Jetzt gebe es drei Tage Pause, danach stehe ein grosses Festival in Georgien an, sagte Flück nach dem Konzert, der etwas frustriert das Publikum sogar mit zwei Seifenblasen-Pistolen zum Mitmachen animieren wollte.

Oliver Menge

Eingängige Popsongs und Mundart-Medleys

Die Band, die für die Grenchner Ohren wohl am gewöhnungsbedürftigsten war, war gleichzeitig auch Headliner. «Halunke», die Formation rund um Anja und Christian Häni. Dieser sagte selber gleich zu Beginn des Konzerts mit einem grossen Schmunzeln, er habe eine schlaflose Nacht hinter sich, habe jede Menge Rocker in nietenbesetzten Lederjacken mit haufenweise Tattoos «befürchtet», jetzt sehe er aber viele, gut angezogene Menschen ohne Tattoos. Damit hatte er auch gleich einen Teil des Publikums in der Tasche.

Und als «Halunke» später zu einem Medley der wohl bekanntesten Songs von Schweizer Überfliegern im Musikbusiness ansetzten – «W-Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner, «I schänke der mis Härz» von Züri West, «Jung verdammt» von Lo&Leduc, «Charlotta» von Hecht – kam mächtig Stimmung auf vor der Bühne.

Die «Halunken» brachten aber auch solide, eingängige und gut gemachte, eigene Popsongs nach Grenchen und bewiesen zwischendurch, dass sie durchaus ziemlich rockig sein können. Als Chrigu Häni dann mitten im Getümmel ein imaginäres Rap-battle gegen sich selber ausfocht, riss er das Publikum vor der Bühne vollends mit.

Rockabilly aus den Fünfzigern vom Feinsten

Nachdem die Techniker einen Umbau zum vierten Mal in Rekordzeit bewältigten und die Band einen ultrakurzen Soundcheck absolviert hatte, konnte die Party losgehen: «The B-Shakers» aus dem Aargauischen hatten das Publikum schnell auf ihrer Seite.

Sängerin und Gitarristin Mary Vogels rauchige Stimme, Philipp Oeggerli alias Ogo am gezupften und geschlagenen Kontrabass, Rodge Meier am Drum und Thomas «Gretschi» Grenacher an der Solo-Gitarre brachten Grenchens Tanzmäuse zum Vorschein. Etliche Paare wirbelten vor der Bühne umher in klassischen Jive- oder Rock N’Roll- Tanzschritten. Auch für den Grossteil des Publikums war nun spätestens der Moment gekommen, mitzushaken und abzufeiern.

Alles in allem können die Organisatoren ein positives Fazit ziehen: rund 1200 Eintritte wurden verzeichnet. Das Publikum feierte ein friedliches, gemütliches und genussvolles Fest auf dem Marktplatz, das viel zu schnell vorüber war.

