Grenchen: Die beste Minigolferin ist auch Unternehmerin

Rita Ris Die bekannte Grenchner Minigolf-Sportlerin trifft auch unternehmerisch ins Loch In unserer Porträtserie treffen wir heute Rita Ris und lernen eine neue Seite der besten Schweizer Minigolfspielerin aller Zeiten kennen: die der Unternehmerin mit einem Industrie-KMU. André Weyermann Jetzt kommentieren 03.08.2022, 16.00 Uhr

So kennen Rita Ris eher wenige: als Unternehmerin in ihrer Werkstatt. André Weyermann

Beim Namen Rita Ris klingelt’s wohl (nicht nur) bei etlichen Grenchnerinnen und Grenchnern. Das ist doch ... Genau! Rita Ris ist 40-fache Schweizer Meisterin, zweifache Europameisterin, dreifache WM-Medaillengewinnerin und sie holte sich mit ihren Teamkolleginnen des MC Grenchen auch den Europacup, die Champions League sozusagen im Wettkampf mit den kleinen Bällen.

Sie ist damit die erfolgreichste Spielerin in unserem Land, welche je Minigolf als Sport betrieben hat. Während viele das Minigolfen als Freizeitvergnügen kennen und sich manchmal masslos über die scheinbar schikanösen Hindernisse ärgern, ist es eben für andere eine ernst zu nehmende Sportart, die Hindernisse nur Mittel zum Zweck, um den Ball mit möglichst wenigen Schlägen im Loch zu versenken. Der schweizerische Dachverband ist übrigens Mitglied von «Swiss Olympic».

So kennen sie viele: als treffsichere Minigolfspielerin. André Weyermann

Weniger bekannt dürfte sein, dass Rita Ris auch erfolgreich als Unternehmerin wirkt. Sie ist Inhaberin der Firma Ris & Co, beheimatet in der Industriezone an der Lengnaustrasse. Diese wurde 1958 von Vater Erich Ris gegründet und war ursprünglich im Metallwaren- und Galvaniksegment tätig. Erich Ris ist aber auch der Erfinder von Wechselrahmen für Autonummern.

Den Betrieb vom Vater übernommen

«Nach der Pensionierung meines Vaters haben mein Bruder Peter und ich die Firma 1981 übernommen und in seinem Sinne weitergeführt», erklärt Rita Ris, die eine Lehre als Kauffrau absolvierte. Leider war ihr Bruder 2012 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, selber zu produzieren. Deshalb wurde die Produktion ausgelagert und die Galvanik ganz aufgegeben.

Damit ging die alleinige Verantwortung an die Spitzensportlerin:

«Es war nicht ganz einfach. Ich habe mich entschieden, vor allem auf den schweizweiten Handel mit Plastikrahmen zu setzen, die in der Region hergestellt werden.»

Im Jahre 2018 kam die Produktion wieder zurück und bei den mechanischen Prozessen, die noch anstehen, erhält sie Hilfe durch jemanden, der ebenso sowohl als Unternehmer tätig ist als auch beeindruckende sportliche Erfolge vorweisen kann. Sie arbeitet nämlich mit Thomas «Hacki» Hagmann (Kleinsystembau und Metallprodukte) zusammen.

Der mit verschiedenen Schweizer-Meister-Titeln dekorierte Judoka schaffte es einst gar an die Olympischen Spiele von Montreal (1976) und Moskau (1980), wo er mit einem 9. und einem 12. Platz mehr als nur beachtlich abschnitt.

Dank treuer Stammkundschaft mit Geschäftsgang zufrieden

Mit dem Geschäftsgang sei sie zufrieden, betont Rita Ris: «Natürlich waren die letzten Jahre wie für so viele nicht ganz einfach. Dank einer treuen Stammkundschaft, vor allem Grosseinkäufer, kamen und kommen wir ganz gut über die Runden.»

Unterstützung erhält sie übrigens noch von anderer Seite. Mit seinem Eintritt als Gesellschafter (Todesfall des Bruders 2020) sorgte Ehemann Werner Aegerter für den Erhalt des «Co» im Firmennamen. Der diplomierte, jetzt pensionierte Buchhalter mit jahrzehntelanger Berufserfahrung ist verantwortlich dafür, dass die Bücher bei seiner Ehefrau stimmen.

Konzentriert immer wieder an die Spitze: Rita Ris anlässlich der Mannschafts-SM in Olten 2005. Jürg Salvisberg

Werner Aegerter ist Ehrenpräsident des MC Grenchen, dessen Geschicke er nicht weniger als 24 Jahre leitete und der, obwohl seine Passion heute dem Grossgolf gilt, noch immer nah am Verein ist und bei Grossanlässen wie kürzlich der erfolgreichen Mannschafts-Schweizer-Meisterschaft für eine reibungslose elektronische Erfassung und Übermittelung der Resultate zuständig ist.

Und selbstredend stand der ehemalige Betreuer des schweizerischen Elite-Kaders (1991–1993), der als Spieler mit der Mannschaft einen Schweizer-Meister-Titel nach Grenchen holte und bei den Junioren eine Silbermedaille errang, in all diesen Jahren seiner Ehefrau mit Rat und Tat zur Seite. Und wird es wohl noch weiter tun.

Natürlich habe sie ihr Training angesichts ihrer beruflichen Verpflichtungen reduziert und spiele vor allem Turniere in der Nähe. «40 Schweizer-Meister-Titel tönen schön, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, der Reiseaufwand nicht zu gross ist, warum sollte ich es nicht noch einmal versuchen», erklärt die Ausnahmekönnerin.

Die Titel, die gab's immer auswärts ...

Bei der Elite versteht sich. Denn obwohl sie seit 16 Jahren als Seniorin antreten könnte, ist ihr Niveau immer noch so hoch, dass sie mit ihrer Lockerheit, ihren starken Nerven und ihrem Ballgefühl auch den besten Damen des Fachs Paroli bieten kann. Ein winzig kleiner Schönheitsfehler beinhaltet ihr einzigartiges Palmarès: Keinen ihren 40 Titel hat sie trotz zweimaliger Teilnahme auf ihrer Beton-Heimbahn erspielt. Ein letzter Challenge für Spielerin und Klub?

