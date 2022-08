Witi-Schutz: Erst die Nachbesserung brachte den Erfolg

Riedförderung Der Schutz der Witi: Erst die Nachbesserung brachte den Erfolg Im Zusammenhang mit dem Autobahnbau wurde die Witi geschützt. Doch die Naturschutzmassnahmen funktionierten erst nach einer Korrektur: dem Riedförderungsprogramm des Kantons Solothurn. Jonas Lüthy* Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Kernstück des Riedprogramms war die Wiederherstellung des Egelsees in Staad und weitere Flutmulden im Altwasser. zvg

Da die Nachsorge nicht genügend geregelt worden war, entwickelten sich die Objekte in der Grenchenwiti, abgesehen vom Naturreservat «Sackmatten», nicht wie vorgesehen. Das «Nassbiotop» verschilfte und verlandete, die Hecke beim Ostportal wurde versehentlich ins Inventar der zu mähenden Flächen aufgenommen und jährlich abgemäht, der dortige Tümpel enthielt im Untergrund Drainagen und war daher nur sporadisch im Winter geflutet und das als Flutwiese geplante Biotop im Altwasser führte permanent Wasser, wurde nicht gepflegt und wurde daher zunehmend von Schilf und Weiden überwuchert.

Die Massnahmen führten somit teilweise nicht zur geplanten ökologischen Wirkung. Erst ab 2011 konnten die Mängel in Grenchen dann mit dem Aktionsprogramm Riedförderung Grenchenwiti schrittweise korrigiert werden.

Die Vernetzungsprojekte der Landwirtschaft, zuerst mit der Ökoqualitätsverordnung, später nach Direktzahlungsverordnung, starteten im Kanton Solothurn 2009 in Grenchen. Die vorgegebenen Flächenziele in der Witi wurden schnell erreicht, indem die bereits bestehenden Wiesen des kantonalen Mehrjahresprogramms Natur und Landschaft nun als Vernetzungsflächen angemeldet wurden. So entstand trotz der hohen Kosten für Bund und Kanton wenig Neues.

Mangelnde Motivation und Erfahrung

Immerhin wurden die Landwirtinnen und Landwirte für ihre bisherigen Naturschutzmassnahmen zusätzlich abgegolten. So bestand jedoch wenig Motivation zur Anlage von Buntbrachen, was im Ackerbaugebiet enorm wertvoll wäre. Der Mangel an Erfahrung führte zudem anfangs zu schlechten Beispielen von verunkrauteten Buntbrachen, die ungenügend bewirtschaftet wurden, was dann abschreckend wirkte.

Von Neupflanzungen von Hecken hält deren anschliessender, strenger Schutz die meisten Grundeigentümer ab. Die Vernetzungsprojekte wurden zwischenzeitlich verbessert mit neuen Vorgaben, wie beispielsweise anspruchsvollere Zielarten sowie Wirkungskontrollen. Neu ist das «dünngesäte Getreide», als regionsspezifische Massnahme in Ackerbaugebieten des Kantons Solothurn und anderer Kantone zur Förderung von Feldhase und Feldlerche.

Pionierleistung der Gemeinde Selzach: Das Retentionsbecken der ARA wurde als Amphibienbiotop gestaltet. zvg

Dieses ist speziell in der Selzacherwiti sehr verbreitet anzutreffen und nach bisheriger Erkenntnis vermutlich auch wirksam. Das Defizit an Buntbrachen und Kleinstrukturen besteht leider weiterhin. Der Kanton arbeitet an entsprechenden Fördermassnahmen. Die Massnahmen waren allenfalls geeignet, um die Kulturfolger unter der Tierwelt der Witi zu fördern.

Riedförderungsprogramm 2011–2015

In der trockengelegten Witi trägt jede neue Wasserfläche spürbar zur Förderung der Artenvielfalt bei. Aufbauend auf dem kantonalen Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft sowie ergänzend zur Vernetzung Landwirtschaft und zu den kantonalen Naturreservaten, ergriff die Abteilung Natur und Landschaft des Amts für Raumplanung mit dem «Aktionsprogramm Riedförderung Grenchenwiti 2011 –2015» gezielte Massnahmen zur Aufwertung, Neuschaffung und Vernetzung von Feuchtbiotopen.

Ziele waren die Erhaltung und Förderung von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten der Witi sowie die Aufwertung der Landschaft. Schwerpunkt waren temporäre Flutwiesen, weil dieser Lebensraum im Verlauf der Meliorationen praktisch vollständig verschwunden ist und hier gleichzeitig die charakteristischen, heute gefährdeten oder bereits ausgestorbenen Witibewohnerinnen und Witibewohner ihre Heimat haben.

Das Aktionsprogramm Riedförderung Der Autor war Initiant, Projektleiter, Fundraiser und Bauherrenvertreter des Aktionsprogramms. Dieses sah vor, innerhalb von fünf Jahren elf Feuchtbiotope aufzuwerten oder neu zu schaffen und untereinander zu vernetzen. Die Kosten wurden auf 750'000 Franken geschätzt. Ende 2015 betrugen sie dann zirka 666'000 Franken. Davon finanzierte der Kanton rund 111'000 Franken mit Mitteln des Natur- und Heimatschutzfonds (die umfangreichen Eigenleistungen wurden nicht erfasst). Der Grossteil der Kosten konnte mit Drittmitteln finanziert werden: Alpiq Ökofonds (261'000 Franken), Fonds Landschaft Schweiz (Fr. 215'000 Franken), Stiftung Albert Grütter-Schlatter (Fr. 54'000 Franken) und Rosmarie- und Armin-Däster-Schild-Stiftung (Fr. 25'000 Franken).

Halb Staad war gefühlt auf der Baustelle

Der Startschuss des Bauprogramms fiel am 6. September 2011 am Tümpel Ostportal A5, der mit Bentonitmatten auf einer Fläche von 1080 Quadratmetern abgedichtet wurde. Im gleichen Monat wurden drei Weiher im Egelsee Süd instand gestellt, die der innovative Vater des damaligen Eigentümers zur Rohrkolbenproduktion auf der nassen Parzelle angelegt hatte.

Als dann die Migros das Interesse an den «Kanonenputzern» verlor, wurden die Weiher sich selbst überlassen und verlandeten. Nun wurden 120 Tonnen Verlandungsmaterial entnommen und entsorgt und Bäume gefällt. Halb Staad war gefühlt auf der Baustelle anwesend mit Traktoren, Ladewagen, Motorsägen, Motorpumpen. Es entstanden zwei grosse Weiher.

Ferner wurde im Altwasser eine Leitung aus Zementrohren ausgegraben und zu einem offenen, zirka 140 Meter langen und 3 Meter breiten Wassergraben umgestaltet, der für den Unterhalt dank eines Schachts mit abnehmbarem Standrohr trockengelegt werden kann.

Im September bis Anfang Oktober wurden im Nassbiotop Archstrasse, einer Ersatzmassnahme des Autobahnbaus, drei verlandete Weiher instand gestellt. Schliesslich wurde Anfang Oktober ein verlandeter Seitenarm des Witibachs auf 200 Meter Länge ausgebaggert, sodass er wieder Wasser führte.

Das Biotop Schuldismatt in Altreu. zvg

Diverse Baggersondierungen, Bodenkartierungen, Altlastenuntersuchungen und Wasserstandsmessungen bereiteten weitere Bauprojekte vor. Saatgut von seltenen Riedpflanzen wurde geerntet und in gärtnerische Produktion gegeben. Alles in allem ein ereignisreiches Jahr. 2012 ruhte das Bauprogramm, die Messungen und Planungen schritten jedoch zügig voran und «sanfte» Massnahmen wurden realisiert.

Die erste Solarpumpe

Im Egelsee Süd wurden drei Horstplattformen für den Weissstorch auf geköpfte Bäume montiert. Im Tümpel Ostportal wurde erstmals eine Solarpumpe zur Speisung eines Amphibienbiotops installiert, was die spätere Entwicklung von weiteren Solarbiotopen auslöste. Erste gärtnerisch vermehrte Riedpflanzen wurden angepflanzt.

Im Egelsee Nord wurde eine aufgelockerte Niederhecke angelegt. Sechs Elemente mit einer Gesamtlänge von 178 Metern wurden bei strömendem Regen von Freiwilligen des Vereins Vogel- und Naturschutz Grenchen 4-reihig mit insgesamt 720 Sträuchern bepflanzt.

Im Tümpel Ostportal vermehrte sich erstmals die Kreuzkröte. Mitte März 2013 wurden zwei Horstplattformen im Egelsee Süd von Storchenpaaren besetzt. Die nasskalte Witterung verhinderte leider einen Bruterfolg. Nach der Karte der ehemaligen Gewässer, Bewässerungs- und Entwässerungsgräben bei Grenchen (Wisli, 1969), bestand beim Witihof einst ein Be- und Entwässerungsgraben, von dem nur noch eine Reihe von alten Schwarzerlen zeugte.

Angebliche «Verschwendung von Ackerland»

Auf der Ostseite dieser Erlenreihe konnte im August wieder ein Wassergraben gebaut werden. Dieser ist 103 Meter lang, 10 Meter breit und 1,1 Meter tief. Im Spiessacker wurde eine Niederhecke von 200 Metern Länge geplant, was beinahe einen Bauernkrieg auslöste und politische Wellen bis in den Kantonsrat schlug wegen Verschwendung von Ackerland für Ökomassnahmen. Die Wogen glätteten sich wieder. In der Kopplismatten wurde eine weitere Niederhecke von 125 Metern Länge geplant.

Das Biotop der Familie Wyss im Herz der Selzacherwiti. Eine Solarpumpe verhindert auch hier das Austrocknen. zvg

Die insgesamt 800 Sträucher der beiden Hecken wurden vom eingespielten Team des Vereins Vogel- und Naturschutz Grenchen am nebligen Vormittag des 26. Oktobers 2013 gepflanzt. So konnte der Tümpel Ostportal mit der Aare vernetzt werden. Die Produktion von Riedpflanzen lief auf Hochtouren; 5400 Töpfe von 9 Arten wurden produziert und in fünf Objekten konnten im Frühling 2013 insgesamt 1855 Töpfe gepflanzt werden.

Dabei begann auch die Wiederansiedlung des Kantigen Lauchs (Allium angulosum) in der Witi. Die Planung der Flutwiese im Egelsee Nord gestaltete sich aufwendig, weil eine Altlast zum Vorschein kam, die untersucht werden musste. Mit Hilfe der kantonalen Fachstellen konnte das Hindernis umschifft werden.

Die Solarpumpe im Tümpel Ostportal inspirierte zu einer ebensolchen Speisung des Egelsees Nord aus dem Staadkanal, anstelle einer sehr kostspieligen Terrainabsenkung mit nicht kontrollierbarer Wasserführung.

Laubfroschlarven importiert

Die Planung schritt voran, am 13. November wurde schliesslich bei der Baudirektion Grenchen für das Projekt «Ökologische Aufwertung Egelsee Nord» ein Baugesuch eingereicht. Die Zusammenarbeit mit dem Natur- und Tierpark Goldau begann, die Wiederansiedlung des Laubfroschs wurde geplant.

Das Jahr 2014 war gekennzeichnet durch den weitgehenden Abschluss des Bauprogramms sowie durch die Wiederansiedlung zweier weiterer verloren gegangener «Ureinwohner» der Witi: Laubfrosch und Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe).

Insbesondere die Freilassung der Laubfroschlarven, die vom Natur- und Tierpark Goldau zur Verfügung gestellt wurden, war ein emotionales Ereignis. Die zwei grössten Bauvorhaben des gesamten Aktionsprogramms konnten nach intensiven Diskussionen mit der Bodenverbesserungsgenossenschaft und mit betroffenen Landwirtinnen und Landwirten schliesslich realisiert werden.

Herzstück des Aktionsprogramms

Im Egelsee Nord entstand eine Flutwiese mit bis zu ca. 5000 Quadratmetern Wasserfläche. Die Speisung erfolgt aus dem Staadkanal mit einer Solarpumpe. Die Anlage wurde zum Herzstück des Aktionsprogramms. Im Altwasser wurden zwei Flutmulden gebaut, die mit Schächten und Schiebern in die Leugene entleert werden können. Die nördliche hat 1420 Quadratmeter, die südliche 1900 Quadratmeter temporäre Wasserfläche.

Perimeter der Witi-Schutzzone. zvg

Über fünf Hektaren, teilweise bereits bestehende extensive, jedoch artenarme Wiesen des kantonalen Mehrjahresprogramms Natur und Landschaft, wurden sehr erfolgreich mit artenreichem Saatgut neu angesät, das auf die Witi abgestimmt ist.

Das Pflanzprogramm für seltene Riedpflanzen wurde intensiv fortgeführt. Die «Anbauschlacht» von 2013 wurde mit 3520 gepflanzten Töpfen noch deutlich übertroffen. Das Landschaftsbild wurde auch mit zwei langen Kopfweidenreihen aufgewertet. Im Hölzligraben brütete der Eisvogel im neu geschaffenen Steilufer.

2015 bleibt in Erinnerung mit einem ungewöhnlich nassen Frühling und einem darauffolgenden, ungewöhnlich trockenen Sommer und Herbst bis Jahresende. Im Mai «Land unter», ab Juni extreme Trockenheit mit handbreiten Schwundrissen im Witiboden, sind das nun bereits die Folgen des Klimawandels? Das Bauprogramm der Riedförderung wurde am 14. Oktober mit der letzten Bauabnahme abgeschlossen, derjenigen der Drainage des Umbaus im Egelsee Nord. Ferner wurde der Restbestand an Riedpflanzen im Oktober ausgepflanzt.

Hat die Natur ein Preisschild?

Die Ziele des Aktionsprogramms wurden erreicht und z. T. übertroffen. Man kann sich nun auch die Frage nach dem Verhältnis Kosten-Nutzen stellen. Jedoch: Natur hat letztlich keinen Preis in Franken und Rappen, sondern ihren eigenen, ihr innewohnenden Wert. Die Natur lässt sich zwar gern fördern, aber nicht einfach «herstellen». So lässt sich die – insgesamt sehr positive – Bilanz vereinfacht zusammenfassen. Vieles ist gelungen, es gab sogar spontane Überraschungen, aber nicht alles geriet wie geplant.

Zu Beginn des Aktionsprogramms 2011 lag der Patient Grenchenwiti wegen «akuter Dehydrierung» auf der Intensivstation. Ende 2015 befand er sich in der Rehabilitation. Das Echo von Naturbeobachtern ist sehr positiv. Wer in der Grenchenwiti unterwegs ist, hat vermehrt die Chance, sich an besonderen Pflanzen- und Tierarten erfreuen zu können. Die Landschaft hat mit neuen, attraktiven Wasserflächen, mehr bunten Blumenwiesen, neuen Niederhecken und Kopfweidenreihen an Qualität gewonnen.

Der Artikel basiert auf einem Beitrag des Autors im neuen Buch «Achtung Natur» der Vereinigung für Heimatpflege Büren. Jonas Lüthy ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt für Raumplanung Kanton Solothurn, unter anderem für die Witi-Schutzzone und Naturreservate sowie Ansiedlungsprojekte. Das Buch «Achtung Naturbeobachtungen aus der Aarebene» kann direkt bei der Vereinigung für Heimatpflege Büren bezogen werden.

