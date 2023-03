«Zug für die Kebag-Fernwärme ist noch nicht abgefahren»

Richard Kaufmann Eine Chance für Grenchen? «Der Zug für den Anschluss an die Fernwärme ist noch nicht abgefahren» 25 Jahre lang war Richard Kaufmann Verwaltungsrat und Vertreter des grössten Aktionärs Grenchen bei der Kebag. Er bedauert, dass Grenchen sich nicht ans Fernwärmenetz anschloss und hofft, dass das noch nachgeholt wird. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Richard Kaufmann war 25 Jahre Verwaltungsrat und Vertreter der Stadt Grenchen bei der Kebag. Hier vor der Kehrrichtverladestation Grenchen. Bild: Tom Ulrich / Fotomtina

Letzte Woche hat der Gemeinderat Grenchen keinen Geringeren als Stadtpräsident François Scheidegger als Nachfolger des städtischen Vertreters im Kebag-Vorstand gewählt (vgl. Kasten). Richard Kaufmann, der dieses Jahr 80 Jahre alt wird, ist froh, dass er endlich zurücktreten kann. Er war 25 Jahre im Amt, die meiste Zeit davon Vizepräsident; und beim Tod des Amtsinhabers im Amt 2011 sogar kurzzeitig Präsident.

Seit 2008, als er in Pension ging, habe er die Stadt immer wieder gebeten, einen Nachfolger für ihn zu suchen, sagt Kaufmann. »Aber immer hiess es, ich mache das ja gut und ich soll den Job weiterhin übernehmen.» Und er erhielt Lob vom Stapi, er sei einer der wenigen, die regelmässig über die Aktivitäten der Institution, in welche sie entsandt sind, rapportieren.

Nun war es endlich so weit, dass er zurücktreten kann. Schon sein Vorgänger, Kurt Schild, sei 25 Jahre im Amt gewesen, erinnert sich Kaufmann. Die Kehrichtverbrennungsanlagen gehören zu den wichtigsten Infrastrukturen. Die Kebag (Kehricht Beseitigungs AG) gehört zu den grössten Anlagen der Schweiz. Sie hat heute ein Einzugsgebiet von 178 Gemeinden mit mehr als einer halben Million Einwohnern.

Grenchen ist grösste Aktionärin

Wie kommt es, dass Grenchen mit 414 Aktien die grösste Aktionärin der Kebag ist? - «Das hängt mit der Bevölkerungszahl der Aktionärsgemeinden zur Zeit der Kebag-Gründung im Jahr 1970 zusammen», erklärt Kaufmann.

In der Anlage, die 1976 operativ wurde, wurden im Jahr 2021 232’000 Tonnen verbrannt, teilweise auch von ausserhalb des Einzugsgebietes. Der Ertrag betrug rund 92 Millionen Franken. «Aus den Verbrennungsgebühren haben wir auch die Rückstellungen für den Neubau der Kebag Enova gebildet, die 2025 ihren Betrieb aufnehmen wird», freut sich Kaufmann. Sie wird noch mehr Abfall, nämlich 265’000 Tonnen, verbrennen können.

Baustelle der Kebag Enova. Bild: zvg

Die Begleitung dieses 2015 begonnenen Grossprojekts – die Kosten werden 500 Millionen übersteigen – als Verwaltungsrats-Vizepräsident gehöre mithin zu den Highlights seiner Tätigkeit, erklärt Kaufmann. Besonders stolz sei er darauf, dass er als Architekt auch das äussere Erscheinungsbild der neuen Anlage habe beeinflussen können.

«Ich konnte sogar erwirken, dass wir einen Architekturstudienwettbewerb nach SIA 143 durchführen konnten.» Denn immerhin handle es sich um einen weitherum sichtbaren Industriebau, der das Landschaftsbild die nächsten 50 Jahre prägen wird. Gewonnen wurde er vom Zürcher Büro Penzel-Valier. «Wir wollten einen Bau, der modern aussieht und nicht so wie alle anderen Anlagen», erklärt Kaufmann, der auch Mitglied der Jury war. Ein grosser Teil der Fassade wird zudem mit Solarpanels bestückt.

Kebag Enova Zuchwil, Visualisierung Neubau Bild: zvg

Umweltschutz wird grossgeschrieben

Auf was Kaufmann auch noch stolz ist: Die Kebag gehört zu den Vorreitern in Sachen Umweltschutz. Schon früh habe man sich entschieden, möglichst viel Kehricht per Bahn anzuliefern, erklärt er am Fototermin vor der Verladestation Grenchen, Weitere Anlagen sind in Langenthal, Lyssach, Olten und Balsthal Klus.

Die Rauchgasreinigung ist heute Standard. Nicht jedoch das von Kebag-Direktor Markus Juchli entwickelte Verfahren zur Rückgewinnung von Zink aus der Filterasche. «Hier ist die Kebag Vorreiter und es ist vorgesehen, dass auf dem Gelände die Firma Swiss Zink angesiedelt wird, welche das Verfahren für alle Kehrichtverbrennungsanlagen betreiben wird», erklärt Kaufmann.

2012 verlieh die SoBa den InnoPrix für das Projekt Flurec zur Rückgewinnung von Zink: v. l.: Stefan Schlumberger (BSH), Markus Juchli (KEBAG). Bild: Hanspeter Bärtschi

Was bedeutet es eigentlich, wenn man Delegierter der Stadt Grenchen ist, in der Kebag – kann man hier überhaupt Lobbying machen für städtische Interessen? «Nur beschränkt, denn das Leitungsgremium sollte stets das Gesamtinteresse im Blick haben», meint Kaufmann.

Vor inzwischen mehr als zehn Jahren war das Lobbying eher umgekehrt, aber vergeblich. Kaufmann versuchte die Gemeinden Bellach, Selzach, Bettlach und Grenchen für die Teilnahme am Fernwärmenetz zu gewinnen. Denn in der Kebag wird aus der reichlich vorhandenen Wärme aus der Verbrennung Heissdampf erzeugt, der für die Stromproduktion und anschliessend als Warmwasser zu Heizzwecken verwendet werden kann. «Die gestiegenen Einnahmen aus den Stromverkauf helfen uns heute, einen Beitrag an die markante Bauteuerung beim Enova-Projekt zu leisten», schildert Kaufmann.

Fernwärme-Baustelle 2011 in der Solothurner Vorstadt. Bild: Wolfgang Wagmann

«2011 wurde eine Chance verpasst»

Weite Teile der Region Solothurn bis in die Weststadt beziehen Wärme aus der Kebag. 2011 weibelte Kaufmann für das Projekt einer Verlängerung der Fernwärmeleitung bis nach Grenchen, mit Anschlüssen in Bellach, Selzach und Bettlach. «Nach intensivem Lobbying der Gas- und Windenergievertreter wurde das Projekt damals von der Politik in Grenchen und Bettlach, teilweise mit sehr knappen Mehrheiten, beerdigt», ärgert sich Kaufmann noch heute. Er spricht von einer verpassten Chance.

Gleichzeitig glaubt er, dass die neu gemischten Karten im internationalen Energiemarkt immer mehr für die Realisierung dieses Projekts sprechen. «Die Fernwärme hat Zukunft und in Norwegen, wo es im Winter viel kälter ist als hier, wurden Fernwärmeleitungen über 24 Kilometer gebaut, also über die doppelte Distanz von Solothurn nach Grenchen.» Der Wärmeverlust sei gering, das Wasser würde immer noch mit über 100 Grad in Grenchen ankommen – also sogar zu heiss, um es direkt ins Heizsystem zu leiten.

Die Fernwärme führe zu Kilowattpreisen von 12 bis 14 Rappen, was sehr konkurrenzfähig sei. «Ich hoffe sehr, dass das Projekt wieder aktuell wird. Wir haben es seit 2011 pfannenfertig in der Schublade.» Natürlich unterstütze er trotzdem den Windpark der SWG. «Wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen, um eine nachhaltige Energieversorgung ohne allzu viel Auslandabhängigkeit zu erhalten.»

Beschickung des Verbrennungsofens. Bild: Felix Gerber

Zuschlag für Verbrennung des Solothurner Abfalls

Ein kleines Ärgernis (für ihn) möchte Kaufmann zum Schluss noch ansprechen. Die Kebag muss für die Verbrennung im Kanton Solothurn 15 Franken pro Tonne mehr verrechnen als im Kanton Bern und damit den kantonalen Altlastenfonds weiter äufnen. Dieser Fonds war bis 2025 vorgesehen, wurde aber in der Zwischenzeit bis ins Jahr 2040 verlängert. Die Sanierung Stadtmist Solothurn lässt grüssen. «Dies ganz im Gegensatz zum Kanton Bern, der schon vor einiger Zeit darauf verzichtet, weil er seine Hausaufgaben in Sachen Altlasten gemacht hat.»

Reorganisation im Verwaltungsrat steht an Was seine Nachfolge betrifft, hatte Kaufmann gemäss eigener Darstellung Reto Gasser vorgeschlagen. Da dieser aber nicht mehr im Gemeinderat ist, kam er offenbar nicht infrage. Allerdings war auch Kaufmann 1998 nicht mehr Gemeinderat, als er das Amt als Delegierter antrat. Gemäss Aussage von Stadtpräsident François Scheidegger an der letzten Gemeinderatssitzung beabsichtigt er, bis zu seinem Rücktritt 2025 Kebag-Verwaltungsrat zu bleiben. Danach sei vorgesehen, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das Amt übernimmt. Ob Scheidegger als Nachfolger Kaufmanns auch gleich in den Ausschuss gewählt wird, ist laut Kaufmann fraglich. Es stehe ohnehin eine grosse Reorganisation des Verwaltungsrates an. Als Ausschuss-Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates wurde Kaufmann mit 10’000 Franken plus Spesen entschädigt (9000 Fr. plus 1000 Fr. fürs Vizepräsidium) , ordentliche Verwaltungsräte erhalten 3000 Fr. plus Spesen. (at.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen