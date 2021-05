Im Video Nach wochenlanger Reparatur: Jetzt läuten die Glocken der Zwinglikirche Grenchen wieder Einige Wochen lang hat die vierte Glocke der Zwinglikirche in Grenchen nicht geläutet. Nach den Reparaturarbeiten von Muribaer AG schlägt der Glockenturm wieder zu allen Uhrzeiten. Andri Morrissey 28.05.2021, 05.00 Uhr

Das Uhrwerk der reformierten Kirche in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Sven Schär, Verwalter der Zwinglikirche Grenchen, öffnet die Falltür zu den vier Glocken im Turm der reformierten Kirche. Die zwei grossen und zwei kleinen Glocken hängen still im engen Raum des Dachbodens und erklingen leise, wenn man nur mit dem Finger auf die Oberfläche klopft. Einige Minuten später läuten die Glocken die halbe Stunde ein und der ohrenbetäubende Klang der beiden Glockenschläge vibriert durch den ganzen Körper. Die zwei Schläge fühlen sich an wie zwanzig. Nun ist auch klar, wieso Schär während der Besichtigung leicht nervös alle paar Minuten auf seine Armbanduhr geschaut hat.

Etwas war bei diesen läutenden Glocken nicht mehr festzustellen: Zwischen Ostern und dieser Woche läutete die dritte der vier Glocken der Kirche nicht mehr. Das Einläuten um zwölf sowie sieben Uhr abends fielen aus diesem Grund aus. Der Grund dafür war die kaputte Steuerung der Glocke, wie die Kirchentechniker bei Muribaer AG nach dem Aufgebot feststellten.

Alle Glocken haben einen eigenen Steuerungsmechanismus neben der zentralen Steuerung der gesamten Uhren- und Glockenmechanik. Jetzt wurden die individuellen Steuerungen aller vier Glocken ersetzt, da diese auch schon 16 Jahre auf dem Buckel hatten. «Man konnte sie nicht einfach so reparieren, und darum haben wir sie gleich alle ersetzen lassen», sagt Schär.

Treppensteigen im Kirchturm, um oben die Glocken von nahem zu sehen. Hanspeter Bärtschi

Keine drei Jahre seit dem letzten Zwischenfall

Es ist nicht das erste Mal, dass die Glocken der Zwinglikirche für Aufregung sorgen. Im Jahr 2018 verhinderte ein Defekt in der zentralen Steuerung, dass die Glocken mit dem Bimmeln aufhören konnten. Somit läuteten die Glocken stundenlang, was in der Stadt für viel Aufsehen sorgte. Sven Schär erklärt, dass die beiden Ereignisse nichts miteinander zu tun haben. Nach dem Defekt an der zentralen Steuerung wurde diese ausgewechselt und durch eine hochmoderne elektronische Steuerung ersetzt, die auch von einem Handy aus gesteuert werden kann.

Kirchgemeindeverwalter Sven Schär auf dem Glockenstuhl. Hanspeter Bärtschi

Jetzt war es eine der analogen Mechaniken im Turm, welche die dritte Glocke am Läuten hinderte. Im Gegensatz zum Vorfall vor drei Jahren wurde das fehlende Glockengeläut von der Bevölkerung kaum wahrgenommen. «Wir von der Kirche haben es natürlich gemerkt. Aber von der Bevölkerung hat sich niemand zu Wort gemeldet», sagt Schär.

Eine kaputte Steuerung am Uhrwerk Sven Schär präsentiert das Uhrwerk der Zwinglikirche. Es ist ein komplexes Netzwerk von Getrieben, die sich nur schleichend bewegen. Alle zehn Sekunden dreht sich ein laut ertönender Schalter im Inneren des Uhrwerks, was dazu führt, dass sich der Minutenzeiger am Kirchturm um einige Zentimeter bewegt. Anhand dieser Mechanik erklärt er den Defekt an der Glocke. «Jeder dieser vier Glocken wird mit einem Motor angetrieben. Diese Motoren werden von den Steuerungen, die wir nun ersetzt haben, von unten entsprechend angesteuert. Das war eben der Grund, warum eine Glocke nicht geläutet hat, weil eine dieser vier Steuerungen defekt war», sagt Schär.

Nach dem Einsatz von Muribaer ist nun wieder Normalität eingekehrt, auch wenn die Anomalie von der Grenchner Bevölkerung kaum wahrgenommen wurde. Die Kosten für das Ersetzen der Steuerung sind nicht gerade tief, trotzdem halten sie sich im gemässigten Rahmen. 13'000 Franken kostet der Auftrag an die Muribaer AG. Die Finanzierung wird vollumfänglich von der Kirchengemeinde getragen, sagt Schär.

Reparaturen von Spitzenfirma durchführt

Die Firma Muribaer AG aus Büron im Kanton Luzern ist als einer der wenigen Schweizer Betriebe im Bereich Kirchentechnik bestens bekannt. Die Mitarbeiter der Zweigstelle Sumiswald im Kanton Bern revidierten unter anderem in der Bundeshauptstadt das Astrolabium aus dem Jahr 1405 am Zytglogge. Der Auftrag in der Zwinglikirche erforderte keinen riesigen Arbeitsaufwand, wie Andreas Sägesser von Muribaer AG erklärte. «Es war vor allem der Aufwand in der Elektronik, da die gesamten Steuerungselemente ersetzt werden mussten. Wir kamen daher auf gut zwei Tage Arbeitsaufwand.»

Die Aufgaben der Techniker vor Ort waren so komplex, dass sie einen ganzen Tag für zwei Servicetechniker in Anspruch nahmen. Nach dem Ersetzen der alten Steuerung durch eine Mikroprozessorsteuerung, neuen Schützen, Klemmen und Kabel mussten auch noch Arbeiten an den Glocken selber durchgeführt werden. Als Abschluss mussten noch eine Installationsmessung durchgeführt und der Berührungsschutz montiert werden.

«Wir mussten bei allen Glocken einen neuen Winkelgeber montieren. Diese messen die Winkel bei den Glockenschlägen»,

sagt Sägesser. Diese würden den Winkel der Hämmer bestimmen, die zu den gegebenen Uhrzeiten auf die Glocken schlagen. Im Gegensatz zu den alten, abmontierten Winkelgebern würden sich die neuen nicht von den Aussentemperaturen beeinflussen lassen.

Nun ist die Kirche für die absehbare Zukunft modernisiert. Sven Schär bemerkt hingegen, dass neue Bauarbeiten an der Kirche immer möglich, in voraussehbarer Zukunft aber noch nicht nötig seien. «Es gibt immer etwas zu tun, die Frage ist natürlich auch eine der finanziellen Mittel», sagt Schär. Die Kirche ist denkmalgeschützt, was weitere Eingriffe auch auf einer politischen Ebene verkompliziert. «In diesem Jahr ist geplant, dass wir die Kirchenfenster neu behandeln, neu streichen und neu abdichten. Aber das ist keine grosse Sache.»