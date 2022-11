Knecht Reisen übernimmt Kunden von Vasellari Grenchen

Reisebüro Vasellari Jetzt ist klar: Knecht Reisen übernimmt die Kundschaft des Grenchner Reisebüros Nun steht fest, wer den Kundenstamm des Grenchner Reisebüros Vasellari übernimmt. Es ist der Aargauer Reiseanbieter Knecht Reisen, der auch in Solothurn ein Büro hat. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Probst, Inhaber Reisebüro Vasellari, gibt per Ende Januar 2023 das Geschäft auf. Oliver Menge

In einem Schreiben an die bisherige Kundschaft orientierte Rolf Probst, Inhaber des Grenchner Reisebüros Vasellari, an wen sich seine Kundinnen und Kunden künftig wenden können. Denn kürzlich hatte Probst an dieser Stelle bekanntgegeben, dass das Reisebüro an der Marktstrasse in Grenchen Ende Januar 2023 schliesst. Dies nach 44 Jahren Geschäftstätigkeit in Grenchen.

Rolf Probst stiess 1987 zum Unternehmen. Er blicke auf zahllose schöne Kundenkontakte und -reisen zurück, schreibt Probst. «Es entstanden viele Freundschaften, die über die geschäftliche Beziehung hinausgingen. Dafür bin ich dankbar.»

Er wolle sich aber auch noch «den einen oder anderen Traum erfüllen», schreibt der 70-Jährige. Deshalb gebe er nun seine geliebte Tätigkeit auf.

Viertgrösster Schweizer Reiseveranstalter

«Mit der Knecht-Reisegruppe, insbesondere deren Filiale in Solothurn, konnte ich eine Lösung finden, die Ihnen die gewohnte Beratungs- und Servicequalität weiterhin garantiert», schreibt Probst weiter in seinem Brief an die Kundschaft. Mit seinen 17 Reisebüros sei Knecht Reisen der viertgrösste Schweizer Reiseveranstalter. Er bietet ein breites Spektrum von Fernreisen über Badeferien, Städtereisen bis zu Kreuzfahrten an.

Seit Jahren pflege man eine enge Zusammenarbeit mit Knecht Reisen im Rahmen der Dachorganisation TTS (Travel Trade Service), «und die Leiterin der Filiale, Frau Doris Durrer, kenne ich persönlich sehr gut». Lara Meili, Probst Mitarbeiterin in Grenchen, hat per 1. November zu Knecht Reisen am Hauptsitz Windisch gewechselt.

Öffnungszeiten reduziert

Seit 1. November ist Knecht Reisen Solothurn für neue Buchungen zuständig, bestehende Reisedossiers werden noch bis Mitte Januar 2023 von Rolf Probst abgewickelt. Die Öffnungszeiten des Büros Grenchen wurden am 1. November reduziert: Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 16 Uhr, samstags nach Vereinbarung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen