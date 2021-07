Grenchen Vorführung: Wie werden Rehkitze mit Drohnenhilfe gerettet? Jagdaufseher Anton Pürro zeigte auf dem Grenchner Stierenberg, wie die Wärmebildkamera bei der Suche nach Rehkitzen arbeitet. 18.07.2021, 12.00 Uhr

Anton Pürro (vorne) zeigt Renato Müller, Verwalter der Bürgergemeinde Grenchen, wie man die warmen Körper auf dem Display erkennt. Peter Brotschi

Die Zeit der Heuet ist mehrheitlich vorbei. In den letzten Wochen waren Drohnenpiloten und die Jäger jeweils am frühen Morgen unterwegs, um Rehkitze vor dem Mähtod zu retten. Anton Pürro, Jagdaufseher des Jagdvereins Auerhahn Grenchen, schaffte eine Drohne an und liess sich zum Piloten ausbilden. Am Grenchenberg und im Bezirk Leberberg war er mehrmals im Einsatz, wobei Kitze aufgespürt und gerettet werden konnten.