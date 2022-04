Regionalpolitik Grenchen: Zwischen Solothurn und Biel wie zwischen Stuhl und Bank? Sind die Grenchnerinnen und Grenchner mehr Richtung Biel orientiert oder mehr Richtung Solothurn? Immer wieder müssen sie sich entscheiden. Beispielsweise bei der Radioversorgung oder bei den Schnellzugshalten. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Fotomontage: Gehört Grenchen (Mitte die «Titanic» und die Eusebiuskirche) eher zu Biel (links die Altstadt) oder zu Solothurn (rechts der Riedholzturm)? Bilder: Oliver Menge

Es sind zentrifugale Kraftfelder, die in Grenchen spürbar werden: die Hauptstadt im Osten, von der Grenchen politisch abhängig ist, wo über Gedeih und Verderb der solothurnischen Regionen entschieden wird, wo die Stimme des Kantons Solothurn artikuliert wird und der Finanzausgleich herkommt, wo der Nachwuchs in die Kanti und die Berufsschule geht und viele Grenchnerinnen und Grenchner in den Ausgang. Und wo man gern über Grenchen witzelt.

Biel im Westen, nur unwesentlich weiter weg, aber dreimal grösser als Solothurn. Ein Kraftmagnet in Sachen Multikulti, Sitz des grössten Arbeitgebers von Grenchen, mit gigantischen Uhrenfabriken und Einkaufszentren an der Peripherie und einer schönen Naherholung am See. Wo man den frankofonen Touch einatmet, ja lebt und immer öfters sein Schulfranzösisch hervorkramen muss (oder darf). Aber halt in einem anderen Kanton gelegen.

Im Fokus von zwei Lokalradios

Immer wieder muss sich Grenchen entscheiden, welche der beiden sehr unterschiedlichen Universen es denn sein soll. Aber: Man hat auch das Beste der beiden Welten. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass man in Grenchen die beiden Lokalradios aus Biel und Solothurn, Canal 3 und Radio 32, empfangen kann. Und weil sich Grenchen beiderorts im Konzessionsgebiet befindet, berichten diese Sender auch regelmässig über lokale Themen aus der Uhrenstadt.

Wie lange das noch so ist, wird sich dieses Jahr entscheiden. Gemäss Radio- und Fernsehgesetz hat der Bundesrat die Anzahl und Ausdehnung der Versorgungsgebiete für Lokalradios und Regionalfernsehen regelmässig zu überprüfen.

Mit Blick auf die anstehende Neukonzessionierung des regionalen Service public ab 2025 und als Folge der technologischen Entwicklungen wird der Bundesrat die Versorgungsgebiete für Lokalradios und Regionalfernsehen im Rahmen einer Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) voraussichtlich noch dieses Jahr anpassen. Dies ist auf Anfrage beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) zu vernehmen.

Bleibt Grenchen in der Region Biel?

Dann wird sich zeigen, ob in Grenchen weiterhin beide Sender (terrestrisch) empfangen werden können. Dass Grenchen im Solothurner Konzessionsgebiet bleibt, dürfte kaum bestritten sein. Unsicherer ist, wo die Grenzen der Region Biel gezogen werden.

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Verordnung hat Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger jedenfalls schon mal die Hand aufgestreckt. Er betont in seinem Schreiben ans Bakom, dass Grenchen sowohl Richtung Solothurn als auch Richtung Biel orientiert ist. Insbesondere seien Grenchen und Biel in wirtschaftlicher Hinsicht eng verbunden, insbesondere durch die Uhrenindustrie und die Mikrotechnologie, welche zu starken Pendlerströme in beiden Richtungen führten.

Und was der Stapi gar nicht erwähnt: In Grenchen gibt es viele, die Feuer und Flamme sind für den Eishockeyklub, den EHC Biel. Der Nati A-Klub hat in Grenchen derart viele Fans, dass BGU-Chef Hans Rudolf Zumstein regelmässig Sonderfahrten an die Spiele der Bieler Eismänner organisiert.

Ob dieser Ruf aus Grenchen erhört wird, bleibt vorerst offen. «Die Ergebnisse der Vernehmlassung werden nun analysiert. Der Bundesrat wird seinen Entscheid in Kenntnis der Ergebnisse der Vernehmlassung im Herbst treffen», schreibt Bakom-Sprecher Francis Meier auf eine entsprechende Anfrage.

Für mehr Meinungsvielfalt

Ein Feedback auf die Vernehmlassung habe er bis anhin nicht erhalten, erklärt auch François Scheidegger und doppelt nach, dass eine mediale Abdeckung von Grenchen aus Ost und aus West «gut für die Meinungs- und Medienvielfalt ist und in diesem Sinne stark zu begrüssen». Er hoffe somit, dass in Grenchen weiterhin beide Radiosender, Radio 32 aus Solothurn und Canal 3 aus Biel zu empfangen seien.

Szenenwechsel: Auch bei den Bahnpendlern ist Grenchen bipolar. Solothurn und Zürich sind massgebende Destinationen, aber auch Biel und die Westschweiz. Die Frage ist jetzt: Wie wird man beidem gerecht?

Seit Jahren kämpft Grenchen um die Rückkehr des zweiten Schnellzughaltes am Bahnhof Grenchen Süd. Er könnte ab 2035 Richtung Zürich Realität werden um den Preis, dass die Schnellzugverbindung Richtung Biel ab Grenchen Süd wegfällt und nach Westen nur «Bummler» verkehren. Nur Grenchen Nord hätte zwei Schnellzüge nach Biel.

Immerhin.

Diese Lösung stellte der Kanton unlängst in den Raum, um zumindest die Verbindungen Richtung Zürich ab Grenchen Süd zu verbessern.

«Ein Vorschlag zur Diskussion mit Vor- und Nachteilen, die es jetzt zu diskutieren gilt», meint Scheidegger dazu sibyllinisch. Er selber habe sich noch nicht festgelegt, sondern gebe die Frage an die städtische Arbeitsgruppe öffentlicher Verkehr weiter, welche diese erörtern soll. Der Kanton soll möglichst dieses Jahr noch eine Rückmeldung aus Grenchen erhalten.

SBB-Bahnhofschef unterstützt den Vorschlag

Zumindest ein Mitglied dieser Arbeitsgruppe hat seine Meinung gemacht: SP-Gemeinderat (und Chef des Bahnreisezentrums Grenchen) Daniel Hafner glaubt, Grenchen sollte von diesem Angebot Gebrauch machen. Ein Schnellzug zweimal stündlich Richtung Zürich sei wichtig – auch wenn man in Solothurn umsteigen müsse. Da der Zug danach über die Neubaustrecke verkehre, entstehe kein Zeitverlust.

Der Wegfall des Schnellzuges an Grenchen Süd Richtung Biel ist für Hafner verkraftbar, zumal es bald zwei stündliche Schnellzüge ab Grenchen Nord nach Biel gebe.

Allerdings: Beim Südbahnhof ist der Campus Technik geplant, eine Ausbildungsstätte mit mehr als lokaler Ausstrahlung. Während Swissmechanic Solothurn auf die Ausbildung von Lehrlingen aus dem Kanton ausgerichtet ist und somit keinen Schnellzug nach Biel braucht, dürfte die Höhere Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) mit Standorten in Biel und Grenchen eher davon profitieren.

HFTM möchte Schnellzüge nach Biel

Das bekräftigt HFTM-Direktor Michael Benker auf Anfrage: «Sowohl am aktuellen Standort und ab Sommer 2024 im Campus Technik wünscht sich die HFTM einen Schnellzughalt am Bahnhof Grenchen aus beiden Richtungen, mindestens einmal pro Stunde, besser im Halbstundentakt.» Man habe Studierende und Mitarbeitende, die sowohl aus Richtung Bern-Biel/Bienne wie auch Studierende, die aus der Richtung Solothurn-Olten anreisen.

Im Rahmen der Abklärungen für den Gestaltungsplan für den Campus Technik wurde im Mobilitätskonzept gefordert, dass die Anreise vermehrt mit der Bahn (ÖV) erfolgen soll, ruft Benker in Erinnerung. «Mit der vorgeschlagenen Lösung wird das Umsteigen auf die Bahn nicht gefördert. Daher sind wir nicht begeistert.»

Bis 2035, und um dieses SBB-Angebotskonzept handelt es sich, dürfte allerdings noch viel Wasser die Aare hinabfliessen. François Scheidegger betont ebenfalls: «Unser Grundanliegen bleibt, dass auch Grenchen Süd zwei Schnellzughalte bekommt. Denn der Südbahnhof ist hinsichtlich Frequenzen für die Stadt von grösserer Bedeutung», erklärt der Stadtpräsident.

