Der neue Verwaltungsrat am Flughafen ist zusammengesetzt

Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG Der Verwaltungsrat hat sich konstituiert und wird eine Zeit lang mit dem Minimum an Mitgliedern auskommen müssen Wie der Verwaltungsrat der RFP AG in einer Medienmitteilung schreibt, sind Präsidium und Vizepräsidium bestimmt worden: André Bourquin wird wie erwartet neuer VR-Präsident, sein Vize heisst Rolf Bläsi. Von der Stadt Grenchen ist nur noch Richard Aschberger im Verwaltungsrat. Oliver Menge Jetzt kommentieren 01.02.2023, 20.00 Uhr

Unmittelbar nach der ausserordentlichen Generalversammlung am Montag hat der Verwaltungsrat seine erste konstituierende Sitzung mit den zwei neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern abgehalten. Nach den personellen Mutationen – Demission von VR-Präsident Erich Blösch, Demission des Vertreters der Stadt Solothurn, Hansjörg Boll, bereits früher erfolgte Demission von Verwaltungsrat Dominik Stoll und Abwahl von Vizepräsident Conrad Stampfli – hat sich der Verwaltungsrat gemäss Statuten neu konstituiert.

Die Mitteilung wurde mit Sperrfrist am Mittwochabend verschickt, da zuerst Aktionäre und Personal informiert wurden.

Nicht mehr dabei: Ivo Erard wurde vom Gemeinderat abgewählt. zvg

Nicht mehr im Verwaltungsrat ist seit der Gemeinderatssitzung der Stadt Grenchen am Dienstag der langjährige Verwaltungsrat Ivo Erard, der die konstituierende Sitzung noch als Tagespräsident geführt hatte. Er wurde vom Gemeinderat nicht mehr gewählt. Er habe den Entscheid des Gemeinderates zur Kenntnis genommen und wolle sich dazu nicht weiter äussern, teilt Erard auf Anfrage mit.

Damit verbleiben aktuell fünf Personen im Verwaltungsrat: drei, die von der Generalversammlung gewählt wurden, und zwei Vertreter der öffentlichen Hand.

Der neue Verwaltungsratspräsident

Der neue VR-Präsident: André Bourquin. Wolfgang Wagmann

Als neuer Verwaltungsratspräsident wurde wie erwartet André Bourquin gewählt, und zwar einstimmig. Der 65-Jährige, wohnhaft in Solothurn, hat sein neues Amt mit sofortiger Wirkung angetreten.

Als ehemaliger Direktor der Klinik Obach verfügt er über grosse Führungserfahrung. Als Präsident des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstleistungszentrums in Solothurn ist er bereits mit strategischen Aufgaben betraut. Seine fliegerischen Aktivitäten werden durch das Präsidium des schweizerischen Motorflugverbandes ergänzt. Er ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter.

Neu als Vizepräsident gewählt: Rolf Bläsi. Peter Brotschi

Der neue Vizepräsident

Neuer Vizepräsident des Verwaltungsrates wird Rolf Bläsi. Der 58-Jährige, wohnhaft in Lohn-Ammannsegg, sitzt als Vertreter des Kantons im Gremium und hat die Zustimmung des Kantons zur Ausübung seines Mandats als Vizepräsident erhalten. Bläsi ist seit sechs Monaten Delegierter des Kantons.

Als CEO und Mitinhaber des grössten Arbeitgebers im Bucheggberg, der Aeschlimann AG Décolletages, bringt Bläsi Unternehmertum in den Verwaltungsrat. Seine fliegerische Karriere hat er vor 37 Jahren als Segel- und Motorflugpilot begonnen und ist dem Flugplatz Grenchen als aktiver Pilot bis heute erhalten geblieben. Bläsi ist Vater zweier erwachsener Töchter.

Frisch an der Versammlung gewählt

Hans Marthaler ist ebenfalls neu im Verwaltungsrat. Hanspeter Bärtschi

Am Montag wurde ausserdem Hans Marthaler neu in das Gremium gewählt. Marthaler war nach seinem Studium 15 Jahre Lehrer, danach sieben Jahre für eine Medizinalfirma tätig und zuletzt Rektor einer Berufsfachschule. Seine fliegerische Ausbildung hat Marthaler bei der Segelfluggruppe Solothurn und der Flugsportgruppe Grenchen im Motorflug und in Colorado absolviert.

Marthaler ist Cheffluglehrer und Instruktor für Segel- und Motorflug, Absetzpilot bei Skydive und bildet Piloten auf der «Velis Electro» aus. Ausserdem ist er in diversen Vorständen, so bei der Segelfluggruppe Solothurn und beim Aeroclub Regionalverband Grenchen.

Seit einigen Jahren dabei

Roger Mathys ist seit längerem im Verwaltungsrat. zvg

Roger Mathys ist ebenfalls Mitglied im VR seit einigen Jahren. Der Sohn von Robert Mathys ist Berufspilot beim Bund, konkret Testpilot beim Bundesamt für Rüstung (Armasuisse). Mathys war ausserdem Mitglied einer Gruppe von Bücker-Piloten, die vor ein paar Jahren mit ihren berühmten Doppeldecker-Maschinen auf dem Flughafen Grenchen zu sehen waren.

Bis zum Verkauf der Mathys AG in Bettlach Mitte 2021 war Mathys dort im Verwaltungsrat.

Der verbliebene Vertreter der Stadt Grenchen

Richard Aschberger ist Vertreter der Stadt Grenchen im VR. Bruno Kissling

Richard Aschberger wurde vom Gemeinderat der Stadt Grenchen am Dienstagabend in seinem Amt bestätigt. Der 38-jährige Unternehmer mit eigener Firma in Grenchen ist Kantonsrat und Gemeinderat für die SVP und seit fünf Jahren im Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG.

Aschberger zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass er zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln versuchte, als das Projekt «Swiss Rotor Hub» durch diverse Einsprachen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt blockiert war. Und auch in den letzten Wochen und Monaten, als der Streit um die Führungsspitze des Flughafens eskalierte, war Aschberger derjenige Verwaltungsrat, der sich in erster Linie fürs Personal einsetzte.

