Ehemaliger VR des Flughafens Grenchen erhebt schwere Vorwürfe

Zu allererst wolle er bereits zuvor gegen ihn persönlich erhobene Vorwürfe ausräumen, schreibt Blösch:

«Der Verwaltungsrat habe keine Strategie. Dies trifft nicht zu. An den Generalversammlungen präsentiere ich jeweils die Strategie und lege sie ausführlich dar.» Die Rede von 2020 sei sogar auf Youtube für jedermann zugänglich. «Im November 2021 traf sich der Gesamtverwaltungsrat an einer ganztägigen Klausur zur Weiterentwicklung der Strategie. Im Geschäftsbericht 2021 habe ich über den gegenwärtigen Stand der Weiterentwicklung berichtet.»

Das Scheitern des Projekts «SwissRotorHub» erklärt Blösch mit einer feindseligen Haltung gegenüber dem Investor Daniel Borer von gewissen Kreisen, wofür es auch schriftliche Beweise gebe.

«Mit vielen gut gemeinten Vorschlägen konfrontiert»

Zu Richard Kaufmanns Vorwürfen gegen den Architekten Ivo Erard schreibt Blösch: «Ivo Erard war und ist von Investoren bzw. vom Verwaltungsrat für die Planung und Ausführung von Bauten beauftragt. Dies war schon so, bevor ich das Präsidium übernahm.» Räumliche Entwicklungskonzepte und Standortentscheide gehörten nicht zu seinen Aufgaben. Das von Kaufmann kritisierte, fehlende «Parkraumkonzept» bestehe in der Form eines Gestaltungsplans der Stadt Grenchen. Die vorhandenen Parkplatzkontingente seien nicht ausgeschöpft.

Zu Kaufmanns Vorschlägen, die dieser letztes Jahr unterbreitet habe, hält Blösch fest: «Richard Kaufmann stellte uns Projektpläne aus seiner Zeit als Verwaltungsrat vor, unter anderem auch für die Errichtung von Parkhäusern in der Landwirtschaftszone. Seit 2011 hat sich jedoch viel verändert. Ich schlug ihm vor, er solle eine Besprechung mit der Stadtbehörde organisieren. Diese kam nicht zu Stande. Der Flughafen ist mit vielen gut gemeinten Vorschlägen konfrontiert, was per se erfreulich, aber oft nicht umsetzbar ist.»