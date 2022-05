Region Grenchen Zwei Marketinglabel werden zusammengeführt: Die «Jurasonnenseite» soll zukünftig noch kräftiger strahlen Die Geschäftsführerin von Grenchen Tourismus, Adriana Palermo Amacker, äussert sich zuversichtlich zur Zukunft des neuen, gemeinsamen Labels, welches unter «Jurasonnenseite» weitergeführt wird. André Weyermann Jetzt kommentieren 09.05.2022, 18.00 Uhr

Adriana Palermo Amacker, Geschäftsführerin von Grenchen Tourismus und Jurasonnenseite Grenchen. Oliver Menge

An der Generalversammlung von Region Grenchen Tourismus vom Dienstag werden die Label «Jurasonnenseite» und «Grenchen Tourismus» höchstwahrscheinlich zusammengelegt und nur noch unter «Jurasonnenseite» weitergeführt. Damit werden die beiden Nachbargemeinden Lengnau und Bettlach verstärkt ins Boot geholt.

Unter dieser Marke will man sowohl das Wohnortmarketing als auch Angebote für Freizeit und Tourismus vermarkten. Mit der neuen Positionierung wird ein neuer Kommunikationsauftritt der Marke «Jurasonnenseite» konzipiert und sogenannte «Leuchttürme» definiert. Einer davon ist der separate Auftrag vom Kanton, für das Unesco-Welterbe Bettlachstock ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten. Einen Relaunch soll es auch bei der Agenda in Zusammenarbeit mit CH Media geben.

Seit letztem Oktober im Amt

Hauptverantwortlich für die Umsetzung ist dabei Geschäftsführerin Adriana Palermo Amacker, die seit Oktober amtet. Die ausgewiesene Fachfrau in Marketing/Kommunikation betont dabei: «Es ist mehr als nur beachtlich, was der Vereinsvorstand um Präsident Christoph Siegrist als Milizorganisation in den letzten zehn Jahren erreicht hat. Grenchen hat jetzt auch eine Vertretung im Vorstand von Kanton Solothurn-Aargau Tourismus als eigenständige Region.»

In vielen Domänen könne man darauf aufbauen und es sei klar, dass es ohne das Engagement des Vereins auch in Zukunft nicht (vorwärts)gehen werde.

Zur Person Adriana Palermo Amacker ist gebürtige Grenchnerin, Tochter von italienischen Eltern. Sie hat die KV-Lehre bei der Gemeinde absolviert. Danach aber schaute sie über den Tellerrand hinaus, lernte in Vancouver als «Au-pair» Englisch, bildete sich stetig weiter, insbesondere in Kommunikation, Marketing und Events. Ihre Arbeitskraft stellte sie so renommierten Firmen und Dienstleistern wie «Ascom», «Rado», «Post», «Hirslanden Kliniken» und «Solothurner Spitäler» zur Verfügung. Im Tourismus arbeitete sie nie, Reisen ist aber ihre Leidenschaft. Nun also einfach zurück in die Heimat? Die Angesprochene relativiert: «Natürlich ist es schön, in Grenchen zu wirken. Aber ich suchte nicht einfach irgendeinen Job in Grenchen, weil es meine Stadt ist. Angesprochen hat mich die Aufgabe, die Möglichkeit etwas zu entwickeln. Die Arbeit ist sehr vielseitig, spannend, und ich bin involviert in diversen Bereichen, spanne mit den drei Gemeinden und natürlich mit der Standortförderung und Wirtschaftsförderung zusammen.»

Die Jurasonnenseite biete so vieles, wie die einzigartige Lage mit der Aare, dem Naturschutzgebiet Witi, den Bergen, den vielseitigen Möglichkeiten, gerade im «Slow-Bereich» (Schneeschuh-Wanderungen, Bike-Routen, etc.) und diversen «Leuchttürmen» in Kultur, Freizeit und Sport. Dabei spricht sie nicht nur Grenchen an, sondern verweist explizit auf den Bettlachstock als Unesco-Weltnaturerbe, aber auch auf den Lengnauer «Wurzelweg».

Es müsse gelingen, die reichlich vorhandenen Angebote in den oben erwähnten Sparten, aber auch im Eventbereich so weiterzuentwickeln oder in «Packages» so zusammenzufassen, dass sie noch nachhaltiger wirken. Ihr besonderes Augenmerk will sie dabei auf benachbarte Regionen aus dem Aargau, Baselland, Bern oder auch den Jura richten.

«Es ist das Ziel, die Leute noch vermehrt in die Region Jurasonnenseite zu locken, wenn möglich für mehr als einen Tag, im besten Fall für immer»,

sagt Adriana Palermo. Sowohl der Kanton Solothurn als auch Grenchen (Kompass) haben die strategische Stossrichtung «Wohnen und Lebensqualität» herausgegeben. Und gerade in dieser Hinsicht ist die Region mehr als nur gut aufgestellt.

«Ich will hier etwas bewirken und glaube fest daran, dass dies auch möglich ist», sagt Adriana Palermo Amacker, die sich selber als extrovertiert bezeichnet. Deshalb habe sie sich auch gefreut, wie schnell sich ihr Engagement in und für die Region herumgesprochen habe, die Leute auf sie zukamen.

Gut vernetzt zu sein, ist schon fast die halbe Miete

Vernetzt ist sie tatsächlich gut, nicht zuletzt durch ihr kulturelles Engagement, in ihrer Wohnstadt etwa bei der «Wiiberzunft», den Freilichtspielen oder der Internationalen Musikwoche Grenchen IMG, aber natürlich geht ihr Beziehungsnetz dank der schon beschriebenen professionellen Tätigkeiten weit über die Region hinaus.

Verschiedene neue Ideen und Projekte hat die Geschäftsführerin bereits. Und auch wenn ihr Credo lautet «intern vor extern», erlaubt sich der Schreibende darauf hinzuweisen, dass ausgesuchte Teile unserer Stadt in Zukunft regelmässig einen erfrischenden neuen Anstrich erhalten könnten.

