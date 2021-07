Region Grenchen Witi-Landwirte nach Überschwemmung im Dilemma: Ernten oder nicht ernten? Die Bauern in der Witi müssen diese Woche schwierige Entschlüsse treffen: Ernten und mit schweren Maschinen den Boden beschädigen oder zuwarten und damit die ganze Ernte aufs Spiel setzen? Daniela Deck 21.07.2021, 05.00 Uhr

Vernässtes Feld in der Selzacher Witi. M. Dietschi

Die Bauern im Dilemma: Ins vernässte Feld fahren mit dem Mähdrescher und den Boden schädigen? Oder warten und durch eine nächste Regenperiode vielleicht die Ernte verlieren? Der Selzacher Landwirt Markus Dietschi berichtet, was die Witi-Landwirte nach der Überschwemmung bewegt.

Was sich kaum bewegt, ist das Wasser in den Drainageleitungen in Flussnähe. Mit jedem Tag, in dem es in den Röhren steht, steigt die Gefahr von Verstopfung. So hoch geht die Aare, dass die Leitungen ohne Pumpstation das Wasser nicht mehr loswerden. Solche Leitungen gibt es zum Beispiel von Altreu bis zum Bettlachrank. Sie drohen zu versanden.

«Im stehenden Wasser lagern sich die Sedimente ab und bleiben in den Röhren liegen»,

erklärt Dietschi. Er amtet als Aktuar der Flurgenossenschaft Bettlach. «Solange es überall Wasser hat, können die Leitungen nicht einmal gespült werden».

Drainagenspülung zurzeit unmöglich Damit die Drainageleitungen ihren Dienst tun können, müssen Sedimente herausgespült werden. Dafür gibt es Schächte auf den Feldern und bodenschonende Raupenfahrzeuge. Die Grenchner Kanalfirma Bolliger + Co AG hat viel Erfahrung mit Drainagespülungen. Innerhalb der Geschäftsleitung ist Christoph Schlup für diese Aufgabe zuständig. Ein wichtiges Kriterium dafür ist die Wachstumsphase der Pflanzen. «Wir können nicht mit schwerem Gerät in eine junge Saat oder ein erntereifes Feld fahren», gibt er zu bedenken. Auch Alter und Zustand der Leitung müssen beachtet werden. Anders als Kunststoffröhren vertragen die über 100-jährigen Tonröhren, die in der Witi noch vielerorts im Boden sind, den Einsatz von Kettenschleudern gegen eingedrungene Wurzeln schlecht. Aufschluss gibt das Kanalfernsehen. Aktuell sei an eine Spülung der Drainagen nicht zu denken, sagt Schlup. «Das Wasser der Aare drückt herein. Daran wird sich wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Wochen nichts ändern.» (dd)

Die Staunässe verschärft die Lage für die Bewirtschafter in der Witi: Ihre Böden können von der sonnigen Bisenlage diese Woche nur eingeschränkt profitieren. Dabei betont Dietschi, dass es schlimmer hätte kommen können. Noch hielten sich die Schäden in der Witi in Grenzen. «Wir sind uns bewusst, dass es viele Menschen gibt, die schwere Verluste erlitten haben. Mit ihnen dürfen wir uns nicht vergleichen.»

Bauer Markus Dietschi in Selzach

Michelluethi.ch

Bisher staue sich die Arbeit, wobei die Buchhaltung, sonst ein Stiefkind im Sommer, mangels Aktivitäten auf dem Feld à jour ist. Heuen und Getreideernte müssten halt für einmal gleichzeitig stattfinden – falls sie stattfinden können. Der Boden ist viel zu nass für den Einsatz schwerer Maschinen.

Die grossen Probleme kommen erst

Sorgen machen Dietschi die nächsten vier Wochen. Am Wochenende soll es schon wieder regnen. Wird es anschliessend nicht in Kürze eine ausgedehnte Schönwetterperiode geben, drohen gravierende Verluste. «Das täte dann wirklich weh», sagt der Landwirt. «Dann gehen Ernten verloren.»

Die Futtergerste steht schon seit einer Woche reif auf dem Feld. Durch das Gewicht der Ähren drohen die Halme zu knicken. Liegen die Ähren am Boden, können sie nicht geerntet werden. Das Brotgetreide wird ab Ende dieser Woche reif. Die grosse Gefahr hier ist das Auswachsen (Ausschlagen des Keimlings im Korn). Von aussen ist das nicht zu sehen. Doch das Auswachsen macht Brotgetreide zum Backen unbrauchbar. Selbst als Viehfutter taugt ausgewachsenes Getreide nur, wenn der Pilzbefall nicht zu hoch ist. Da in der Witi hauptsächlich IP-Getreide ohne Fungizideinsatz angebaut wird, stehen die Karten mit Wärme und Feuchte schlecht.

Noch mehr Regen mag es in der Witi jetzt nicht mehr ertragen M. Dietschi

Die Angst vor einer neuen Schlechtwetterperiode hat manche Bauern dazu bewogen sich mit dem Mähdrescher in den Schlamm zu wagen. «Das macht den Boden kaputt», sagt Dietschi. Verständnis hat er für die Entscheidung der Kollegen trotzdem. «Wir wissen alle nicht, ob wir die Trockenperiode bekommen, die wir brauchen – am liebsten bis Mitte August.» Er selbst will die 2,5 Hektaren Futtergerste morgen ernten, das Stroh übermorgen. Der Löwenanteil beim Getreide ist bei ihm Brotgetreide, 13 Hektaren. Wann und in welchem Zustand er den Weizen – und fast zeitgleich den Raps – ernten kann, weiss Dietschi nicht.

Keine Versicherung gegen überflutete Felder

Mit dem vernässten Witiboden und in drei Tagen bedroht von noch mehr Regen, haben die Bauern derzeit das Gefühl sie befänden sich auf einem Hochseil. Ohne Sicherheitsnetz.

«Es gibt keine Versicherung gegen überflutete Felder»,

sagt Dietschi. «Gegen das Auswachsen kann man sich versichern, aber das ist sehr teuer. Ich habe keine solche Versicherung.» Diese sei nicht zu vergleichen mit der bekannten Hagelversicherung. Die Hagelversicherung lohne sich für die allermeisten Bauern. «Falls wir aber in naher Zukunft mehr Sommer bekommen wie diesen, könnte die Versicherung gegen das Auswachsen zur Option werden», so der Landwirt.

Letzten Donnerstagmorgen stand das Wasser auf Dietschis Weizenfeld bis zu 1,4 Meter hoch, wie er auf Facebook dokumentiert hat.

Nicht das Ereignis an sich gibt ihm zu denken, sondern die Häufung der Extreme. «Trocken- und Nässephasen hat es immer gegeben, aber inzwischen fallen wir bald von einem Extrem ins andere», sagt Dietschi. Zumindest gegen Trockenheit ist der Witiboden gut gewappnet. Der lehmige Grund wirkt in Dürrezeiten wie ein Wasserspeicher für die Pflanzen.