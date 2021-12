50 Jahre nach der Quarzkrise sind Quarzuhren längstens wieder out

Geschichte 50 Jahre nach der Quarzkrise spricht niemand mehr von der Quarzuhr – mechanische Modelle sind begehrter denn je Die Quarzkrise war eine gewaltige Zäsur in der mehr als vierhundertjährigen Geschichte der mechanischen Zeitmessung in der Schweiz. Besonders betroffen waren die Massenuhren-Produzenten in der Region Grenchen und Solothurn. Bruno Bohlhalter Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

1969 war die (mechanische ) Omega Speedmaster (links) als erste Uhr auf dem Mond. Sie ist immer mehr zur Ikone geworden. Quarzuhren (rechts) hingegen wurden zu Massenprodukten. Oliver Menge

Die so genannte «Quarzkrise» war eine lang anhaltende wirtschaftliche Krise in der Uhrenindustrie, die von anfangs der 1970er- bis in die zweite Hälfte der 1980er-Jahre dauerte. Sie bedrohte die mechanische Uhr mit der Verdrängung durch die elektronische. Die NZZ (12.12.1984) schrieb unter dem Titel «Requiem auf die mechanische Uhr», diese sei tot, ihre Entwicklung ausgereift und die Grenze des physikalisch Machbaren erreicht. Elektronische Uhren würden die mechanischen fortlaufend ersetzen.

Auch viele Uhrenindustrielle gaben ihr keine Zukunftschancen mehr, nachdem am «Centre Electronique Horloger» in Neuenburg anno 1967 mit den so genannten Beta-Modellen Quarzuhren erfunden wurden, deren Ganggenauigkeit fünfzig Mal exakter war als jene der besten mechanischen Zeitmesser.

Die Prophezeiungen blieben unerfüllt; die mechanische Uhr starb nicht aus. Im Gegenteil, sie nahm nach 1990 einen ungeahnten Aufschwung als Luxusobjekt. Nur als Massenuhr ist sie verschwunden.

Grenchen und Solothurn als Massenuhren-Metropolen

Seiko Astron, erste Quarzuhr, kam 1969 auf den Markt. Deutsches Uhrenmuseum/Wikipedia

Die Produktionskapazitäten nahmen nach Mitte des 19. Jahrhunderts durch die beschleunigte Mechanisierung massiv zu. Nach den Analysen des Historikers Albert Hauser (1914-2013) nahmen die Arbeitsplätze in der schweizerischen Uhrmacherei von 1870 bis 1920 im Kanton Bern am stärksten zu, von rund 14’800 auf über 26’000 Stellen. Auch im Kanton Solothurn stieg die Zahl der Berufstätigen in der Uhrenbranche in dieser Zeit von 800 auf 6’300 Personen, wogegen die Genfer Uhrmacherei in den gleichen fünf Jahrzehnten bei rund 3300 Stellen verharrte.

Diese Fakten unterstreichen die Entwicklung der damaligen Nachfrage nach Massenuhren. Es entstanden diverse neue Ebauches- und Bestandteilefabriken, speziell auch im Kanton Solothurn. Besonders zu nennen sind Dr. Girard und Schild, Grenchen, heute ETA SA (1856), Langendorf Watch Co., Langendorf (1873), Uhrenfabrik Fritz Meyer, Solothurn (1888), ASSA Adolph Schild SA, Grenchen (1896) sowie Arnold Baumgartner, später Baumgartner Frères & Cie., Grenchen (1899).

Enorme technische Fortschritte führten die Schweiz als Uhrenproduktionsland weltweit an die Spitze. Sie stand anfangs der 1920er-Jahre als Weltmarktführerin mit einem globalen Marktanteil von über 90 Prozent da. Kartellistische Massnahmen stärkten die vorzügliche Position.

In diesem Umfeld entwickelten sich Solothurn und Grenchen zu Metropolen von Weltrang für die Herstellung von Massenuhren.

Die Grenchner Marke Felca ist verschwunden. Die Nachfolgefirma Titoni ist heute sehr erfolgreich Oliver Menge / Sammlung Kurt Boner

In den Jahren 1924/25 wurden im Durchschnitt 18 Mio. fertige Uhren und Werke exportiert. Dazu trugen allein die ASSA 5,8 Mio. Uhrwerke und die Langendorf Watch Co. sowie die Meyer & Stüdeli AG (früher Uhrenfabrik Fritz Meyer) zusammen gegen 2,5 Mio. Fertiguhren bei. Bezogen auf die gesamte Ausfuhr machten allein diese 8,3 Mio. Stück 46 Prozent aus. Nimmt man die zweifellos bedeutenden Produktionsmengen von ETA SA und Baumgartner Frères & Cie. dazu – beide Firmen beschäftigten damals zusammen fast tausend Mitarbeiter – so lässt sich feststellen, dass der Uhrenweltmarkt um die Mitte der 1920er-Jahre zu weit mehr als der Hälfte aus Grenchen und Solothurn bedient wurde.

Die Kehrseite dieser Medaille zeigte sich in der Quarzkrise: Alle diese Firmen überlebten nicht, mit Ausnahme von ASSA und ETA, die in der ASUAG (heute Swatch Group) aufgingen.

Die elektronische Massenuhr verdrängt die mechanische

In der Schweiz kamen serienmässig produzierte Quarzuhren anfangs der 1970er-Jahre auf. 1974 überschritt die Produktion erstmals die Millionengrenze. Der Durchschnittspreis betrug 120 Fr. pro Uhr. Eine Ankeruhr kostete knapp die Hälfte und eine Roskopfuhr einen Zehntel. Die Differenz lag in den hohen Kosten für die elektronischen Teile der Quarzuhr. Deshalb glaubte man, diese gefährde die mechanische Massenuhr nicht.

Nach dieser trügerischen Logik stiessen die zwei grössten Schweizer Uhrenkonzerne ASUAG und SSIH weiter mechanische Massenuhren in einen schrumpfenden Weltmarkt aus und setzten dabei ihre Ertragskraft sowie die finanziellen Reserven aufs Spiel. Was sie dabei nicht antizipierten, waren die rasch ins Bodenlose stürzenden Komponentenpreise der Quarzuhr. Zwei Beispiele: Eine integrierte Schaltung kostete 1974 18 Fr. und 1978 noch 2 Fr. oder ein Quarz 9 bzw. 1 Fr.

Rodania war einst eine klingende Grenchner Marke. Sie ist heute nur noch unbedeutende Handelsmarke. Oliver Menge / Sammlung Kurt Boner

Dieser Preiszerfall gab der mechanischen Massenuhr den Todesstoss und verhalf der elektronischen zum Durchbruch. Von 1978 bis 1984 stieg deren Produktion von 4,8 auf 22,3 Mio. Stück. Bei den mechanischen Uhren spielte sich im gleichen Zeitraum das pure Gegenteil ab. Die Volumen fielen von 51,3 auf 8,7 Mio. Stück. Der Durchschnittspreis einer Ankeruhr betrug 175 Fr. oder das Dreifache von 1974, wogegen für die Quarzuhr nur noch 78 Fr. oder knapp zwei Drittel bezahlt werden mussten. Diese Fakten führten zum finanziellen Kollaps von SSIH und ASUAG; sie wurden im Sommer 1983 saniert und zur ASUAG-SSIH AG (heute Swatch Group), fusioniert.

Zur gleichen Zeit lancierte die ETA (Tochter der ASUAG-SSIH) die elektronische Massenuhr «Swatch», die sofort zum Kultobjekt aufrückte. Ihr Erfolg sicherte der fusionierten Firma das Überleben; 1984 war die erste Million Swatch-Uhren produziert, im April 1992 die hundertste. 1993 erreichte die Quarzuhrenproduktion mit annähernd 39 Mio. Stück den Höhepunkt. Seither befindet sie sich permanent im Sinkflug; 2020 wurden noch 8,3 Mio. hergestellt.

Von der Massen- zur Luxusgüterindustrie

Der tiefste Punkt in der Produktion mechanischer Uhren mit noch 3,3 Mio. Stück wurde 1987 erreicht, was auch das Ende der Quarzkrise bedeutete. Das Jahr 1987 war ein wichtiges Symbol für den globalen Luxusgütermarkt. Damals setzte Bernhard Arnault in Paris mit der Gründung von «LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton» – heute mit einer Börsenkapitalisierung von 350 Mrd. Fr. das höchstbewertete europäische Unternehmen (finanzen.ch, 27.9.21) – neue Zeichen. Arnault vereinigte viele bekannte Luxusmarken aus verschiedenen Branchen unter einem Hut, um ihnen eine zentrale Strategie zu vermitteln und ihre Aktivitäten zu koordinieren. LVMH erwarb in der Schweiz TAG Heuer, Zenith und Hublot.

Certina gehört heute zur Swatch Group Oliver Menge / Sammlung Kurt Boner

Andere folgten dem Beispiel Arnaults. Richemont kaufte Piaget, Baume & Mercier, Vacherin Constantin, IWC und Jaeger Le Coultre, Swatch verleibte sich Blancpain ein und Kering übernahm Girard-Perregaux sowie Ulysse Nardin.

Ab 1988 erlebte die mechanische Uhr eine Renaissance.

Ein wichtiger Grund dafür war laut Jean Claude Biver, dass sie von der Mode entdeckt und damit sofort auf ein anderes Niveau gehoben wurde. Die Finanzkraft der Grosskonzerne erhöhte die Innovationsfähigkeit der Uhrmacherei nicht nur in technischen Belangen, sondern auch bezüglich des sozialen Nutzens der Uhr. Die Produkte wurden stets attraktiver. Nachdem der globale Luxusgütermarkt schon in den 1990er-Jahren die Umsatzgrenze von 100 Mrd. Euro erreichte (statista 2021), weist er bis heute konstant hohe Wachstumsraten aus.

Das weltweite Marktvolumen belief sich 2005 auf 139 Mrd. Euro und stieg bis 2017 auf 254 Mrd. Der Uhrenanteil innerhalb dieses Marktes betrug im Jahre 2005 20 Mrd. und 2017 30 Mrd. Euro (Hoffmann, Vom nützlichen Luxus, 2021). An diesem Markt partizipierten die Schweizer Hersteller 2005 mit 24 Prozent. Sie konnten diesen Anteil bis 2017 auf bemerkenswerte 46 Prozent ausbauen.

Somit stammt praktisch jede zweite auf der Welt verkaufte neue Luxusuhr aus der Schweiz.

Im Coronajahr 2020 wurden Armbanduhren für 16,1 Mia.Fr. exportiert. Davon entfielen 86 % auf mechanische Zeitmesser. Der Durchschnittspreis dieser Uhren lag bei 2530 Fr.. Der Wert, der im Jahre 1990 ausgeführten Uhren, belief sich auf 5,9 Mrd. Fr., wovon 41 % mechanische betrafen, mit einem viermal tieferen Durchschnittspreis von 630 Fr. Der Exportwert der Quarzuhren fiel von 3,5 Mrd. Fr. . im Jahre 1990 auf Fr. 2,2 Mrd. im Jahr 2020.

Eterna Stimmgabeluhr. Die Grenchner Marke hat heute chinesische Besitzer. Oliver Menge / Sammlung Kurt Boner

Damit ist die Schweizer Uhrmacherei in den letzten dreissig Jahren eine ausgesprochene Luxusgüterindustrie geworden. Dieser Zeitenwandel wurde ausgelöst durch das klärende Gewitter der Quarzkrise. Obwohl diese die Region Solothurn-Grenchen wirtschaftlich überaus hart traf, änderte sie die Mentalität in den Führungsetagen der Uhrenindustrie unwiderruflich. Das bedeutete: Weg vom Kartelldenken, hin zu marktorientiertem Handeln.

*Der ehemalige Banker und Wirtschaftshistoriker Bruno Bohlhalter hat 2017 zum Thema der Schweizer Uhrenindustrie dissertiert. «Unruh – Die schweizerische Uhrenindustrie und ihre Krisen im 20. Jahrhundert» ist im NZZ Buchverlag erschienen

Vom Kunsthandwerk zur Massenuhr und retour Die Uhrenexporte gehen heute zahlenmässig zurück, die Uhren werden aber immer wertvoller. In der Schweiz erschienen erste mechanische Zeitmesser Mitte des 16. Jahrhunderts in Genf. Da entstand mit der Uhrmacherei ein äusserst exklusives Kunsthandwerk. Basierend auf ihrem Fachwissen, entwickelten die Genfer Uhrmacher die Rhonestadt zu einem idealen Standort für die Herstellung von Luxusuhren. Schon in den 1780er-Jahren produzierten sie jährlich 40‘000 Gold- und 45‘000 Silberuhren. Die Neigung zur Kreation von exzellenten Erzeugnissen gilt in der Genfer Uhrmacherei bis heute. Sie konzentriert sich auf die oberen Preissegmente. Mit der Industrialisierung und dem globalen Ausbau der Eisenbahnnetze nahm die Nachfrage nach Uhren stark zu. Gleichzeitig breitete sich deren Fabrikation von Genf über den Jurabogen nach Osten aus. In den frisch aufstrebenden Uhrenregionen stand aber nicht mehr die Produktion luxuriöser Zeitmesser im Zentrum, sondern jene der täglichen Gebrauchsuhren. Die kunsthandwerkliche Arbeit der Uhrmacher wich einer kleinindustriellen, arbeitsteiligen Fertigung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstand auf den Neuenburger Jurahöhen der erste Schwerpunkt des gewerblich-industriellen Baus von mechanischen Alltagsuhren. Diese gewannen im späten 19. und im 20. Jahrhundert stark an Bedeutung, bis sie in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre mit einem Herstellungsvolumen von jährlich 70 bis 80 Millionen Stück den Zenit überschritten. 1987 exportierte die Schweiz 26 Millionen Armbanduhren mit einem Wert von Fr. 3,5 Mia. Davon stammten 600‘000 Stück von Herstellern in Genf. Bezogen auf die die gesamte Ausfuhrmenge betrug dieser Anteil nur 2,3 Prozent, hinsichtlich des Wertes dagegen nahezu ein Drittel oder rund Fr. 1,1 Mia. Somit mussten für eine Genfer Uhr gut Fr. 1’800 und für eine andernorts fabrizierte nur etwas mehr als Fr. 90 bezahlt werden. In jüngster Zeit akzentuierten sich diese Relationen noch. Die Schweizer Uhrenexporte beliefen sich 2019 auf Fr. 21,7 Mia. Dazu steuerten laut Handelszeitung die Genfer Luxusmarken Rolex, Cartier, Patek Philippe, Chopard und Vacheron Constantin Fr. 11,2 Mia. oder mehr als die Hälfte bei. (bb)

