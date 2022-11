Region Grenchen Das aussergewöhnliche Pionier-Projekt: Als sieben TV-Sender das höchste der Gefühle waren Als die Region Grenchen vor 50 Jahren eine Gemeinschaftsantenne bekam, konnte man damit sagenhafte sieben TV-Sender empfangen. Für technisch Interessierte zeigt das Grenchner Museum in einer kleinen Sonderschau GAG-Geräte und Installationen aus der Pionierzeit der Antenne bis heute. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Technik-Ausstellung 50 Jahre Gemeinschaftsantenne Region Grenchen GAG im Grenchner Museum. Andreas Toggweiler

Die Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG (kurz GAG) wurde am 20. April 1972 gegründet. Die Gemeinden Bettlach, Grenchen, Lengnau, Pieterlen und Selzach haben sich nach Freigaben der Gemeindeversammlungen offiziell zur Beteiligung an der Aktiengesellschaft entschlossen.

Das Pionier-Projekt unter Beteiligung von öffentlich-rechtlichen Institutionen an einer Aktiengesellschaft war damals aussergewöhnlich. Ziel war es, die Aktionärsgemeinden über die Antennenanlage mit Radio- und TV-Signalen zu versorgen. Die fernsehtechnisch ungünstige Lage am Jurasüdfuss erforderte den Einsatz von Fernsehantennen. Diese Drahtgeflechte auf den Hausdächern wurden zu Recht als unschön empfunden und trotz hoher Masten war das Fernsehbild oft alles andere als gut.

Ein Bild wie aus der Vergangenheit: Wohnhaus mit TV-Antennen. khg

Nur schon zwei oder drei Sender terrestrisch zu empfangen, erforderte damals teilweise verschiedene Antennen mit unterschiedlicher Ausrichtung.

Die weitsichtigen Gründer-Gemeinden sahen dabei den Bau von dorfeigenen Anlagen als nicht gerechtfertigt an und fanden sich somit zur regionalen Interessensgruppe zusammen. Als Standort der 28 Meter hohen Antenne wurde der Grenchenberg gewählt. 13 Millionen Franken waren für das ehrgeizige Projekt budgetiert.

Kurt M. Hohler, Geschäftsleiter Gemeinschaftsantenne Grenchen bis 2021, im Technikraum an der Alpenstrasse. Andreas Toggweiler

Die Apparatekabine wurde drei Meter über dem Boden angebracht, da damals in strengen Wintern der Schnee bis drei Meter hoch fallen konnte. Die ersten Anschlüsse wurden im Schmelzi-Quartier in Grenchen gebaut.

Die erschlossenen Gebäude konnten zu Beginn sieben TV-Programme empfangen. 1976 waren bereits elf Antennen im Einsatz, welche mittels dem «Bergkabel» die Signale nach Grenchen übermittelten. Von Grenchen wurde das Signal mittels Koaxialkabel und zahlreichen Verstärken in die Vertragsgemeinden mit über 11’000 Teilnehmern verteilt.

Die Ära der Parabolspiegel: Satellitenempfänger der GAG 2009 an der Allmendstrasse, Grenchen. uby

1984 war das Versorgungsgebiet der GAG bereits auf die heutigen 16 Gemeinden in den Kantonen Bern und Solothurn gewachsen. Die Achtzigerjahre waren geprägt vom Ausbau des TV- und Radioangebotes, der Angebotserweiterung, von ersten Pay-TV-Angeboten und dem Netzausbau.

Später wurden dann die Signale von Parabolspiegeln direkt von Satelliten empfangen. Diese Schüsseln mussten dazu nicht mehr auf dem Grenchenberg stehen und wurden auf einem Areal am oberen Stadtrand von Grenchen platziert.

Vor 22 Jahren: Der 100. Internet-Kunde

Der Verbindung von Gemeindenetz zu Gemeindenetz wurde in den 90er-Jahren erstmals mit Glasfaserstrecken modernisiert. Für die damalige Zeit war der Einsatz dieser Technologie absolutes Neuland. TV-Signale wurden nun immer mehr in digitaler Form übermittelt und der Empfang der Signale kam weg von der Antenne hin zu terrestrischer Übertragung auf dem damaligen PTT-Netz.

Anfang der 2000er-Jahre erweiterte die GAG ihr Produktangebot und wurde vollends zur Telekommunikationsfirma. Die GAG wurde Mitaktionärin des Quickline-Verbundes und konnte ihre Kundenbasis nun mit Internet und Festnetz-Telefonie über das Kommunikationsnetz versorgen.

Im Herbst 2000 konnte der 100. Internet-Kunde bei der GAG begrüsst werden, wie einem Zeitungsausschnitt zu entnehmen ist, der im kurzen Abriss der Firmengeschichte gezeigt wird.

Anfang Oktober 2000: GAG feiert ihren 100. Internet-Kunden. zvg

Heute versorgt die GAG Privat- und Geschäftskunden noch immer mit Internet, Fixnet-Telefonie, TV mit Replay-Fernsehen und Streaming sowie Mobile-Telefonie. Rund 20 Mitarbeitende sorgen für den Betrieb des Unternehmens.

Grenchen hat die Aktienmehrheit

Die GAG gehört zu über 50 Prozent der Stadt Grenchen. Die anderen Anteile gehören den Gemeinden Pieterlen, Lengnau, Bettlach und Selzach. In weiteren zehn Gemeinden, von Lommiswil bis Orpund und von Dotzigen bis Leuzigen, gehört die Netzinfrastruktur der GAG. Zudem ist Aegerten Signalbezügerin.

Wer technisch interessiert ist, kann sich zurzeit im Kultur-Historischen Museum Grenchen eine kleine Sonderausstellung mit technischem Gerät aus dem GAG-Fundus anschauen.

«Wir haben keine eigentliches Firmenarchiv für Geräte, aber beim Durchstöbern der Büros und Werkstätten sind doch einige Objekte zum Vorschein gekommen, die wir für die Ausstellung zusammengestellt haben»,

erklärt Stefan Kuhn, Mitarbeiter Marketing & Kommunikation bei der GAG.

So ist etwa ein analoges Messgerät mit TV-Röhre ausgestellt, ein Werkzeugkoffer, das erste Internet-Kabelmodem und weitere technische Geräte aus der nunmehr 50-jährigen Geschichte des Koaxialkabels (Antennenkabels), die sich nun ihrem Ende zuneigt. Auch sind die diversen Kabelboxen der letzten Jahre aufgereiht inklusive Blick ins Innere einer aktuellen Box für UHD-TV-Signale mit ihren hochintegrierten Mikrochips. Und natürlich wird die neue Glasfaser-Technik vorgestellt.

GAG-CEO Marcel Gaggioli präsentiert ein Glasfaserkabel. Andreas Toggweiler

Denn 2023 wird die GAG erneut einen Technologiesprung machen und in Grenchen mit dem Bau eines Glasfasernetzes (FTTH, Fiber-To-The-Home) und der Erschliessung der Gebäude beginnen. Das reine Glasfasernetz löst so das vorhandene Hybrid-Fiber-Coxial- oder HFC-Netz (oft auch einfach Kabelnetz genannt) ab. So stellt das Unternehmen sicher, das datenintensive Anwendungen noch schneller werden und das Kommunikationsnetz zukunftsfähig wird.

Plan: Zurück ins Stadtzentrum

Schon bald will die GAG auch im Stadtzentrum von Grenchen Präsenz markieren, kündigte der GAG-Chef Marcel Gaggioli unlängst an. Denn der Showroom, heute im Betriebsgebäude an der Alpenstrasse, ist abseits des Zentrums in einem Wohnquartier gelegen.

Die Ausstellung ist im Dachgeschoss des Museums voraussichtlich bis Ende Jahr zu sehen. Das Jubiläum hat die GAG im Sommer mit einem Konzertwochenende auf dem Marktplatz gefeiert.

