Reformierte Kirche Nach Forderungen folgen versöhnliche Töne von der IG Markus aus Bettlach Die IG Markus antwortet auf die Stellungnahme des Kirchgemeinderates auf ihre Petition für einen eigenen Pfarrer. Dass der neue Pfarrer Stefan Hagenow sein Büro in Bettlach hat, wird mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Mit ihrer Petition «Eine eigenständige Pfarrperson für die reformierte Kirche Bettlach!» forderten die Petitionäre eine klare und eindeutige Ansprechperson für den Kreis Markus (Bettlach), eine Pfarrperson, die im Dorf präsent, bekannt und nahe bei den Menschen sei. Die Pfarrperson soll sich in der seelsorgerischen Begleitung, im Aufbau der Gemeinde und als Partner in der Ökumene und der politischen Gemeinde einbringen.

307 Personen haben die Petition online oder auf Papier unterschrieben und die Bittschrift wurde am 7. April an Nelly Furer, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach, zuhanden des Kirchgemeinderates übergeben (wir berichteten).

Antwort kam vor den Sommerferien

Vor den Sommerferien hatte der Kirchgemeinderat Grenchen-Bettlach zur Petition Stellung bezogen. «Grundsätzlich kann der Kirchgemeinderat Ihre Anliegen verstehen», hiess es in der Antwort des Rates. Nötige Strukturanpassungen würden aber einer vollständigen Umsetzung der Wünsche aus Bettlach entgegenstehen. Insbesondere sei eine Abkehr vom «Amtswochen-System» nicht vorgesehen. Es wurde aber auf den neuen Pfarrer Stefan Hagenow verwiesen, der sein Büro in Bettlach hat.



Die IG Markus äusserte sich kurzfristig nicht zur Antwort des Kirchgemeinderates, kündigte aber an, nach dem Sommerferien eine Stellungnahme zu formulieren. Diese liegt nun vor.

Die IG dankt für die Antwort, stellt hingegen fest: «Inhaltlich deckt sich die Stellungnahme mit der Antwort auf die Leserbriefe (19.2.21) und den gemachten Äusserungen an der ausserordentlichen Kirchgemeinderatssitzung vom 21.4.21.» In diesem Zusammenhang weist die IG Markus darauf hin, dass der Petitionsstart am 1. März war, also bereits vor dem Erscheinen der Zeitschrift «reformiert» (Infoblatt der reformierten Kirche, Ausgabe März).

«Die Vorbereitungsarbeiten für die Petition wurden bereits im Januar in Angriff genommen. Die IG Markus hatte vorgängig keine Kenntnis über das Erscheinen der Antwort (auf die Leserbriefe) in der Zeitschrift ‹reformiert›»,

wird jetzt erklärt. Man nehme zudem zur Kenntnis, dass in der September-Ausgabe keine öffentliche Stellungnahme zur Petition erfolgte.

Versöhnliche Töne

Insgesamt schlagen aber die Petitionäre versöhnliche Töne an: «Die IG Markus freut sich darüber, dass in der Stellungnahme erwähnt wird, dass die neue Pfarrperson Stephan Hagenow sein Büro im Pfarrhaus Bettlach bezieht (was ja bereits erfolgt ist) und somit für die Bettlacher Bevölkerung vor Ort und präsent sein wird. Er ist somit die Ansprechperson für die Bettlacher.»

Erfreulich sei auch, dass in der Stellungnahme erwähnt wird, dass sein Pensum unter anderem den Konfirmationsunterricht Bettlach und den Gemeindeaufbau in Bettlach beinhaltet. «Der IG Markus ist es ein grosses Anliegen, dass die Vernetzung der verschiedensten aktiven Personen und Gruppen vor Ort gelingt und damit das vorhandene Potenzial der Bevölkerung hin zu einer aktiven ‹Mitmach-Kirche› genutzt werden kann», heisst es weiter. Dazu wolle auch die IG Markus ihren Beitrag leisten.

«Bewährtes weiterentwickeln»

Dabei gehe es darum, Bewährtes weiterentwickeln zu können. Auch wenn die IG Markus «in gewissen Themen einen unterschiedlichen Standpunkt einnimmt», will sie gemeinsam mit dem neuen Kirchgemeinderat einen konstruktiven Weg gehen mit dem Ziel, die Reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach zu stärken.

«Zu weiteren klärenden Gesprächen im Hinblick auf die Differenzen wie auch in der Entwicklung von Visionen bietet die IG Markus gerne Hand. Wir wünschen dem Kirchgemeinderat einen guten Start in die neue Legislatur.»

Der neu gewählte Kirchgemeinderat der Reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach traf sich am Mittwochabend zur ersten geschäftlichen Sitzung der neuen Legislatur. Er hatte seinerseits in seiner Stellungnahme vom 7. Juli Gesprächsbereitschaft signalisiert.