Bettlach/Grenchen – Kirchgemeinderat antwortet auf Petition

Reformierte Kirche Grenchen-Bettlach Kirchgemeinderat will Forderungen «nur teilweise entsprechen» Der Gemeinderat der Ref. Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach hat eine Petition aus Bettlach beantwortet. Die Bettlacher forderten eine eigene Pfarrperson. Andreas Toggweiler 07.07.2021, 05.00 Uhr

Im April reichten Bettlacher Reformierte eine Petition für einen eigenen Pfarrer ein. zvg

Mit ihrer Petition «Eine eigenständige Pfarrperson für die reformierte Kirche Bettlach!» forderten die Petitionäre eine klare und eindeutige Ansprechperson für den Kreis Markus (Bettlach), eine Pfarrperson die im Dorf präsent, bekannt und nahe bei den Menschen sei. Die Pfarrperson soll sich in der seelsorgerischen Begleitung, im Aufbau der Gemeinde und als Partner in der Ökumene und der politischen Gemeinde einbringen.

307 Personen haben die Petition online oder auf Papier unterschrieben und die Bittschrift wurde am 7. April an Nelly Furer, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach, zuhanden des Kirchgemeinderates übergeben (wir berichteten).

Diskussion in Leserbriefspalten

«Grundsätzlich kann der Kirchgemeinderat Ihre Anliegen verstehen», heisst es in der nun vorliegenden Antwort des Rates. Verwiesen wird daneben auf Leserbriefe und die Antwort darauf.

«Die Gegebenheiten haben sich im Vergleich zu früher stark verändert, weshalb der Kirchgemeinderat in den vergangenen Monaten und Jahren Anpassungen bei den Strukturen innerhalb unserer Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach vornehmen musste»,

heisst es weiter.

Für die vakanten Pfarrstellenprozente wurde im Dezember 2020 eine Pfarrstelle 100 Prozent für Grenchen-Bettlach ausgeschrieben. Als die Petition lanciert wurde, war das Bewerbungsverfahren bereits im Gang. Die Wahl erfolgte anlässlich der Kirchgemeinderatssitzung vom 31. März 2021, noch vor Eingang der Petition.

Die Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich entsprechend auf die ausgeschriebene Pfarrstelle Grenchen-Bettlach und für die darin beschriebenen Aufgaben beworben. «Eine Änderung der Spielregeln während des Bewerbungsverfahrens wäre nicht opportun gewesen», schreibt der Rat.

Inzwischen wurde Stephan Hagenow gewählt

Der neue Pfarrer Stephan Hagenow werde sein Büro im Pfarrhaus Bettlach beziehen und somit für die Bettlacher Bevölkerung vor Ort und präsent sein. «Er ist somit die Ansprechperson für die Bettlacher.» Anliegen, für die er nicht zuständig ist, werde er entgegennehmen und an die zuständige Pfarrperson oder Ressortverantwortliche weiterleiten.

Hagenows Pensum beinhalte unter anderem den Konfirmationsunterricht Bettlach und den Gemeindeaufbau in Bettlach. Die Tatsache, dass jede Pfarrperson in Bettlach und Grenchen Gottesdienste hält, sieht der Kirchgemeinderat hingegen als «Bereicherung unserer Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach».

«Abwechslung erwünscht»

«Der Kirchgemeinderat und sicher auch viele Gemeindemitglieder in Grenchen und Bettlach begrüssen die Abwechslung in unseren Gottesdiensten. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch durch die wechselnde Pfarrperson», so der Kirchgemeinderat.

Aus den vorerwähnten Gründen könne der Kirchgemeinderat nur teilweise der Forderung der Petition entsprechen.

«Wir bewegen uns in einem dynamischen Umfeld, an das sich auch die Kirche anpassen muss.»

Der Kirchgemeinderat sei sich bewusst, dass Veränderungen Zeit brauchen und es zum Teil schwerfalle, Altes loszulassen und Neues zu akzeptieren. «Doch irgendwann wird auch das Neue alt sein und akzeptiert werden», so der Kirchgemeinderat in seiner Antwort.

Zuerst die Antwort besprechen

Ob die Petitionäre mit dieser Antwort zufrieden sind, wird sich erst nach den Sommerferien zeigen. Laut Mathias Stricker, Mitglied der Gruppierung IG Markus, welche die Petition lanciert hat, wird man sich gegen Ende Sommerferien zu einer Sitzung treffen und die Antwort des Kirchgemeinderates diskutieren.