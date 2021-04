Reformierte Bettlach Eigenes Pfarramt gefordert: Der Kirchgemeinderat zeigt sich gesprächsbereit Der Gemeinderat der Reformierten Kirche Grenchen Bettlach will die Petition der IG Markus demnächst behandeln und beantworten. Kirchgemeindepräsidentin Nelly Furer zeigt sich gesprächsbereit. Andreas Toggweiler 10.04.2021, 05.00 Uhr

Markuskirche Bettlach

Oliver Menge / SZ

Die Interessengemeinschaft IG Markus setzt sich für mehr Autonomie für die Bettlacher Reformierten ein und forderte diese Woche ein eigenes Pfarramt. Kirchgemeinde-Präsidentin Nelly Furer zeigt sich auf Anfrage gesprächsbereit. Man werde die Petition in einer der nächsten Kirchgemeinderatssitzungen traktandieren und eine Antwort formulieren, die ebenfalls veröffentlicht werden soll.

Nach einem Interview mit dieser Zeitung im vergangenen Dezember, in dem unter anderem auch die Rolle vom Bettlach innerhalb der Kirchgemeinde thematisiert wurde, gab es bereits diverse Reaktionen (z. B. Leserbriefe). Man habe das Gespräch mit diesen Personen gesucht und abgemacht, sich demnächst zu einer Aussprache mit dem Kirchgemeinderat zu treffen.

«Insofern kommt diese Petition jetzt für den Kirchgemeinderat schon etwas überraschend»,

Nelly Furer, Kirchgemeindepräsidentin Michel Lüthi

meint die Kirchgemeindepräsidentin. Inhaltlich verweist sie auf auf Informationen, die im März im Kirchenblatt «reformiert» publiziert wurden. Dort wird die Entwicklung der Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach bezüglich Mitgliederzahl und Finanzsituation detailliert beschrieben - samt den Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Stellenprozente und der resultierenden organisatorischen Massnahmen. Dazu gehört die Einführung des «Amtswochensystems».

Kirche befindet sich im Wandel

«Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach hat in den letzten Jahren einen Wandel durchgemacht und wird sich auch in Zukunft weiterhin den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen», schrieb der Kirgemeinderat. Damit stehe die Kirchgemeinde aber nicht alleine da, auch umliegende Kirchgemeinden hätten ihre Strukturen entsprechend anpassen müssen oder befinden sich momentan in einer Umstrukturierung, wie z.B. die Röm.- kath. Kirchgemeinden Grenchen und Bettlach. (Dort geht es um die Gründung eines Pastoralraums zusammen mit Bettlach, Anm. d. Red.)

Die Mitgliederzahlen bei den Reformierten sinken seit dem Jahr 2000 in beiden Gemeinden konstant. Im Jahr 2000 zählte die Kirchgemeinde noch rund 7‘831 Mitglieder. In Grenchen waren es 6‘117 und in Bettlach 1‘714 Mitglieder. Ende 2020 waren es noch 4‘901 Mitglieder, wovon 3‘654 (75%) in Grenchen und 1‘247 (25%) in Bettlach wohnten. Dies sind rund 37% weniger als noch im Jahr 2000.

Sinkender Steuerertrag

Aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen verringert sich der Steuerertrag der natürlichen Personen. Im Jahr 2010 betrugen die Steuereinnahmen der natürlichen Personen noch rund 2,218 Mio. Fr. Im Jahr 2019 waren es noch 1,793 Mio. Fr. Seit 2020 gilt der neue Finanzausgleich des Kantons Solothurn, aus dem die reformierte Kirchgemeinde wir neu rund 160'000 Fr. weniger erhält . «Wir besitzen Liegenschaften mit einem Brandversicherungswert von rund CHF 20‘200‘000.00, welche unterhalten werden müssen. Die Personalkosten betragen rund 60% der jährlichen Ausgaben», so der Kirchgemeinderat.

Bis anfangs 2019 hatte die Kirchgemeinde 300 Stellenprozente (Pfarrstellen). Mit dem Weggang einer Pfarrperson, welche mit 60% angestellt war, wurden die Stellenprozente neu berechnet. Die Pfarrstellenprozente werden aufgrund der Anzahl Kirchen, der Bevölkerungsdichte und der Anzahl Mitglieder berechnet.

Dazu gibt es von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn eine Verordnung. Mit zwei Kirchen und rund 5000 Gemeindemitgliedern ergibt dies neu rund 258 Pfarrstellenprozente. Der Kirchgemeinderat hat deshalb am 23. September 2020 entschieden, die vakante Pfarrstelle von 60%, nur noch mit 20% wiederzubesetzen. Somit stehen neu 260 Stellenprozente zur Verfügung.

Einführung des Amtswochensystems

Bereits seit 2011 habe man über das Amtswochensystem diskutiert. Am 30. August 2017 habe sich der Kirchgemeinderat für die Einführung des Amtswochensystems ausgesprochen. Im Amtswochensystem gibt es eine Pfarrperson, die für die gesamte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach in der Amtswoche die Abdankungen übernimmt.

Die Anzahl Amtswochen pro Jahr ergeben sich aus den Stellenprozenten. Da die Stellenprozente reduziert wurden, sei es nicht mehr möglich, die Amtswochen nach Kreisen aufzuteilen. «Zahlreiche andere Kirchgemeinden unserer Grösse haben schon längst das Amtswochensystem eingeführt und die Reformierte Kirchgemeinde Solothurn wird es aufgrund von weniger Pfarrstellenprozente ebenfalls tun.»

«Gewisse Forderungen gehen auf Zeiten mit 400 Pfarrstellenprozenten zurück und sind heute mit noch rund 260 Stellenprozenten reines Wunschdenken»,

zieht der Rat ein Fazit. «Würden wir keine Massnahmen ergreifen, wäre das Eigenkapital von rund CHF 2‘500‘000.00 rasch aufgebraucht.»

Gottesdienst ist neu alternierend Die Pfarrstellenreduktion hat den Kirchgemeinderat dazu bewogen, die Gottesdienste in Grenchen und Bettlach zu reduzieren seit dem 1. Januar 2021 alternierend durchzuführen. Neu ist Pfr. Roger Juillerat für die Gottesdienste und Primärbesuche aller Alterszentren in Grenchen und Bettlach zuständig. So gebe es für die Pflegeheime einen Ansprechpartner. Weiterhin seien situative Besuche auf Wunsch der Heimbewohner durch eine andere Pfarrperson möglich. Durch die Pandemie ist im Frühling 2020 das «Wort-zur-Zeit» entstanden, welches die Pfarrpersonen und Organisten nutzen, um die Gemeindemitglieder digital zu erreichen. «Durch «Wort-zur-Zeit» werden Personengruppen erreicht, die nicht in die Sonntagsgottesdienste kommen», schreibt der Kirchgemeinderat. Es seien in den letzten Jahren auch neue Angebote wie die Feierabenddiskussionen, Kulturausflüge, das Vollmondnacht-Zämesy oder der Boxenstopp entstanden. (rrg)

