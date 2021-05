Recycling «Alte Uhren enthalten viele wertvolle Rohstoffe» Uhrmacher Edgar Sutter aus Bettlach baut nicht nur Uhren von a-z selbst. Er nimmt auch alte Uhren auseinander, um die Rohstoffe zu rezyklieren. Andreas Toggweiler 20.05.2021, 05.00 Uhr

Edgar Sutter lässt den Recycling-Gedanken hoch leben. Andreas Toggweiler

«Die Idee des Recyclings ist ja keineswegs neu», erklärt Edgar Sutter. Schon die alten Römer hätten Altmetalle eingeschmolzen. Und heute, wo die Menschheit ungleich mehr an wertvollen Rohstoffen verbrauche, sei das Recycling umso nötiger.

Der Uhrmacher erklärt, warum Recycling Sinn macht.

Der Bettlacher Uhrmacher setzt diese Überzeugung seit Jahren in die Tat um. Bei ihm kann man in einer Sammelbox neben dem Briefkasten alte oder kaputte Uhren deponieren. Weil Sutter diese Produkte aufgrund seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung bis zur hintersten Schraube kennt, weiss er, was sich wie verwerten lässt: Uhrenmessing M62 mit hohem Bleigehalt, hoch legierte, rostfreie Stähle, Aluminium, Kupfer und Batterien in elektronischen Uhren, Spezialkunststoff. «Eigentlich kann man mit Ausnahme eines zerschlissenen Lederuhrenbandes alles an einer Uhr rezyklieren», erklärt Sutter.

Uhrenschalen aus Edelstahl

Aus Respekt vor den Vorfahren

«Mich stimmt es traurig, wenn man bedenkt was für eine hohe Leistung an Ideen und Entwicklung, unsere Vorfahren in den vergangenen 250 Jahren in diese Uhren gesteckt haben. Alte und defekte Uhren gehören nicht in den Müll. Das ist für mich ein Verbrechen an den Menschen die uns solche mechanischen Wunderdinge in Handarbeit gefertigt haben», sagt Sutter.

Gold lässt sich galvanisch entfernen at.

Schon sein langjähriges Hauptgeschäft, die letzte Wecker-Manufaktur der Schweiz, sei eigentlich ein Recycling einer konkursiten Uhrenmarke, welche er 1982 aufkaufte und weiterführte. Bis heute kann man neue Produkte der Marke «Looping & Amyral» direkt bei ihm beziehen. Sie werden von ihm Stück für Stück auf dem eigenen Maschinenpark handgefertigt und montiert. Nächstes Jahr wird die Marke 100 Jahre alt.

Uhrwerke at.

Das älteste Bestandteillager

Looping & Amyral AG besitzt laut eigenen Angaben das älteste Fournitürenlager (Uhrenbestandteile) der Schweiz. Als Uhrentermineur (Terminage = Endmontage) kaufte Sutter laufend Ersatzteile dazu. 1971 etwa das Teilelager des ersten Bestandteilhändlers der Welt, der 1894 gegründeten Firma Arnold Hoch in Zürich. Diese exportierte Uhrenersatzteile der Hersteller und Manufakturen an die Uhrenimporteure im Ausland. «In diesem Lager befinden sich Teile von 1894 bis heute und finden immer noch Verwendung für alte Uhren-Räritäten,» erklärt Sutter.

Schritt für Schritt: Edgar Sutter montiert eine Uhr aus 166 Teilen zusammen Andreas Toggweiler

Er hat sich nebst der Wecker-Manufaktur auf die Reparatur, bzw. Restaurierung von mechanischen Uhren spezialisiert. Immer wieder fragen ihn auch grosse Uhrenmarken an, ob er noch Ersatzteile für dieses oder jenes Modell habe. Denn tonnenweise Uhrenmechanik ging bei der letzten grossen Uhrenkrise verloren.

Sogar Kunststoffteile sind willkommen. at.

Ersatzteile werden behalten

Natürlich schaut Sutter bei den rezyklierten Uhren auch, ob sich darin Teile befinden, die er für sein Ersatzteillager noch verwenden kann. Es umfasst inzwischen tausende von Uhrwerken und zehntausende von Uhrenteilen. «Bei mir geht wirklich nichts verloren, das sich noch verwenden lässt», erklärt Sutter.

Für Edgar Sutter hat jede Uhr ihren Wert.

Sogar die radioaktiven Zifferblätter, die bis in die 1970er-Jahre verbreitet waren, kann er fachgerecht entsorgen. Sie kommen in eine abgeschirmte Sammelbox und landen am Ende im atomaren Zwischenlager in Würenlingen.

Alte Wecker der eigenen Manufaktur at.

Sammelbox an der Jurastrasse 52 in 2544 Bettlach, oder auch Zusendung per Post möglich. Die Manufaktur ist nur auf Voranmeldung offen: 032 645 11 55