Jahresrechnung Grenchen schliesst mit sattem Plus

Rechnung 2021 Die Stadt Grenchen präsentiert die Rechnung 2021 mit sattem Überschuss Die Rechnung 2021 weist ein Plus von 13.7 Millionen Franken aus – budgetiert war ein Minus von 5,1 Millionen Franken. Redaktion Grenchner Tagblatt Jetzt kommentieren 09.05.2022, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Grenchen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 13,7 Mio. Franken (Vorjahr: 6,3 Mio. Franken) ab. Operativ wurde ein Verlust von 1,0 Mio. Franken erwirtschaftet. Dies teilt die Finanzdirektion in einem Mediencommuniqué mit. Finanzdirektor David Baumgartner: «Hauptgründe für den hohen Gewinn sind nicht liquiditätswirksame Buchungen wie die Aufwertung der Liegenschaften (6,7 Mio. Franken), die Teilauflösung der Neubewertungsreserve (5,0 Mio. Franken) und nicht budgetierte Auflösungen von Wertberichtigungen (3,0 Mio. Franken)».

Tabelle Finanzkennzahlen Stadt Grenchen für 2021 zvg

Ohne die Buchungen resultiert ein Verlust

Diese Positionen seien rein buchhalterischer Art; sie würden keine Einnahme und keinen Beitrag an die Ausgaben darstellen, so Baumgartner. «Ohne sie ergibt sich in der Rechnung das operative Ergebnis mit einem kleinen Verlust von 1 Mio. Franken».

Mehr Steuereinnahmen bei den juristischen Personen

Die Steuereinnahmen von natürlichen Personen fielen mit 40,5 Mio. Franken gleich hoch aus wie im Vorjahr. Bei dieser Berechnung sei die Steuersenkung um 1 Punkt auf 121 Prozent berücksichtigt. Bei den juristischen Personen wurden mit 4,0 Mio. Franken rund 350'000 Franken mehr eingenommen als im Vorjahr. Bei den übrigen Steuern wurden insbesondere bei den Quellensteuern rund 0,6 Mio. Franken mehr eingenommen.

Investitionen in Bildung, Strassen, Sport und Freizeit

Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von 9,3 Mio. Franken und Einnahmen von 2 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen betragen 7,3 Mio. Franken. Die grössten Investitionen sind im Bereich Bildung (2,9 Mio. Fr.), bei den Gemeindestrassen (3,0 Mio. Fr.) sowie bei Sport und Freizeit (500'000 Fr.) zu verzeichnen.

Das Finanzierungsergebnis schliesst mit 5.9 Mio. Franken ab. Wegen der deutlich besseren Selbstfinanzierung von 13.25 Mio. Franken und den tieferen Nettoinvestitionen von 7.3 Mio. Franken fällt das Finanzierungsergebnis besser aus als budgetiert. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 180.28 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen