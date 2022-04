Bettlacher kämpft gegen die Raiffeisenbank

Raiffeisenbank «Sogar in der Kirche werde ich darauf angesprochen»: Josef Marti kämpft für mehr Zins auf seinen Raiffeisen-Papieren – doch die Bank lässt ihn auflaufen Weil keine Generalversammlung stattfindet, kann Josef Marti aus Bettlach keinen Antrag auf Mehrverzinsung der Genossenschaftsscheine der Raiffeisenbank Weissenstein stellen. Das ärgert ihn. Denn in der Vergangenheit siegte er gegen die Bank. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Marti vor der Raiffeisenbank Bettlach. Er ist Genossenschafter und fordert eine höhere Verzinsung des Genossenschaftskapitals. Hanspeter Bärtschi

Bereits am 14. Dezember hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Weissenstein beschlossen, 2022 erneut keine Generalversammlung durchzuführen. Dafür können die Genossenschafter bis am 13. Mai schriftlich über die Anträge abstimmen und am 20. Mai im Internet die Videobotschaft mit der Bekanntgabe der Abstimmungsresultate schauen.

«Schauen Sie rein, es erwartet die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wiederum eine tolle Überraschung», schreiben Silvio Bertini, Präsident des Verwaltungsrates, und Andreas Probst, Vorsitzender der Bankleitung, an die Genossenschafter.

Senkung der Verzinsung beantragt

Josef Marti, Raiffeisen-Genossenschafter aus Bettlach, pfeift auf die Überraschung. Eine negative Überraschung war für ihn nämlich, dass die Raiffeisenbank beantragt, die Verzinsung des Genossenschaftskapitals wieder auf 4 Prozent zu senken.

Er hat einen Verdacht:

«Die Gelegenheit, dass erneut keine Versammlung stattfindet, wird für diesen Schritt benutzt. Denn es kann ja niemand aufstehen und einen Antrag stellen.»

Marti ist der Liebling der Raiffeisenaktionäre in der Region Solothurn-Grenchen. Nachdem er 2015 mit seinem damals für die verdutzten Bankfunktionäre überraschenden Antrag noch knapp unterlegen war – die Banken am Jurasüdfuss waren damals noch nicht fusioniert –, gelang es ihm 2016 und 2017, die Verzinsung des Genossenschaftskapitals per Mehrheitsbeschluss der Versammlung auf statutarisch maximal zulässige 6 Prozent festzulegen.

2018 beantragte dann sogar der Verwaltungsrat an der letzten physisch durchgeführten Versammlung diesen Wert, nachdem er zweimal gegen Marti unterlegen war.

Millionengewinn erzielt

Seither blieb die Verzinsung bei 6 Prozent. Bis jetzt. Wo der Verwaltungsrat anlässlich der dritten ausgesetzten Versammlung wieder eine Senkung auf 4 Prozent beantragt. Und dies trotz eines Gewinns von 1,05 Millionen Franken. Die Bank schreibt selber: «Das Kerngeschäft der Raiffeisenbank Weissenstein entwickelte sich im Jahr 2021 sehr gut.»

2016 (anlässlich der Fusion) gelang es Marti erstmals, die Verzinsung heraufzusetzen. Hanspeter Bärtschi

Man habe die Eigenkapitalbasis weiter stärken und habe auch Rückstellungen bilden können für allfällige Wertberichtigungen und latente Ausfallrisiken, wie dies die Finma im 2020 verlangt habe. Nur über die Senkung der Verzinsung des Genossenschaftskapitals heisst es im Kurzbericht an die Genossenschafter nichts.

Das goutiert Marti gar nicht. «Weil mich inzwischen viele darauf ansprechen, möchte ich auf diesem Wege die Leute auffordern, auf dem Fragebogen bei der Verzinsung Nein anzukreuzen. Doch viele haben wohl ihre Kreuzchen schon gemacht», vermutet Marti.

Für ihn macht es einen Unterschied, ob die Bank 516'000 Franken oder 345'000 Franken ausschüttet. Zumal das Geschäftsjahr so gut verlaufen sei und laut Marti auch zusätzliche Abschreibungen getätigt wurden.

Sogar in der Kirche darauf angesprochen ...

Sogar in der Kirche sei er kürzlich auf die Situation angesprochen worden. «Den Leuten fällt auch auf, dass die Regiobank Solothurn eine Generalversammlung durchführt, die Raiffeisenbank aber nicht.»

Die Kritik von Josef Marti will Raiffeisen Verwaltungsratspräsident Silvio Bertini nicht auf sich sitzen lassen: «Es liegt uns fern, irgendetwas hinter dem Rücken der Genossenschafter zu inszenieren», weist er allfällige Verdächtigungen zurück. «Wenn es uns darum ginge, die Genossenschafter auszubremsen, hätten man das ja schon längst tun können.» Bertini erklärt weiter:

«Wir hatten ja jetzt schon zweimal keine physische Generalversammlung und wir haben beide Male eine Verzinsung von sechs Prozent beantragt.»

Für das Geschäftsjahr 2021 sei aber der Verwaltungsrat nach eingehender Diskussion zum Schluss gelangt, eine Verzinsung von vier Prozent zu beantragen. «Damit wird das Eigenkapital der Bank gestärkt.»

Silvio Bertini verweist auf die nach wie vor sinkenden Erträge aus dem Zinsengeschäft. «Auch wenn jetzt die Hypothekarzinsen wieder steigen, hat das noch keinen grossen Einfluss auf den Gewinn. Die jüngsten Ereignisse zeigen, wie wichtig ein starkes Eigenkapital für eine Bank ist.»

Weit über der Empfehlung

Die Empfehlung von Raiffeisen Schweiz für die Verzinsung des Raiffeisen-Genossenschaftskapitals liege bei 1,50–2,25 Prozent, erklärt Bertini weiter. «Schon mit 4 Prozent liegen wir deutlich über diesem Schnitt.» Die Genossenschaft unterscheide sich von Kapitalgesellschaften, indem eine Genossenschaft Vorteile über Leistungen weitergebe und Gewinne im Unternehmen belasse.

«Die nicht ausgeschütteten Gewinne bleiben innerhalb unserer Organisation und stärken diese massgeblich. Wir streben eine marktgerechte Verzinsung der Anteilscheine an.» Die Genossenschafter sollen für das Zurverfügungstellen von Kapital adäquat entschädigt werden, meint Bertini. Die Verzinsung sei aber abhängig vom aktuellen Zinsumfeld und werde jährlich überprüft.

Dass die Versammlung nun erneut nicht physisch stattfinden könne, hängt laut Bertini mit der Vorlaufzeit für die Organisation der Generalversammlung zusammen, an der zuletzt jeweils 1800 bis 1900 Personen teilnahmen. Zum Zeitpunkt des Entscheides hätten immer noch die Coronarestriktionen gegolten, deren Ende Mitte Dezember noch nicht absehbar waren. Bertini gibt zu bedenken:

«Das Genossenschaftsrecht sieht vor, dass jedem Genossenschafter Zutritt zur Generalversammlung zu gewähren ist. Zum Zeitpunkt unseres Entscheides konnte dies aufgrund der Pandemievorschriften nicht gewährleistet werden.»

Mit der schriftlichen Durchführung der Versammlung sei man im Raiffeisen-Universum keine Ausnahme, dies war die Empfehlung von Raiffeisen Schweiz, betont der Verwaltungsratspräsident ferner.

Marti: «Werde mich wieder melden ...»

Josef Marti, der bisher noch nicht mit dem Verwaltungsratspräsidenten gesprochen hat, will nun ein Schreiben an den Verwaltungsrat richten, in dem er für eine Verzinsung von 6 Prozent plädiert. «An einer Präsenz-GV wäre ich wiederum aufgestanden und hätte dem Plenum ausführlich erklärt, weshalb ich und viele andere Genossenschafter 6 Prozent erwarteten. Je nach Abstimmungsausgang werde ich mich an der nächsten GV im Jahre 2023 dazu wieder melden», kündet Marti an.

Silvio Bertini wiederum verweist auf den Umstand, dass alle Genossenschafter beim entsprechenden Kästli Verzinsung «Nein» ankreuzen können, wenn sie mit der Verzinsung von 4 Prozent nicht einverstanden sind. Ergäbe sich eine Nein-Mehrheit, müsste der Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen beraten.

Apropos Kirche: Wie wär's, wenn die Genossenschafter zwar die Verzinsung von 4 Prozent akzeptieren, aber ins Rücksendecouvert noch ein Bittschreiben legen würden, die weiteren 2 Prozent für die Ukraine zu spenden? Dazu könne er nichts sagen, weicht Marti aus. Ihm gehe es um die bankinterne Situation. Über Spenden soll jeder selber privat entscheiden, meint er.

Und was meinte die Bankleitung zum Spendenvorschlag? Silvio Bertini: «Raiffeisen Schweiz hat im Namen der ganzen Gruppe einen 7-stelligen Betrag gespendet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen