Radsportverband «Das Velodrome ist ein Leuchtturm für den Radsport» – der Chef von Swiss Cycling im Interview Thomas Peter steht als Geschäftsführer des Schweizer Radsportverbandes Swiss Cycling hinter dem Standort Grenchen – auch wenn er sich jüngst verhalten dazu geäussert hat. Er sagt: «Das Velodrome ist ein wertvolles Aushängeschild für den Schweizer Radsport.» Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.00 Uhr

Thomas Peter ist Geschäftsführer des Schweizer Radsportverbandes Swiss Cycling im Velodrome Grenchen. Hanspeter Schläfli

Thomas Peter, im Jahr 2013 hat Swiss Cycling seinen Hauptsitz von Bern ins beschauliche Grenchen verlegt. Hat sich für den Radsportverband die neue Basis im Velodrome bewährt?

Thomas Peter: Als damals der grosse Sportmäzen Andy Rihs das Velodrome in Grenchen bauen wollte, wünschte er, dass der Verband seinen Hauptsitz hierher verlegen soll, und diesem Wunsch haben wir entsprochen. Heute ist das Velodrome ein wichtiges Trainingszentrum des Schweizer Radsports, eine Vorzeigeadresse für den Verband und daher sehr wichtig für unser Image. Ein weiterer Grund für Swiss Cycling, ins Velodrome zu ziehen, war auch die damit verbundene finanzielle Unterstützung durch den Bund. Somit kann ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten.

Wie viele Arbeitsstellen hat der Radsportverband nach Grenchen gebracht?

Swiss Cycling hat rund 50 Angestellte und davon haben etwa die Hälfte ihre Basis im Velodrome. Das ganze Material ist hier und die Trainer starten mit ihren Delegationen jeweils von hier. Wir sind aber alle viel unterwegs, ich persönlich arbeite zum Beispiel etwa zwei Tage pro Woche in Grenchen.

Man sagt, der Job als Chef von Swiss Cycling sei anspruchsvoll, man stehe rund um die Uhr im Einsatz. Ist der Aufwand wirklich so gross?

Ja, der Aufwand ist gross. Man darf es aber nicht alleine als Anstellung sehen, sondern eher als einen Lebensinhalt. Wir betreuen neun Disziplinen mit 200 Kaderathleten und die Sinnhaftigkeit ist für mich immer gegeben. Ich erlebe viel Schönes und das entschädigt mich für meinen grossen Aufwand.

Die sportlichen Erfolge können sich tatsächlich sehen lassen ...

Ja, so ist zum Beispiel gerade Simon Marquart im BMX Weltmeister geworden. Damit hat die Schweiz nun in allen Elitekategorien, die es gibt, mindestens einmal einen Weltmeistertitel gewonnen. Darauf können wir stolz sein.

Kürzlich konnte man aber in einem Artikel in der NZZ lesen, dass es bei Swiss Cycling grosse personelle Fluktuationen geben soll. Sie wurden zitiert, Grenchen sei als Arbeitsort nur mässig attraktiv. Wie meinten Sie das?

Die Basis von Swiss Cycling im Velodrome. Andreas Toggweiler

Das ist nicht gegen Grenchen gerichtet, uns gefällt es hier sehr gut. Für allgemeine Aufgaben, wie zum Beispiel die Buchhaltung, finden wir auch problemlos ausgezeichnet qualifiziertes Personal. Aber Fakt ist: Fachleute für den Radsport müssen wir in der ganzen Schweiz rekrutieren, davon gibt es nicht so viele. Viele junge, begabte Kandidaten zieht es aber eher in die grossen Zentren. Für sie ist Zürich attraktiver als Grenchen. Wir können diesem Trend nur zum Teil mit flexiblem Homeoffice entgegenkommen.

Auch bei den Trainern hat es einige Wechsel gegeben. Warum ist das so?

Wir sind dabei, in der ganzen Schweiz neue Stützpunkte für die Nachwuchsförderung zu schaffen, und wir stellen laufend neue Trainer an. Wir wollen die besten Schweizer Trainer zu uns holen, aber die sind überall sehr gefragt. Es gibt einen echten Fachkräftemangel im Radsport und unsere Trainer werden regelrecht umworben. Deshalb schöpfen wir alle Kontingente der Trainerausbildung durch Swiss Olympic und das Bundesamt für Sport aus. Wir möchten möglichst viele Schweizer Trainer engagieren, damit das Know-how bei uns bleibt.

Pumptrack-Kurs für Jugendliche auf der Anlage in Grenchen, die zum Velodrome gehört. Ulf Schiller

Welche Standortvorteile bietet Grenchen?

Das Velodrome ist einer unserer wichtigsten Stützpunkte für die Ausbildung der Schweizer Radsporttalente. Die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn BMC, mit DT Swiss in Biel und auch dem Bundesamt für Sport in Magglingen ist sehr hilfreich. Auch mit Swiss Tennis in Biel arbeiten wir zusammen. So ein regionaler Cluster ist wertvoll für den Radsport.

Der Radsport leidet unter dem Problem der finanziellen Fluktuationen. Sponsoren kommen und gehen manchmal sehr rasch. Ein Problem für den Verband?

In den privat organisierten Radsportteams ist das tatsächlich so: Kommt ein Geldgeber, kann ein konkurrenzfähiges Team an den Start gehen. Zieht sich ein Geldgeber zurück, droht die Auflösung. Aber man sollte die Bedeutung der privat organisierten Radsportteams für die Schweizer Nachwuchsförderung nicht überschätzen. Die Nachwuchsförderung durch Swiss Cycling funktioniert davon unabhängig und wir haben in den Jahren, seit denen es in der Schweiz kein professionelles Radsportteam mehr gibt, so viele Talente an die Spitze gebracht wie nie zuvor. Mit Mauro Schmid, Gino Mäder, Stefan Bissegger, Marc Hirschi und einigen mehr haben wir eine beachtliche Breite erreicht.

Bahnrad EM 2021 im Velodrome. Ulf Schiller

Kann der Verband von den Erfolgen der Profis profitieren?

Das ist schwierig. Wir investieren sehr viel in die Talente. Sobald sie einen gewissen Marktwert erreicht haben, unterschreiben sie bei einem professionellen Team. Uns bleibt davon nicht viel mehr als das Lob, einen guten Sportler herausgebracht zu haben.

Wie versucht Swiss Cycling, Konstanz in den Radsport zu bringen?

Wir führen gerade eine Mitgliederkampagne durch. So möchte Swiss Cycling finanziell unabhängiger von grossen Sponsoren werden. Wir wollen unsere Basis verbreitern und uns nicht nur über den Spitzensport definieren. Swiss Cycling will sich auch in der urbanen Mobilität engagieren und so neue Mitglieder gewinnen. Die Themen sind attraktivere Velowege, Unfallverhütung und vieles mehr. Wir möchten zum Beispiel auch, dass viel mehr Biketrails homologiert und in die offiziellen Kataster aufgenommen werden.

Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Radsport Swiss Cycling will sich für eine nachhaltigere Gestaltung seiner Aktivitäten einsetzen und hat zu diesem Zweck an seinem Hauptsitz im Velodrome dieses Jahr eine neue Teilzeitstelle geschaffen. Bis zum Start der Olympischen Spiele im August 2024 will man eine Strategie definieren und erste Massnahmen umsetzen, um aktiv an der Bekämpfung der Klimaerwärmung mitzuwirken. Insbesondere Anlässe wie die nationalen Meisterschaften sollen nachhaltiger gestaltet werden. Als Dachverband der Velofahrenden in der Schweiz will Swiss Cycling ganz allgemein die Nutzung des Velos fördern und den Radsport zu einem Vorbild in Sachen Verantwortungsbewusstsein machen, schreibt Swiss Cycling in einer Medienmitteilung. Für das Jahr 2022 soll eine Kohlenstoffbilanz erstellt werden, verbunden mit einer detaillierten Bestandsaufnahme der Verbandsaktivitäten. Anhand der Erkenntnisse dieser Analyse werden die Ziele definiert. Die Umsetzung der ersten Massnahmen ist im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris vorgesehen.

