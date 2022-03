Rado-Klassiker "Captain Cook" wird 60

Rado investiert in Verkaufspersonal Uhren aus Lengnau: Der Klassiker «Captain Cook» feiert den 60. Geburtstag Als Erfinderin der kratzfesten Uhr (1962) und der Uhr mit Hartkeramik-Gehäuse (1986) will die Lengnauer Uhrenherstellerin Rado technologisch weiter an der Spitze bleiben, erklärt CEO Adrian Bosshard. Daniela Deck Jetzt kommentieren 30.03.2022, 10.59 Uhr

Die Rado «Captain Cook» wird dieses Jahr 60. Rado

Eine Konzentration bei den Verkaufspunkten und dafür mehr Aus- und Weiterbildung für das Verkaufspersonal: Diese Strategie hat sich Rado, Markenzeichen «beweglicher Anker», auf die Fahne geschrieben. Ab April werden in den grossen Kollektionen «Captain Cook» und «True» gestaffelt die Neuheiten präsentiert.

Das Modell «Captain Cook», lanciert 1962, feiert den runden Geburtstag mit mehreren Weiterentwicklungen der Taucheruhr. Teilweise werden diese in limitierter Edition auf den Markt gebracht. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit «Great Gardens of the World» wird die Keramik-Farbpalette ausgeweitet.

«Technologisch stets voraus«

«Rado hat in der über 100-jährigen Geschichte – gegründet 1917 und seit 1928 unter diesem Namen unterwegs – niemals kopiert. Wir waren immer besessen davon, technologisch einen Schritt voraus zu sein», sagt CEO Adrian Bosshard. So resultierte 1962 die erste Uhr mit Hartmetallgehäuse und 1986 die erste Keramikuhr.

Die Neuerungen beziehen sich nicht nur auf die Uhren, sondern auch auf die Rado-Boutiquen, von denen es auf der Welt über 100 gibt, davon 23 allein in Indien, wie der CEO am Medientermin im kleinen Kreis erzählt. «Inzwischen ist es möglich, dort eine Uhr auf die multimediale Fläche des Tisches zu legen und automatisch wird das Video mit der Produktinformation dieser Uhr gestartet und abgespielt.»

China und Indien sind die Spitzenreiter

Von den zwölf Schlüsselmärkten ist Indien, nach China, die Nummer zwei für die Lengnauer Uhrenmarke. Zu diesen Hauptmärkten gehören nach Aussage von Bosshard Länder wie Australien, Israel, die EU und natürlich die Schweiz. Besonders interessant, weil stark wachsend, entwickle sich der US-Markt, bisher mit zehn Prozent am Umsatz beteiligt. Den Spitzenplatz beim Wachstum belege aktuell Malaysia mit 76 Prozent Zuwachs.

Rado-Uhren werden auch immer wieder für ihr Design ausgezeichnet: Die Rado True Phospho erhielt 2018 den reommierten Red Dot Award. Zvg / SOL

Schwierig seien die Geschäftsbeziehungen mit Südamerika, wo man bisher nur in Mexiko Fuss gefasst habe, erklärte Bosshard weiter: «In Lateinamerika gibt es wenig professionell und seriös arbeitende Agenten. Zum Schutz unserer Tochtergesellschaften liefern wir keine Uhren in Länder, in denen diese verschwinden, um dann plötzlich in anderen Ländern auf dem Graumarkt wieder aufzutauchen.»

Ein Fernsehspot für den deutschen Sprachraum

Nach Aussage des CEOs verfügte Rado 2019 weltweit über 4050 Verkaufspunkte. Zu viele für die neue Firmenstrategie, die bei der Kundenberatung die Qualität steigern will. Aktuell seien es 3550 Verkaufspunkte. Bis Ende Jahr, so stellt Bosshard in Aussicht, soll die Zahl unter 3000 sinken.

«Wir investieren lieber in die Aus- und Weiterbildung unseres Verkaufspersonals», sagt er. Grundsätzlich fährt Rado eine «Omni-Channel-Strategie», was heisst, dass die Kundschaft beim Kauf die Wahl hat zwischen E-Shop, Sozialen Medien und physischen Verkaufspunkten.

Bei der Werbung kommt, im deutschsprachigen Raum, neben dem Internet auch das gute alte Fernsehen zum Zug. «Die Verbindung der industriellen Kompetenz mit Emotionen war ein rechter Spagat. Aber wir haben es geschafft, daraus eine runde Sache zu machen», sagt Marketingleiter Rico Steiner und präsentiert den Werbespot, der in einigen Wochen im Schweizer Fernsehen und auf deutschen Kanälen zu sehen sein wird.

Ein weiteres Kapitel in der Tennisgeschichte

Ein weiteres Standbein in der Imagepflege sind die Markenbotschafter, darunter der Bollywoodstar Hrithik Roshan. Er hat massgeblich dazu beigetragen Rado im indischen Markt bekannt zu machen.

Tennis - FlowBank Challenger Turnier Biel Halbfinal Einzel; Jurij Rodionov (AUT), dahinter Rado Werbung (Claudio De Capitani/freshfocus) Claudio De Capitani / freshfocus

(Noch) Markenbotschafterin ist die Weltnummer eins im Frauentennis, Ashleigh Barty, die letzte Woche mit erst 25 Jahren überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. CEO Adrian Bosshard sagt: «Mit Ash haben wir während der Pandemie multimedial einige schöne Geschichten realisiert, die besonders in ihrer Heimat Australien sehr gut aufgenommen wurden.»

Die Verbindung von Rado und Tennis kommt nicht von ungefähr. Schliesslich ist die Marke der Timekeeper in der Schweizer Tennisszene. Eben habe man die Verträge mit Swiss Tennis und den Swiss Indoors erneuert, gab Bosshard bekannt.

