Neuer Stundenweltrekord im Tissot Velodrome von Dan Bigham

Radfahren Wieder neuer Stundenweltrekord im Tissot Velodrome Grenchen Der Brite Dan Bigham pulverisiert mit 55,548 Kilometer die alte Bestmarke auf der Radrennbahn. André Weyermann Jetzt kommentieren 19.08.2022, 18.12 Uhr

Dan Bigham stellt neuen Stundenweltrekord im Tissot Velodrome auf: 55,548 Kilometer. Zvg

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Nachdem Dan Bigham letzten Herbst an gleicher Stelle noch knapp am Weltrekord gescheitert ist, mit 54,723 Kilometer aber immerhin den britischen Rekord von Sir Bradley Wiggins knackte, hat er am Freitagnachmittag eine phantastische neue Bestmarke aufgestellt.