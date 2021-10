Nach dem eher schwachen Abschneiden an Olympia sind die Schweizer Bahnfahrer in Revanche-Stimmung. Am Dienstag stellt der Schweizer Bahnvierer einen neuen Bahnrekord im Tissot Velodrome in Grenchen auf. Das Schweizer Quartett ist damit ein Medaillenkandidat an der Bahn-EM.

André Weyermann 05.10.2021, 15.43 Uhr