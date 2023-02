Kilian Krähenbühl hilft, dass im Velodrome alles rund läuft

Rad-EM im Velodrome An der Rad-EM im Grenchner Velodrome ist er der Mann für alles Kilian Krähenbühl ist vielgefragter Allrounder an der Bahnrad-Europameisterschaft. Der Velodrome-Mitarbeiter schaut dafür, dass die Infrastruktur funktioniert. André Weyermann Jetzt kommentieren 10.02.2023, 14.00 Uhr

Velodrome-Mitarbeiter Kilian Krähenbühl während einer der raren Momente der Musse an den Europameisterschaften im Velodrome Grenchen. André Weyermann

Er ist so etwas wie der Mann für alle Fälle an den Europameisterschaften, der stellvertretende Hallenchef Kilian Krähenbühl, ein Mitarbeiter der ersten Stunde im Tissot Velodrome. Und deshalb auch meist auf Trab.

Da muss eine kleinere oder grössere Reparatur erledigt werden, hier hat ein Sponsor einen Wunsch, um noch besser sichtbar zu sein, die Fahnen für die Siegerehrung wollen gehisst werden oder dann gilt es, wie auch schon vorgekommen, nach einem Sturz, die ultraschnelle Holzbahn möglichst rasch wieder renntauglich zu machen, eventuell bei möglichen Verletzungen eines Sportlers oder Sportlerin, dem Nothilfe-Team zu assistieren.

Im Velodrome arbeitet eine eingespielte Seilschaft

Die Liste wäre beliebig erweiterbar. Allein die Zeitmessung liegt an den Europameisterschaften nicht- wie an den anderen sportlichen Anlässen –in der Verantwortung von ihm und Hallenchef Juan Espasandin. «Aber natürlich haben wir ‹Swiss Timing› in der Vorbereitung beratend zur Seite gestanden», erklärt der 41-Jährige. Apropos Vorbereitung: Selbstredend kümmerten sich Kilian Krähenbühl und seine Kolleginnen und Kollegen um die gesamte Infrastruktur für den Grossanlass im und ums Velodrome.

Frauenrennen der Disziplin Scratch mit Lena Mettraux (SUI) oben Mitte. Urs Lindt / freshfocus

Das Wort «Teamgeist» fällt denn in unserem Gespräch auch des Öftern: «Wir haben es wirklich gut miteinander. Das zeigt schon die Tatsache, dass von fünf Mitarbeitenden, die vor zehn Jahren im Velodrome begonnen haben, deren vier noch mit an Bord sind. Wir kennen unsere Stärken und Schwächen und können offen miteinander umgehen.»

Man hört es, Kilian Krähenbühl, der gelernte Fahrrad- und Motorfahrradmechaniker, stammt nicht von hier, sondern aus Innertkirchen im Haslital. Wobei er dankenswerterweise seinen Dialekt demjenigen der «Einheimischen» assimiliert hat. Etwas mehr Mühe habe es ihm gemacht, sich an den Nebel zu gewöhnen, fügt er mit dem ihm eigenen Schalk hinzu.

In Staad und bei den Hornussern Fuss gefasst

Mit dem Stellenantritt im Velodrome hat er auch seinen Lebensmittelpunkt nach Grenchen, genauer ins schmucke Staad, verlegt. Während der Probezeit (3 Monate) kam er bei seiner Schwester in Leuzigen unter, danach hat er sich etwas Eigenes gesucht und gefunden. Und sich integriert. Er hilft beim Sandlochfest mit, ist Mitglied des Hornusservereins.

Claudio Imhof (SUI) im Aufwärm- und Servicebereich. Urs Lindt / freshfocus

Wieso aber der Wechsel vom Oberland ins «Nebelland». «Ich war als Geschäftsführer eines Fahrrad-Fachgeschäftes nicht mehr glücklich. Handwerk und Kundendienst wurden meiner Meinung nach immer weniger geschätzt; alles drehte sich um einen möglichst günstigen Preis. Dazu schien mir mit dreissig Jahren der Zeitpunkt günstig, etwas Neues anzugehen. Umso erfreuter war ich, dass meine Bewerbung als Hallenchef/Fahrradmechaniker auf fruchtbaren Boden fiel», erklärt Kilian Krähenbühl.

Seine Fähigkeiten lägen vor allem im Handwerklichen und die könne er hier ausleben. «Da wir für unsere alltäglichen Kundinnen und Kunden auch Rennräder und Mountainbikes (Pumptrack) ausleihen, komme ich gelegentlich auch noch dazu, meinen angestammten Beruf auszuüben», fügt er an.

Bahn Europameisterschaften Grenchen 2023; Nationaltrainer Tristan Marguet (SUI) . Urs Lindt / freshfocus

«Die Vielfältigkeit ist einzigartig»

Dazugelernt hat er nebenbei auch noch: «Ich hatte vom Bahnradsport nur rudimentäre Ahnung, kannte Risi/Betschart vom Sortpanorama. Schnell hat mich die Faszination für diese Sportart gepackt. Die Nähe von Zuschauern, Athleten, Funktionären und Betreuenden ist einzigartig. Die Vielfältigkeit der einzelnen Disziplinen ebenfalls.» Heute kennt er die Details des Bahnradsportes, muss er auch, denn bei der Zeitmessung geht es bei aller Digitalisierung bisweilen auch darum, innert kürzester Zeit eine Entscheidung von Menschenhand zu treffen.

«Als ich es zum ersten Mal mit der Disziplin Madison zu tun kriegte, war ich froh, dass helfende Hände zur Stelle waren», gibt er mit einem Lächeln zu. In der Zwischenzeit hat er mit seinem Team auch das im Griff. In den zehn Jahren Sport auf höchster Ebene seien, was die Zeitmessung betrifft, kaum Fehler geschehen. Sagt es und macht sich von dannen, denn über Funk wurde eine Angelegenheit gemeldet, die seine Anwesenheit nötig macht.

Der Lohn der Mühe: die Britinnen, die im Final der Teamverfolgung Gold holten. Gian Ehrenzeller / EPA

