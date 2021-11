Das Grenchner Hallenbad ist sanierungsbedürftig

Seit 51 Jahren unsaniert Die Grenchner Schwimmhalle muss umfassend saniert werden – mit 400'000 Franken weniger Asbestsanierung, Folieneinbau und Warmwasseraufbereitung: Die Kostenschätzung betrug 1,51 Millionen Franken – die Behörden bewilligten aber rund 400'000 Franken weniger. Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hallenbad an der Schulstrasse soll saniert werden.

Oliver Menge

1970 wurde an der Schulstrasse ein Gebäude mit zwei Turnhallen und einem Hallenbad gebaut, das bis jetzt noch nie umfassend saniert wurde. Aber man hat vor einem Jahrzehnt damit begonnen, einzelne Sanierungsmassnahmen umzusetzen. So wurde die Wassertechnik saniert und die Lüftung ersetzt, die Heizung ausgebaut und das Gebäude an den Nahwärmeverbund Zentrum angeschlossen, die Fassaden und die Flachdächer wurden saniert, 2019 in Zusammenarbeit mit den Schulen Grenchen eine Fotovoltaikanlage installiert. Letztes Jahr wurden die Bodenbeläge in den Turnhallen ersetzt.

Grenchner Schüler installierten 2019 auf dem Turnhallendach eine Solaranlage.

Hanspeter Bärtschi

Unterhalb der Doppelturnhalle befindet sich das Hallenbad, das sich noch im Originalzustand befindet und seit 51 Jahren noch nie saniert wurde. Es beinhaltet ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken, Garderoben, den Raum fürs Personal, die Badmeister.

Die Becken und Umgänge sind mit Keramikplatten ausgekleidet. Im Laufe der Zeit haben sich die Plattenfugen stark ausgewaschen und einzelne Platten haben sich immer wieder gelöst. Zwar wurden diese jeweils ersetzt, aber vor einem Jahr wurde festgestellt, dass die Platten im Beckenbereich teilweise vom Wasser unterlaufen sind, was zur Folge hat, dass die Dichtigkeit der Becken mit dem jährlichen Unterhalt längerfristig nicht mehr gewährleistet werden kann.



Ein Ingenieurbüro wurde in der Folge damit beauftragt, eine Zustandsanalyse zu erstellen und festzuhalten, was alles saniert werden muss. Bei der Zustandsaufnahme stellte man ausserdem fest, dass der Kleber, der für die Boden- und Wandplatten im Bereich der Becken und Umgänge verwendet wurde, mit Asbest belastet ist und eine Schadstoffsanierung notwendig macht.

Die tiefer gehängte Holzdecke hingegen ist laut Zustandsanalyse in gutem Zustand und auch die Aufhängungen sind nicht korrodiert. Sie soll bloss frisch gestrichen werden.

Das sind die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen

Die asbesthaltigen Plattenbeläge sollen entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Beide Becken werden mit neuen Rinnen versehen und mit einer Kunststoff-Dichtungsbahn, einer Schwimmbadfolie ausgekleidet, welche zum Beispiel auch im Hufeisenbecken des Schwimmbades verwendet worden ist.

Die Folie habe sich im genannten Becken gut bewährt und biete ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, heisst es im Projektbeschrieb der Bauverwaltung Grenchen. Und weiter: «Die Beckenumgänge werden mit einer Dichtungsschlämme mit Anschlussbändern an den Beckenkopf versehen und wie bis anhin, mit rutschfesten keramischen Platten im Format 5x5 cm ausgeführt.»

Das Hallenbad und die Doppelturnhallen von aussen betrachtet.

Oliver Menge

Um den geltenden Brandschutzvorschriften gerecht zu werden, müssen die Glasmetallabschlüsse und Türen zu den angrenzenden Räumen entsprechend ausgeführt werden, das heisst neue Türen zu Nebenräumen und Tür- und Fensterabschlüsse, die den aktuellen Brandschutznormen entsprechen, müssen eingebaut werden.



Die bestehende Beleuchtung in der Halle und den Garderoben soll durch neue stromsparende LED-Leuchten ersetzt werden.



Das Warmwassersystem entspreche laut der kantonalen Lebensmittelkontrolle hinsichtlich der Hygiene und der SIA-Norm nicht mehr dem Stand der Technik. Dies begünstige die Bildung von Legionellen, heisst es im Projektbeschrieb, der der Baukommission und den Budgetberatungsgremien vorgelegt wurde. Aus diesen Gründen sollte die Warmwasseraufbereitung erneuert werden.

Momentan wird mit einer Legionellenschutzanlage die Legionellenkontamination eingedämmt, sodass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Mit der Erneuerung des Warmwassersystems würden die Normen eingehalten und die Schutzanlage könne entfernt und damit einhergehende Unterhaltskosten von jährlich circa 5000 Franken eingespart werden.

Die Lüftung wurde 2010 zwar ersetzt und funktioniert auch gut, jedoch sind die Ab- und Zuluftkanäle im Schwimmbad ungünstig gelegt worden: Frischluft wird an der Fensterfront unten eingeblasen, die Abluft unten vor den Garderoben abgesaugt. Die Luftmassen werden unzureichend umgewälzt, was zur Folge hat, dass die Luftfeuchtigkeit teilweise an der Decke und den Wänden kondensiert und schliesslich Wasserflecken bildet. Daher will man die alten Abluftöffnungen ausser Betrieb nehmen und eine neue Abluftleitung an der Decke auf der Hallennordseite installieren.



Das Hallenbad erfreut sich grosser Beliebtheit, auch bei Schülerinnen und Schülern.

Felix Gerber

Einsparungen sind verkraftbar

Der Kostenvoranschlag für die Arbeiten belief sich ursprünglich auf 1,51 Millionen Franken. Im Rahmen der Budgetberatungen wurde dieser Posten von den politischen Behörden um rund 400'000 Franken zusammengestrichen. Was genau eingespart respektive nicht saniert werden soll, ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich.

Stadtbaumeister Aquil Briggen relativiert jedoch auf Anfrage: Es habe sich hier um eine Kostenschätzung gehandelt, die auch einen gewissen Spielraum offen lasse. Die genauen Kosten würden erst ersichtlich, wenn man in die Detailplanung gehe. «Aber es ist sicher nicht so, dass jetzt beispielsweise nur Dreiviertel des grossen Beckens mit Folie ausgekleidet wird», sagte Briggen schmunzelnd.