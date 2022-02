Praxiszentrum Passarelle Ihn kennt in Grenchen jedes Kind: Es geht weiter bei Kinderarzt Thomas Bamberger Seit 1984 betreibt Thomas Bamberger seine Praxis an der Bielstrasse. Nun zieht er in neue Räumlichkeiten. Die erste Etappe des Ausbaus und der Modernisierung des Praxiszentrums Passarelle ist abgeschlossen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Kinderärzte des Praxiszentrums Passarelle: Mathias Gassner, Claudia Marquis und Thomas Bamberger. Hans Peter Schläfli

Ihn kennt in Grenchen jedes Kind – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Seit 1984 betreibt Thomas Bamberger an der Bielstrasse eine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. Von seinem Fenster aus kann er auf die Passarelle über die Bielstrasse schauen, die der Praxis den Namen gab.

Doch das wird sich nächste Woche ändern. Dann zügelt das Team des Praxiszentrums, bestehend aus Claudia Marquis, Mathias Gassner und Thomas Bamberger. Sie werden die Kinder und Jugendlichen in den neuen Räumen empfangen. Ausser der Aussicht wird das meiste bleiben, wie es ist. So auch die beiden Eingänge, an der Breitengasse 20 mit Kinderwagen und Rollstuhl befahrbar und an der Bielstrasse 19, leicht erreichbar mit dem Auto, bleiben dieselben.

Umbauarbeiten während des Praxisbetriebs

Das moderne, helle Erscheinungsbild prägt die neuen Praxisräume, die mit modernsten Apparaten ausgestattet sind. «Ich muss unsere Patientinnen und Patienten um Entschuldigung bitten», blickt Thomas Bamberger auf die vergangenen Wochen zurück. «Wir alle mussten die zum Teil lärmigen Umbauarbeiten ertragen und ich danke für das Verständnis.»

Ganz überstanden ist der Umbau aber noch nicht, denn nach dem Umzug in die neuen Räume, der diese Woche erfolgt, wechseln auch die Handwerker die Seite, um dann die alten Praxisräume komplett neu zu gestalten. Im Mai wird das Praxiszentrum Passarelle deshalb nicht nur komplett im neuen Glanz erscheinen, es wird auch deutlich grösser sein. Nicht nur die Eltern sind froh darüber, dass die Zukunft langfristig gesichert ist.

Stadt Grenchen leistete Beitrag

Dass die Stadt Grenchen die Leistungen der pädiatrischen Arztpraxis hoch einschätzt, lässt sich am durch die Gemeinderatskommission gesprochenen Beitrag an den Um- und Ausbau erkennen. Auf kommenden Sommer wird für das modernisierte und vergrösserte Praxiszentrum noch ein weiterer Kinderarzt gesucht, denn Thomas Bamberger hat das Pensionsalter längst erreicht.

Mit Mathias Gassner, der früher in Deutschland in einem medizinischen Versorgungszentrum arbeitete und Claudia Marquis, die im Baselbiet und im Aarauer Kinderarzthaus angestellt war, konnte die Nachfolge bereits geregelt werden. Nun kann sich der Kinderarzt aus Leidenschaft tatsächlich Schritt für Schritt zurückziehen.

Über seine persönliche Zukunft verrät Thomas Bamberger nur so viel: «Ich habe einiges vor, möchte viele Motorradtouren machen und freue mich darauf, Zeit für neue Projekte zu haben.»

