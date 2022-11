Grenchner Coiffeuse leitet die Geschicke der Coiffeurbetriebe im Kanton Solothurn

Die 46-jährige Kerstin Schlup stammt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie kam 1997 in die Schweiz und war zuerst in der Gastronomie in Saas Fee und später in Solothurn tätig. Dort lernte sie ihren späteren Mann, den Grenchner Coiffeur Fritz Schlup kennen.

2006 wechselte sie in den Coiffeur-Beruf und absolvierte in den darauffolgenden Jahren sämtliche Prüfungen bis zum Diplom. Und erst kürzlich bestand sie die Lehrmeisterprüfung mit der Bestnote 6 – fünf Tage, bevor sie zur Präsidentin gewählt wurde.