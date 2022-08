Thomas Dietrich: Allrounder der Sommeroper Selzach

Porträt Thomas Dietrich, der Allrounder der Sommeroper Selzach, bringt den «Mann von La Mancha» den Jugendlichen nahe Thomas Dietrich erfüllt im Passionsspielhaus verschiedenste Funktionen. Die aktuelle Inszenierung hat er für Kindervorstellungen aufbereitet. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 18.08.2022, 19.00 Uhr

Don Quixote als Pädagoge: Thomas Dietrich brachte die Vorstellungen von «La Mancha» auch Jugendlichen nahe. José R. Martinez

Gymnasiasten schwänzen den Unterricht, lümmeln auf einem Schrottplatz herum, auf dem sich Randständige vom Kampf ums Überleben ausruhen. Eine Bettlerin wird von den Schulschwänzern attackiert, ein Bettler eilt ihr zu Hilfe. Das pure Chaos, bis ein herbeigeeilter Lehrer die Fronten schlichtet und mit Geschichtenerzählen die Situation entschärft. Dies der Inhalt des von Thomas Dietrich für die Kindervorstellungen im Passionsspielhaus bearbeiteten Musical «Der Mann von La Mancha».

Im Original lebt Miguel de Cervantes während der Zeit der Inquisition und wird inhaftiert, teilt eine Zelle mit Dieben, Mördern und Prostituierten. Um sein Manuskript zu schützen, schlüpft er in die Rolle des Protagonisten Don Quixote und führt mit den Mitgefangenen dessen Abenteuer auf. Egal wie alt oder jung das Publikum ist, Personen sollten in einem guten Drama immer klar umrissene Charaktere besitzen und sich entwickeln.

Schrottplatz statt Gefängnis

«Ja», lacht Allrounder Dietrich, «ich habe die Handlung vom Gefängnis auf den Schrottplatz verlegt, lasse Don Quixote als Pädagogen auftreten und spiele selber den Bettler alias Sancho Panza.» Das Potenzial der kindgerechten Version von Don Quixote liege in der Botschaft, an seine Träume zu glauben, dann werde die Welt ein bisschen besser. Eingeladen sind Kinder ab acht Jahren. Sie werden interaktiv ins Geschehen miteinbezogen, fiebern mit den Helden mit.

Seit einigen Jahren gehört es zur Tradition der Sommeroper Selzach, das aktuelle Stück jeweils auch in einer Fassung für Kinder aufzuführen. Eine Idee, die Thomas Dietrich zusammen mit Co-Produktionsleiterin Pia Bürki entwickelte. Gemeinsam mit Oskar Fluri sind sie von Anfang an dabei, wirkten von Mozarts «Zauberflöte» bis zum «Mann von La Mancha» in allen Produktionen mit. Thomas Dietrich hat, ausser Dirigieren, fast alle Funktionen ausgeübt, die zu einem Theaterbetrieb gehören.

Er lebt in Neu-Ulm und disloziert in dem Aufführungssommer jeweils in die Region Solothurn. Angefangen 1989 als Inspizient und Regieassistent von Hansjörg Hack, verantwortete er als Abendspielleiter den reibungslosen Vorstellungsablauf. Nachdem sich Hack zurückgezogen hatte, avancierte Thomas Dietrich zum Hausregisseur. 2014 inszenierte er Gounods «Faust» mit vielen Goethe-Zitaten. 2016 reicherte er «L’elisir d’amore» mit sozialkritischen Elementen an, brachte die Donizetti-Buffa als gleichsam tiefsinniges wie witziges Opern-Highlight auf die Bühne.

Sprechrollen und Koordinationsarbeit

Egal, welche Aufgaben Thomas Dietrich gerade innehat, stets war und ist er in Sprechrollen auch als Darsteller präsent. Gegenwärtig betreut er das künstlerische Betriebsbüro, erstellt Probepläne, koordiniert die Einsätze und gewährleistet, dass alle Mitwirkenden genau wissen, wann sie wo sein müssen. Davon bekommen die Besucherinnen und Besucher nichts mit. Sie freuen sich einfach, wenn alles wie am Schnürchen klappt.

Gebannt lauschen sie der sonoren Off-Stimme des Hauptmanns, die den «Mann von La Mancha» strukturiert. Auch da spricht unverkennbar Thomas Dietrich ins Mikrofon. «Eigentlich bin ich ja das ‹Mädchen für alles›», konstatiert er mit Augenzwinkern. Am Samstag, 20. August, 14 Uhr, wird er in der Kindermusical-Aufführung letztmals als Sancho Panza mit Don Quixote von einer gerechteren Welt träumen. Die Sommeroper Selzach und Thomas Dietrich sind eng verbunden, verkörpern eine Fülle realisierter Träume.

Musical-Wagnis hat sich gelohnt Mit dem «Mann von La Mancha», einem auf «Don Quixote de La Mancha» von Miguel de Cervantes basierendem Stück von Mitch Leight und Dale Wasserman, setzte die Sommeroper erstmals auf ein Musical. Das 1965 uraufgeführte Werk wird in Selzach von Iwan Wassilevsky dirigiert und von Olivier Tambosi inszeniert und noch bis und mit 21. August aufgeführt. Das Wagnis Musical scheint sich gelohnt zu haben. Co-Leiterin Pia Bürki bilanziert, dass die Besucherzahlen zwar nicht das Niveau der letzten Produktion erreicht hätten, jedoch die erhoffte Auslastung erfüllt hätten. Herrschte beim Publikumsaufmarsch noch etwas Luft nach oben, so präsentiert sich der künstlerische Erfolg unbestritten. «Die Zuschauer werden jeweils von der Musik und der Geschichte ergriffen, quittieren das Erlebnis mit tobendem Applaus und stehenden Ovationen», so Pia Bürki. Die Veranstalter freut besonders, dass das Musical vermehrt auch junge Leute anspreche, die Opernbühnen sonst eher fernbleiben und nun die Sommeroper entdeckt hätten. Ob die Sommeroper Selzach eine weitere Spielzeit zur Musicalbühne avanciere oder wieder zur Oper zurückkehre, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. (srb)

