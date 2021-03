Porträt Eduard von Burg über seine geschnitzte Kunst: «Mich fasziniert beim Holz die Vergänglichkeit» Die Holzfiguren beim Waldrand in Lommiswil können schon seit geraumer Zeit bestaunt werden. Geschnitzt hat sie Forstwart und Landwirt Eduard von Burg. Nadine Schmid 30.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eduard von Burg in seiner «Freiluft-Galerie». Nadine Schmid

Ein Fuchs, der sich, eine Beute im Visier, anschleicht, eine Eule auf einem Baumstrunk, ein Liebespaar, das sich in den Armen liegt und ein mannshoher Bär. Wer beim Fuchsenwald in Lommiswil spazieren geht, kennt die selbstgeschnitzten Holzfiguren von Eduard von Burg wohl bereits sehr gut: Vor etwa zwei Jahren hat er seine fast 20 Kunstwerke dort auf einem kurzen Stück des Waldwegs Richtung Selzach aufgestellt.

Früher oder später kommt der Holzwurm

Als Forstwart beim Forstbetrieb Leberberg ist dies sein Arbeitsort und so begegnet er seinen Figuren regelmässig. Auch bekommt er mit, wie sie langsam anfangen zu verfallen: Dort draussen sind sie der Witterung ausgesetzt. «Früher oder später kommt der Holzwurm, das ist normal», erklärt von Burg, der die Regeln des Waldes durch seinen Beruf in- und auswendig kennt. «Das würde zum Beispiel auch bei einem gefallenen Baum passieren.»

Ein explizites Liebespaar im Wald. Nadine Schmid

Bei drei Figuren, die eine Kuhfamilie darstellen, fehlen bei einem Familienmitglied die Ohren. «Die Figur ist umgefallen, vermutlich weil Kinder damit gespielt haben.» Durch eine andere Figur geht ein Spalt. Etwas besser geschützt ist die Sonnenfigur, die an einer Fassade unter einem Dach hängt. Es macht von Burg nichts aus, dass die Figuren, die er selbst geschaffen hat, langsam verwittern. Er hat dies sogar bewusst so entschieden, als er sie zum Fuchsenwald gebracht hat.

«Das Holz lebt eben, da gehört auch das Sterben dazu. In ein bis zwei weiteren Jahren wird von gewissen Figuren kaum mehr etwas übrig sein.»

Er lässt das Holz unbehandelt. Gerade dieser Prozess vom Leben und Sterben des Holzes ist etwas, das von Burg fasziniert.

Versuch, Geschäft aufzubauen

Angefangen, diese Figuren zu schnitzen, hat von Burg ab seinem vierzigsten Lebensjahr. An mehreren Kursen hat er das Handwerk für diese Passion gelernt. «Ich habe meine Figuren immer nach einer Vorlage geschnitzt. Das tat ich jeweils draussen vor meinem Haus, mit einer Motorsäge und einem Schleifpapier, mehr braucht es eigentlich nicht», erinnert sich von Burg. Es ist nun jedoch schon etwa drei bis vier Jahre her seit seinem letzten Schnitzerei-Projekt. «Ich habe versucht, damit Geld zu verdienen, aber daraus wurde nichts.»

Die Witterung beginnt an den Figuren zu nagen. Nadine Schmid

Er habe zwar ein paar Aufträge erhalten, mehr aber nicht. Den meisten Interessenten waren die gängigen Preise zu teuer. Günstiger sei es nicht mehr rentabel gewesen. So habe er dann auch eher Figuren verschenkt, um jemandem eine Freude zu machen. Währenddessen ging es beim Landwirtschaftsbetrieb, den er nebenbei führt, bergauf und so ergab eines das andere: «Es gab immer mehr Arbeit mit unseren schottischen Hochlandrindern. Schliesslich wurde es mir zu viel mit dem Schnitzen. Aber ich bin zufrieden so, wie es ist.» Er möchte auch keine neuerlichen Schnitzerei-Aufträge annehmen. Er konzentriert sich nun lieber auf die Viehzucht und den Fleischverkauf.

Ein Fuchs auf einem Baumstamm. Nadine Schmid

Mehr Zeit für die Hochlandrinder

Von Burg ist in Lommiswil aufgewachsen in dem Bauernbetrieb seiner Eltern, den er mit seiner Frau übernommen hat. Er lebt für die Landwirtschaft. So verreist er auch nicht, wenn er Ferien beim Forstbetrieb hat. Er investiert die Zeit in die Arbeit mit den Hochlandrindern. Und die sind bekannt in Lommiswil. Es gab auch bereits einen Anlass, bei dem die Hochlandrinder zu sehen waren. Auch eine Viehschau möchten die von Burgs organisieren. Dort beim Stall der Rinder auf dem Platz standen früher jeden Sommer die Holzfiguren.

Zwei Büsten am Waldrand. Nadine Schmid

«Ich habe sie immer in den warmen Monaten vom Estrich nach draussen gezügelt», so von Burg. Als dann die Hochlandrinder für die Überwinterung jeweils von der Weide zurück zum Stall kamen, hat er die Figuren wieder nach drinnen gebracht. So konnte er die Figuren auch vor Regen, Schnee und Kälte schützen. Das Zügeln habe jeweils einen halben Tag gedauert. Es sei ihm dann aber zu mühsam geworden. Nun also stehen die Figuren weiterhin beim Fuchsenwald und können dort begutachtet werden, bis die Natur sie sich ganz zurückgeholt hat.