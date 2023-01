Daria Occhini: Jodeln auf allen Kanälen

Porträt Daria Occhini – oder wie eine junge Seeländer Jodlerin ihre Ambitionen realisiert Die 22-jährige Seeländerin Daria Occhini jodelt auf allen Kanälen und begeistert damit ein immer grösseres Publikum. Am 8. Januar tritt sie mit dem Jodlerklub Seeland im KKL in Luzern auf. Tildy Schmid Jetzt kommentieren 03.01.2023, 12.00 Uhr

Daria Occhini aus Ins kann viele für den Jodelgesang begeistern. Tildy Schmid

«Dass die dramatische alte Sage über die ‹Blüemlisalp bei Kandersteg› samt Erzählung, Bilder und Gesang erstmals für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt wird, grenzt an ein Wunder», stellt die 22-jährige Jodlerin Daria Occhini erfreut fest.

Für den 28. Januar sind um 20 Uhr in der Französischen Kirche in Bern 40 Plätze für Gehörlose reserviert, mit optimaler Sicht auf die Bühne, und die beiden Gebärdensprachdolmetscher. Die übrigen Auftrittsorte der Kantate sind in Düdingen und Bern. Kirchberg und Spiez sind bereits ausverkauft.

Anspruchsvolle Mundartkantate

Der Komponist, Texter und Chorleiter Peter Künzi hat sich selbst übertroffen, als er die «Blüemlisalp»-Kantate während seiner dreimonatigen Auszeit schrieb. Die volkstümliche, musikalisch anspruchsvolle Mundartkantate präsentieren der Jodlerklub Aefligen und das Wäberchörli Bern gemeinsam als Chor in über 30 verschiedenen Liedern, Texten und Bildern.

Peter Künzi dirigiert, nebst anderem, das Wäberchörli. Und Daria Occhini ist eines der Mitglieder. «Es ist für mich wunderbar, Teil des grossen Chors zu sein und ein Solo und eine Solostelle zu singen», freut sich die Jodlerin. In der Sage «Blüemlisalp» geht es, nebst aktuellen Themen wie Egoismus, Habgier, Armut und Klimaerwärmung, auch um das Thema Liebe. Im Solo stellt Occhini die verlassene Anna dar und singt «Ds Band isch grisse». Die Mitwirkung im Wäberchörli Bern begann für Daria Occhini im Jahr 2017.

«Es ist für mich ein guter Ausgleich. Wir sind im Chörli relativ wenig Sängerinnen und Sänger und auch das Liedrepertoire ist anders. All dies erweitert meinen Jodelhorizont», sagt Occhini.

Jodeln im KKL Luzern

Daria Occhini ist seit ihrem 14. Lebensjahr Mitglied im Jodlerklub (JK) Ins. «Der Jodlerklub Ins ist quasi mein Zuhause», schmunzelt sie. Sie habe dort ihre ersten Erfahrungen als Jodlerin machen dürfen, konnte reifen und erwachsen werden. «Dies prägte mich sehr und ich freue mich auf weitere tolle, unvergessliche Momente mit dem JK Ins.»

Daria Occhini in der Berner "Tschöplitracht". Nils Jakob

Ein solcher Moment steht kurz bevor. Der Eidgenössische Jodlerverband hat für sein Neujahrskonzert im KKL in Luzern je zwei Vereine all seiner Verbände eingeladen, mitzusingen. Zu den auftretenden Vereinen gehört der Jodlerklub Ins.

Am 8. Januar 2023 um 16 Uhr ist es so weit. «Es ist uns eine Ehre, dort auftreten zu dürfen», versichert Pascal Occhini, Präsident des Jodlerklubs Ins. «Wir werden ‹Mit Gsang i d’Nacht› von Peter Künzi und ‹Senneläbe› von Max Huggler vortragen.»

Auch das Studium ist: Jodeln

Nun geht die ausgebildete medizinische Praxisassistentin daran, ihr Hobby, das Jodeln, breiter abzustützen, um es im Laufe der Zeit zum Beruf zu machen. Noch für einige Jahre belegt sie bei Nadja Räss an der Musikhochschule in Luzern das Pädagogikstudium mit Schwerpunkt Jodel- und Volksmusik.

«Ursprünglich entstand das herzbefreiende Jutzen unter anderem durch das Freigeben von Emotionen», erklärt Occhini. Daher sei Jodelgesang immer individuell gefärbt und einzigartig. Übrigens: SRF 1 präsentiert am 14. Januar um 18.40 Uhr in der Sendung «Potzmusig» mit Nicolas Senn die Hochschule Luzern und alle Volksmusikstudierenden – dazu gehört natürlich auch Occhini.

Jodlerin Occhini. Urs Rey

Ab Februar wird Daria Occhini an der Musikschule Seeland in Ins Einzelunterricht anbieten und vor allem Kinder in Kleingruppen im Jodeln unterrichten. Dank ihres Studiums, ihrer Erfahrungen aus Gesangsstunden, ihres Know-hows als mehrjährige Mitleiterin des Seeländer Chinderchörlis und dank der vielen persönlichen Auftritte ist ihr Rucksack – pädagogisch und musikalisch – gut gefüllt.

«Ich freue mich auf die spannende Aufgabe», sagt Occhini, denn bis anhin sei «Jodeln» als Unterrichtsfach an Musikschulen im Seeland und kantonsweit eine Seltenheit. Dank des Musikschulleiters Christoph Ogg und der künftigen Leiterin Mia Schultz wird dieses Angebot nun möglich.

Offen für Weiterentwicklung des Jodelns

Wie sich die Menschen wandeln, so wandelt sich auch die Sparte Volksmusik: «Ich begrüsse sehr, dass sich der Jodelgesang weiterentwickelt.» Dennoch möchte Occhini beides: nämlich die alten Traditionen pflegen und leben, aber eben auch die Grenzen ausloten.

Keineswegs ist Daria Occhini die erste Jodlerin, die Talent, Fleiss und Disziplin einsetzt, um möglichst vielen das Jodeln und die Volksmusik näherzubringen. Auch der Jodlerklub Ins bemüht sich, wie all die Jodlerklubs im Seeland, die traditionelle Volksmusik in der Bevölkerung zu verankern. «Nicht jeder wird mit einem Jodlerherz geboren, doch die Freude am Jodelgesang und an der Volksmusik lässt sich auch später entdecken», ist die 22-jährige Jodlerin überzeugt.

Die nächsten Auftritte Jodlerklub Ins: Neujahrskonzert im KKL in Luzern, 8. Januar, 16 Uhr. «Blüemlisalp»-Kantate: 15. Januar, Kirchberg (ausverkauft); 21. Januar, Düdingen, 20 Uhr; 22. Januar, Spiez (ausverkauft); 28. Januar, Bern, 20 Uhr. Das Jodlerkonzert «Blüemlisalp» wird am 28. Januar, 20 Uhr, in der Französischen Kirche Bern für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt.

